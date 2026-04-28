Colombia

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, reveló cuál ha sido la demanda más fuerte que han recibido hasta el momento por su formato de humor negro

El comediante colombiano dio detalles inéditos sobre el proceso legal más complejo que han enfrentado en el medio, destacando cómo la disputa con Alejandra Azcárate se ha convertido en todo un hito dentro del formato

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Camilo Sánchez y Camilo Pardo, creadores de Fucks News, generan polémica con lista de comediantes "malos" de Colombia - crédito @fucksnewsnoticreo/Instagram
Camilo Sánchez y el caso que ha puesto en jaque la comedia política de Fuck News - crédito @fucksnewsnoticreo/Instagram

El humor negro y la sátira política siguen generando debate en Colombia, y uno de los formatos que más ha estado en el ojo del huracán es Fuck News.

Esta vez, sus dos sus creadores, Camilo Sánchez y Camilo Pardo, revelaron detalles sobre el proceso legal más complejo que han enfrentado desde que el proyecto ganó notoriedad en redes sociales.

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Durante una entrevista con Mix Radio, el comediante fue directo al referirse a las consecuencias que ha traído su estilo irreverente, basado en comentar la actualidad con humor ácido y, aunque reconoció que han tenido varios inconvenientes, hubo uno que destacó por su insistencia y duración en el tiempo.

“Eh, no sé, varias cosas. Lo de Azcárate creo que ha sido, ha sido la más insistente”, afirmó Sánchez, dejando claro que este caso ha sido el más significativo dentro de los problemas legales que ha enfrentado el formato.

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Alejandra Azcárate
El conflicto legal entre Alejandra Azcárate y Fuck News sigue vigente - crédito @laazcarateoficial/Instagram

El señalamiento apunta a la reconocida actriz y presentadora Alejandra Azcárate, quien, según el comediante, ha mantenido una postura firme frente a la demanda. Lejos de tratarse de un proceso cerrado, el caso continúa activo, lo que ha generado sorpresa incluso entre los integrantes del programa.

“No, por eso ha sido la más insistente. Yo sí la felicito. [risa] Porque creo que es la persona que más... cada vez que parece que ya se va como a anular el proceso, vuelve y paga más abogados y más dinero y más cosas”, agregó Sánchez, evidenciando la persistencia de la disputa.

El relato dejó entrever la dimensión que puede alcanzar un conflicto legal cuando se trata de figuras públicas y contenido humorístico, pero el humoristas se mostró tranquilo ante la situación y en ese sentido, aprovechó el espacio para defender el enfoque del programa, asegurando que su trabajo se limita a comentar hechos noticiosos desde la sátira, sin intención de incurrir en delitos.

“Entonces, sí creo yo que esa ha sido la más... Igual no ha pasado nada grave, porque finalmente lo que decíamos, nosotros simplemente comentamos sobre la noticia. Entonces como que no estamos cometiendo ningún delito realmente, pero creo que sí, esa ha sido la demanda más incisiva de Fuck News”, aseguró Camilo Sánchez.

Teatros en Medellín cancelaron el espectáculo de Fuck News
La demanda de Alejandra Azcárate marca el proceso más complejo para Fuck News - crédito @fucksnewsnoticreo/ Instagram

El caso abre nuevamente el debate sobre los límites del humor en Colombia, especialmente cuando involucra a personajes reconocidos. Mientras algunos defienden este tipo de espacios como una forma legítima de crítica social, otros consideran que pueden cruzar líneas sensibles que afectan la reputación de terceros.

En medio de la conversación también intervino Camilo Pardo, otro de los integrantes del proyecto, quien, fiel al estilo del programa, abordó el tema con ironía al ser consultado sobre las pretensiones detrás de la demanda.

No sé, plata, seguramente. Ella dijo por ahí en una entrevista que es lo que le va a sacar plata a todo el mundo, pues me imagino que lo que quiere es plata”, expresó Camilo, El mago, como le dicen las redes sociales.

Aunque sus palabras fueron dichas en tono relajado, reflejan la percepción que tienen dentro del equipo sobre el proceso legal que enfrentan. Sin embargo, más allá de las opiniones, lo cierto es que la disputa sigue abierta y se ha convertido en uno de los episodios más representativos de los riesgos que implica hacer humor en el entorno digital.

El persistente enfrentamiento entre Fuck News y Alejandra Azcárate reaviva la discusión sobre los límites del humor en redes - crédito @dejemequieto/IG
El persistente enfrentamiento entre Fuck News y Alejandra Azcárate reaviva la discusión sobre los límites del humor en redes - crédito @dejemequieto/IG

El fenómeno de Fuck News también evidencia cómo las nuevas formas de entretenimiento están desafiando los límites tradicionales de la comunicación. En plataformas digitales, donde la inmediatez y la opinión predominan, el margen entre la sátira y la controversia puede ser cada vez más estrecho.

Pese a las dificultades, Sánchez dejó entrever que el proyecto continúa adelante y que, hasta el momento, las demandas no han derivado en consecuencias mayores. Sin embargo, el caso con Azcárate sigue siendo el más insistente, convirtiéndose en un precedente sobre cómo el humor, cuando toca fibras sensibles, puede trascender la pantalla y trasladarse a los escenarios judiciales.

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