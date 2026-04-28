Petro estalló contra la Andi y la acusa de “salvar codicia y no vidas”, al querer tumbar decreto por crisis invernal en Córdoba

Gustavo Petro estalló contra la Andi debido a su negativa con el decreto de emergencia económica que él firmó en 2026 - crédito Jesús Aviles/Infobae

El presidente Gustavo Petro elevó el tono del debate público tras la petición de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) ante la Corte Constitucional para tumbar el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026.

El mandatario reaccionó con una advertencia directa contra el gremio que preside el economista Bruce Mac Master y centró su mensaje en la defensa de la declaratoria de emergencia por la ola invernal en Córdoba.

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La controversia surgió luego de que el gremio empresarial cuestionara la decisión del Ejecutivo de declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en zonas del departamento afectadas por fuertes lluvias. Petro rechazó esa postura y señaló a la Andi por desconocer la gravedad de la situación en la región Caribe.

El decreto 0150 declaró la emergencia por 30 días en ocho departamentos - crédito Presidencia

Petro acusó a la Andi de desconocer la tragedia invernal y defender intereses económicos

“No le pareció grave a la ANDI la emergencia en Córdoba Sucre y Urabá. Espero que el Caribe salga a marchar este primero de Mayo contra estos enemigos del Caribe que solo intentan salvar codicia y no la vida de la gente (sic)”, escribió el presidente en su cuenta en la red social X, mensaje con el que marcó distancia frente a la solicitud presentada ante la Corte Constitucional y elevó el choque con el sector empresarial.

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Así, el mandatario dejó entrever que, a su juicio, el gremio no tendría como prioridad la protección de la vida de los colombianos, sino intereses ligados a la acumulación económica. Bajo esa línea, insistió en que la postura de la organización empresarial respondería más a cálculos de conveniencia que a la situación humanitaria derivada de la emergencia en Córdoba.

En ese mismo tono, y no solo en este mensaje, sino en otras publicaciones, el presidente reiteró su llamado a la ciudadanía para que salga a las calles durante el Día del Trabajador. Allí pidió respaldo a las reformas y decretos impulsados por su administración.

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El presidente Gustavo Petro elevó el tono del debate político tras la acción presentada por la Andi ante la Corte Constitucional para tumbar el Decreto 0150 de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Andi demanda decreto de emergencia en Corte Constitucional

La Andi presentó la intervención ante el magistrado Miguel Polo Rosero, quien tiene a su cargo el expediente RE0000390. Bruce Mac Master firmó el documento que expone seis razones jurídicas para pedir la inexequibilidad del decreto expedido por el Gobierno.

El primer argumento de la Andi sostiene que los hechos registrados en Córdoba no alcanzan el nivel de gravedad que la Constitución exige para declarar un estado de excepción.

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El gremio afirma que las instituciones del Estado contaron con mecanismos ordinarios para atender la emergencia sin acudir a facultades extraordinarias.

El segundo planteamiento apunta a la reiteración de estados de excepción durante el actual Gobierno. La Andi señala que ese uso frecuente altera el diseño institucional previsto en los artículos 1, 214 y 215 de la Constitución de 1991, lo que debilita el equilibrio entre poderes y reduce el control democrático.

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Un tercer punto del documento cuestiona la relación entre la emergencia y las medidas adoptadas; el gremio considera que no existe proporcionalidad entre la situación descrita en el decreto y las decisiones tomadas por el Ejecutivo, razón por la cual solicita a la Corte evaluar incluso efectos retroactivos en caso de una eventual decisión de inexequibilidad.

El proceso quedó en manos del alto tribunal, que deberá definir la validez del decreto en los próximos meses. La decisión tendrá impacto sobre el alcance de las facultades del Gobierno en situaciones de desastre y sobre el uso del mecanismo de emergencia como herramienta jurídica.

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La Corte Constitucional deberá definir la validez del Decreto 0150 en los próximos meses - crédito Luisa González/Reuters

De esta manera, el expediente continúa en revisión de la Corte Constitucional, que deberá resolver si el Decreto 0150 se ajusta a la Carta Política o si excede los límites del estado de excepción. La decisión definirá el alcance del poder ejecutivo frente a emergencias climáticas y el equilibrio entre control judicial y decisiones del Gobierno.

Desde el Gobierno defienden el decreto del presidente Petro

Desde el gabinete, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, respaldó la postura presidencial y cuestionó la posición del gremio que preside Mac Master.

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Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, criticó a la Andi y cuestionó su sensibilidad frente a la situación social en Córdoba - crédito @DanielRMed/X

“Si a la ANDI no le importan los industriales que con la subida de tasas ven frustradas sus inversiones, menos les va a importar las víctimas del frente frío en Córdoba. No me sorprende su indolencia. Traicionan incluso a quienes dicen representar”, afirmó en X.