Colombia

Buscan que alias Fito confirme que no se reunió con Petro, como confirmó su abogado; el presidente reaccionó: “Versión estúpida”

El primer mandatario colombiano afirma que no se encontró con el capo ecuatoriano en su visita a Manta en mayo de 2025. Desmintió supuestos “movimientos extraños” advertidos por la inteligencia del país vecino

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Gustavo Petro asegura que su visita a Manta, Ecuador, se centró en escribir un libro - crédito Luisa González/Reuters
Gustavo Petro asegura que su visita a Manta, Ecuador, se centró en escribir un libro - crédito Luisa González/Reuters

El presidente Gustavo Petro insiste en que la visita que hizo a Manta (Ecuador) en mayo de 2025, luego de asistir a la posesión del mandatario Daniel Noboa como jefe de Estado del vecino país, no involucró ningún tipo de irregularidad. De acuerdo con el presidente ecuatoriano, Petro se habría encontrado con personas cercanas a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la organización delincuencial Los Choneros; sin embargo, el mandatario colombiano niega las acusaciones.

La revista Vistazo de Ecuador reveló detalles de lo que habría sido su estancia en Manta y los presuntos encuentros anómalos que sostuvo, pero el mandatario Gustavo Petro se basa en el testimonio del abogado Alexei Schacht, apoderado de alias Fito, para defenderse de los señalamientos.

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Según informó El Tiempo, hay fuentes que confirman que los agentes federales de Estados Unidos están buscando que el señalado criminal, considerado uno de los capos del narcotráfico más peligrosos de Ecuador, dé explicaciones al respecto y ratifique la versión otorgada por su defensa, que dijo que nunca ha habido comunicación entre Petro y su cliente.

Abogado de alias Fito asegura que no se encontró con el presidente Gustavo Petro - crédito Ejército de Ecuador/Europa Press
Abogado de alias Fito asegura que no se encontró con el presidente Gustavo Petro - crédito Ejército de Ecuador/Europa Press

Lo que se busca ahora es que el propio “Fito” rinda una declaración bajo juramento sobre el asunto”, detallaron las fuentes consultadas por el informativo citado, precisando que se pondrán en contacto con el criminal, que se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (Nueva York).

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El presidente colombiano reaccionó a la información revelada por el medio, calificando de “estúpida” la versión que tienen las autoridades de Ecuador sobre su visita a Manta. “Hasta el abogado de Fito desmiente la versión estúpida de la inteligencia ecuatoriana que le sirve a Noboa para calumniarme”, aseveró el jefe de Estado.

Uno de los argumentos en los que se basan para señalarlo de haberse reunido con alias Fito o con personas cercanas a él en la residencia Marina Blue es el constante ingreso de camionetas con vidrios polarizados que impedían el reconocimiento de las personas que ocupaban los vehículos.

Camionetas blindadas UNP-Colombia
La inteligencia de Ecuador advirtió supuestos movimientos extraños de camionetas con vidrios polarizados en visita de Gustavo Petro a Manta - crédito Gobernación de Santander

“Autos con vidrios polarizados, pertenecientes a la cápsula de seguridad interna, ingresaban y salían con distintos visitantes (...). Un reporte de inteligencia describe, por ejemplo, que en más de una ocasión escucharon música dentro de la casa, lo que sugería que había festejos privados”, indicó la revista Vistazo, que tuvo acceso a informes de inteligencia que contienen detalles de la visita de Petro a Manta.

El primer mandatario indicó que los “movimientos extraños” que presuntamente identificaron las autoridades de Ecuador corresponden, en parte, a desplazamientos de su escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la Policía Nacional. Aclaró, además, que sus tareas fueron específicas:

Los movimientos extraños son llevarme comida y la persona que me ayuda en la redacción de mi libro”, precisó.

El presidente Gustavo Petro aseguró que está siendo víctima de calumnias relacionadas con presuntos nexos con alias Fito - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro aseguró que está siendo víctima de calumnias relacionadas con presuntos nexos con alias Fito - crédito @petrogustavo/X

Al igual que el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció afirmando que la versión entregada por el abogado de alias Fito sería suficiente para desmentir las acusaciones que pesan sobre el jefe de Estado.

"El presidente @petrogustavo nunca se reunió con alias Fito. Queda desvirtuada una vil mentira“, aseveró el jefe de la cartera en una publicación en X.

El ministro Armando Benedetti defendió al presidente Petro por señalamientos sobre nexos con alias Fito - crédito @AABenedetti/X
El ministro Armando Benedetti defendió al presidente Petro por señalamientos sobre nexos con alias Fito - crédito @AABenedetti/X

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tampoco puede confirmar que Petro haya estado en contacto con el capo del narcotráfico. Sin embargo, según afirmó en una entrevista con la revista Semana, se está investigando si el mandatario se encontró con integrantes de un movimiento político ecuatoriano que presuntamente estaría relacionado con el criminal.

Eso es parte de una investigación. Se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito. Si se reunió físicamente, cara a cara, con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona”, precisó Noboa al medio citado.

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