Colombia

Aura Cristina Geithner puso en duda los sentimientos de Tebi por Alexa y sugirió que podría tratarse de una estrategia en ‘La casa de los famosos’

En una entrevista tras su eliminación, Geithner afirmó que Alexa Torrex muestra una mayor implicación emocional en su relación con Tebi Bernal. Según la actriz, el comportamiento de Tebi sugiere que podría estar buscando apoyo del público mediante su cercanía con la cucuteña

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Geithner señala que la cercanía entre Tebi y Alexa podría responder a motivos estratégicos en el 'reality' - crédito @crissgeithner - @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Geithner señala que la cercanía entre Tebi y Alexa podría responder a motivos estratégicos en el 'reality' - crédito @crissgeithner - @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Aura Cristina Geithner, eliminada recientemente de La casa de los famosos Colombia, ofreció sus primeras declaraciones tras abandonar el reality y no dudó en referirse a uno de los temas que más conversación ha generado dentro y fuera del programa: la relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal.

En una entrevista para Mañana Express, Geithner abordó el shippeo entre ambos participantes y expresó sus dudas sobre la autenticidad de los sentimientos de Tebi.

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Según la actriz, “lo que yo pude percibir de ahí, siento que la que está más involucrada es ella, es Alexa, siento que Tebi, (y me cae bien, porque de los que está en la casa es el más congruente por lo menos para mí), pero siento que qué tan real es el sentimiento por ella”. Geithner insistió en que, a su parecer, la implicación emocional de Alexa es mayor, mientras que Tebi podría estar motivado por razones estratégicas más que sentimentales.

Aura Cristina Geithner entra a La casa de los famosos Colombia - crédito @crissgeithner/ Instagram
Tras su salida, Geithner abordó en entrevistas la relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, poniendo en duda la autenticidad de los sentimientos de Tebi - crédito @crissgeithner/ Instagram

Geithner explicó que, durante su estancia en el programa, notó que Tebi hacía referencia de manera constante a la importancia de su relación fuera de la casa y a su preocupación por su hija. Esta actitud, según la actriz, genera dudas sobre si sus acercamientos a Alexa responden realmente a sentimientos genuinos o si forman parte de una estrategia de juego. “Lo que yo pude percibir de ahí, siento que la que está más involucrada es ella, es Alexa”, reiteró.

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La exparticipante no descartó que la cercanía de Tebi y Alexa pueda estar influida por el deseo de asegurar el apoyo del público y el fandom de la cucuteña, lo que le permitiría avanzar en la competencia. “Siento que Tebi muy inteligentemente sabe que todo está destrozado en el mundo real, sin embargo, aún permanece en la competencia, pues el estar cercano a Alexa le permite tener el apoyo de su fandom”, señaló Geithner en la entrevista.

Para la actriz, si los sentimientos de Tebi fueran reales, habría enfrentado la situación desde el principio y sin reservas, en lugar de manejar la relación de manera ambigua. Además, indicó que varios compañeros del reality le sugirieron a Tebi ser claro respecto a su vínculo con Alexa, pues “no se puede estar con Dios y con el diablo”.

Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
La actriz señaló que la implicación emocional de Alexa parece mayor y sugirió que Tebi podría estar motivado por razones estratégicas - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Las declaraciones de Aura Cristina Geithner han avivado el debate en redes sociales y entre los seguidores del programa, quienes discuten sobre la autenticidad de la relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal y el papel de las estrategias en la dinámica de La casa de los famosos Colombia.

La gala de eliminación de ‘La casa de los famosos Colombia’ vivió uno de sus momentos más tensos con la salida de Aura Cristina Geithner, quien se despidió del reality tras recibir solo el 11,67 % de los votos, el porcentaje más bajo entre los nominados. La jornada estuvo cargada de expectativa tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa, ya que la actriz era una de las figuras con mayor trayectoria en la televisión colombiana y su permanencia había sido motivo de debate en redes sociales.

La eliminación de Aura Cristina se produjo en una fase avanzada de la competencia, en la que las alianzas y los conflictos internos han comenzado a definir el rumbo del programa. Durante la semana previa, la actriz protagonizó varias discusiones y posicionamientos que, según la percepción de algunos televidentes, pudieron haber influido en la percepción del público y, en consecuencia, en los resultados de la votación. Aunque intentó mantener cierta distancia de las polémicas y enfocarse en el juego, su estrategia no fue suficiente para asegurar su continuidad.

En contraste, sus compañeros nominados lograron porcentajes superiores: Alejandro encabezó la votación con 31,27 %, seguido por Tebi con 23,30 %, Alexa con 14,53 % y Valentino con 12,60 %. La diferencia en los apoyos evidenció la competitividad del grupo y el impacto de cada movimiento estratégico.

La reciente salida de Yuli Ruiz y la llegada de la actriz Aura Cristina Geithner a la competencia impulsaron el promedio de rating que llevaba el 'reality' - crédito cortesía Canal RCN
La salida de Aura Cristina dejó un top 8 definido y obligó a los finalistas a replantear estrategias y alianzas en la recta final del concurso - crédito cortesía Canal RCN

Uno de los momentos clave de la noche lo protagonizó Campanita, al utilizar su poder de salvación para proteger a Beba, quien fue retirada de la placa de nominados y aseguró así su lugar entre los finalistas. Este giro reforzó la dinámica de la competencia, que ahora cuenta con un top 8 definido y en el que cada decisión es crucial.

La salida de Aura Cristina Geithner generó reacciones divididas entre la audiencia. Mientras algunos celebraron la eliminación por considerar que su ciclo ya estaba cumplido, otros lamentaron la partida de una participante considerada auténtica y directa en sus intervenciones.

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