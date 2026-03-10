Deportes

Atlético Nacional confirmó a Diego Arias como técnico a pesar de haber sido eliminado de la Sudamericana por Millonarios

Sebastián Arango, presidente del club aseguró que no buscan cambiar de entrenador y mantienen su respaldo firme al proyecto deportivo liderado por Diego Arias, consolidando la confianza en su plantel tras la salida anticipada del torneo internacional

Guardar
El presidente del cuadro verdolaga
El presidente del cuadro verdolaga ratificó a Diego Arias en Atlético Nacional - crédito @nacionaloficial / X

La eliminación de Atlético Nacional en la Copa Sudamericana a manos de Millonarios, el 4 de marzo de 2026, generó un ambiente lleno de dudas en el mundo Atlético Nacional con respecto a la continuidad de Diego Arias en el cargo.

Por esta razón, después de lo que fue la victoria ante Águilas Doradas por la Liga BetPlay, el 7 de marzo de 2026, resultado que le permitió ubicarse en el puesto número 3 de la tabla de posiciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de Atlético Nacional,
El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, habló sobre la situación del entrenador en el Verdolaga - crédito David Jaramillo / Colprensa

El 9 de marzo de 2026, durante la atención a los medios de comunicación, y en declaraciones que replicó Win Sports, Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, ratificó a Diego Arias en la dirección técnica del Verdolaga.

“Cuando ganamos, ganamos todos, cuando perdemos, perdemos todos. Yo siento un equipo que respalda el cuerpo técnico. Nosotros, desde la directiva, igual, porque no hay, no hay que segmentarlo. Y cuando las cosas nos salen mal, entonces solamente es responsabilidad de Diego (Arias) y el cuerpo técnico. Yo soy el primer responsable cuando pasan, sobre todo, las que no nos gustan”, dijo.

Destacó también que existe un compromiso por parte de los jugadores de Atlético Nacional a revertir la situación tras la derrota ante Millonarios, el 4 de marzo de 2026, en la Copa Sudamericana.

“Está con el mismo compromiso que estamos hablando con todos los jugadores, trabajando desde ese mismo día en revertir esta situación, hablando mucho con los capitanes, con todas las personas que hacemos parte de Atlético Nacional para no quedarnos en ese momento y, sobre todo apuntar a lo que se viene a mitad de año, que es esa estrella que anhelamos y que vamos a buscar con mucha decisión", detalló.

Atlético Nacional ganó en la Liga BetPlay y se colocó como tercero del campeonato

Atlético Nacional es tercero en
Atlético Nacional es tercero en el campeonato-crédito David Jaramillo/Colprensa

Después de la reciente eliminación frente a Millonarios en la Copa Sudamericana, el equipo visitante enfrentaba un partido determinante por la Liga BetPlay. El triunfo era clave para definir la continuidad de Diego Arias como entrenador. El equipo saltó al campo con una formación encabezada por David Ospina en el arco y una línea de ataque con Cristian Arango, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

No obstante, el inicio del partido mostró a Águilas Doradas sólidas en defensa y efectivas en ataque. Corría el primer tiempo cuando Jorge Rivaldo sorprendió al abrir el marcador con un remate englobado tras un error en salida de César Haydar, desequilibrando el duelo a favor de los locales.

El verde se hizo fuerte
El verde se hizo fuerte en el Cincuentenario-crédito David Jaramillo/Colprensa

La segunda parte transformó el desarrollo del partido. Cristian Chicho Arango sufrió un fuerte choque con Diego Hernández que lo dejó inconsciente, generando gran preocupación y necesario traslado a un centro médico cercano. Ante su ausencia, Dairon Asprilla ingresó y tuvo un impacto inmediato en el juego.

El empate llegó luego de una jugada polémica en la que el VAR convocó al árbitro Wilmar Roldán para revisar un posible fuera de lugar previo, pero acabó validando el gol. Asprilla remató con potencia tras un centro desde la izquierda, anotando el 1-1 parcial.

La remontada se materializó con una jugada individual de Alfredo Morelos, quien asistió a Juan Manuel Rengifo dentro del área. Rengifo,uno de los futbolistas más destacados de la plantilla, definió para sellar el 2-1. El joven mediocampista también fue responsable de aportar control y un ritmo dinámico al juego de Nacional.

  1. Deportivo Pasto: 21 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  2. Once Caldas: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  3. Internacional de Bogotá: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  4. Atlético Nacional: 18 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +11).
  5. América de Cali: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  6. Junior: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  7. Deportes Tolima: 15 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  8. Atlético Bucaramanga: 14 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  9. Millonarios: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  10. Llaneros: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  11. Fortaleza: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
  12. Deportivo Cali: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
  13. Águilas Doradas: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de 0).
  14. Independiente Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
  15. Jaguares FC: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -10).
  16. Independiente Medellín: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3).
  17. Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7).
  18. Deportivo Pereira: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -8).
  19. Boyacá Chicó: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -9).
  20. Alianza Valledupar FC: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -14).

Temas Relacionados

Atlético NacionalSebastián ArangoDiego AriasLiga BetPlayCopa SudamericanaNacional vs. MillonariosColombia-Deportes

Más Noticias

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: gol de Mario Lemina para darle la ventaja al equipo turco en los octavos de final de la Champions League

El defensor colombiano fue elegido por la Uefa como el mejor defensor de los play-offs, en donde el cuadro turco eliminó a la Juventus de Italia

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Desde Europa se filtró el primer convocado de la selección Colombia para los partidos ante Croacia y Francia por la fecha FIFA: fue figura en la Champions League

El anuncio oficial se difundió a través de las redes sociales del equipo que participó en la UEFA Champions League durante la temporada 2025-2026

Desde Europa se filtró el

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera buscarán comenzar con el pie derecho la serie ante el cuadro italiano, en condición de visitante

Atalanta vs. Bayern Múnich EN

DT de Once Caldas defiende las fiestas de sus jugadores en los días de descanso: “El día libre es para desahogarse”

Hernán Dario “Arriero” Herrera ha dirigido 130 partidos con el cuadro albo de Manizales, que llegó a cuartos de final de la Copa Sudamericana en 2025 y entre los ocho mejores de la Liga

DT de Once Caldas defiende

La condición física de Luis Suárez genera preocupación antes del Mundial 2026: con el Sporting de Lisboa entrena menos para priorizar su recuperación

A pesar de la alerta por una posible lesión por fatiga muscular, el colombiano será titular en el partido de octavos de final de la Champions League contra el Bodo Glimit de Noruega

La condición física de Luis
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Falleció Daniela Zuleta, sobrina del

Falleció Daniela Zuleta, sobrina del rey vallenato Iván Zuleta: habría sido encontrada sin signos vitales en su habitación

Juan Daniel Oviedo reveló que buscó ayuda para mejorar su tono de voz: “Me dijeron ‘no pierda su tiempo’”

Violeta Bergonzi explicó por qué le pidió a Valentina Taguado que no la mencionara tras su paso por ‘Masterchef Celebrity’: “Amigas no, éramos compañeras”

Fredy Guarín reapareció en redes sociales con fotografía junto a Andreina Fiallo: compartió una reflexión sobre el perdón

Presentadora de RCN sorprendió al revelar cómo es trabajar con Nicolás Arrieta: “Su primera chamba”

Deportes

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: gol de Mario Lemina para darle la ventaja al equipo turco en los octavos de final de la Champions League

Desde Europa se filtró el primer convocado de la selección Colombia para los partidos ante Croacia y Francia por la fecha FIFA: fue figura en la Champions League

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

DT de Once Caldas defiende las fiestas de sus jugadores en los días de descanso: “El día libre es para desahogarse”

La condición física de Luis Suárez genera preocupación antes del Mundial 2026: con el Sporting de Lisboa entrena menos para priorizar su recuperación