Atlético Nacional confirmó a Diego Arias como técnico a pesar de haber sido eliminado de la Sudamericana por Millonarios

El presidente del cuadro verdolaga ratificó a Diego Arias en Atlético Nacional - crédito @nacionaloficial / X

La eliminación de Atlético Nacional en la Copa Sudamericana a manos de Millonarios, el 4 de marzo de 2026, generó un ambiente lleno de dudas en el mundo Atlético Nacional con respecto a la continuidad de Diego Arias en el cargo.

Por esta razón, después de lo que fue la victoria ante Águilas Doradas por la Liga BetPlay, el 7 de marzo de 2026, resultado que le permitió ubicarse en el puesto número 3 de la tabla de posiciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, habló sobre la situación del entrenador en el Verdolaga - crédito David Jaramillo / Colprensa

El 9 de marzo de 2026, durante la atención a los medios de comunicación, y en declaraciones que replicó Win Sports, Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, ratificó a Diego Arias en la dirección técnica del Verdolaga.

“Cuando ganamos, ganamos todos, cuando perdemos, perdemos todos. Yo siento un equipo que respalda el cuerpo técnico. Nosotros, desde la directiva, igual, porque no hay, no hay que segmentarlo. Y cuando las cosas nos salen mal, entonces solamente es responsabilidad de Diego (Arias) y el cuerpo técnico. Yo soy el primer responsable cuando pasan, sobre todo, las que no nos gustan”, dijo.

Destacó también que existe un compromiso por parte de los jugadores de Atlético Nacional a revertir la situación tras la derrota ante Millonarios, el 4 de marzo de 2026, en la Copa Sudamericana.

“Está con el mismo compromiso que estamos hablando con todos los jugadores, trabajando desde ese mismo día en revertir esta situación, hablando mucho con los capitanes, con todas las personas que hacemos parte de Atlético Nacional para no quedarnos en ese momento y, sobre todo apuntar a lo que se viene a mitad de año, que es esa estrella que anhelamos y que vamos a buscar con mucha decisión", detalló.

Atlético Nacional ganó en la Liga BetPlay y se colocó como tercero del campeonato

Atlético Nacional es tercero en el campeonato-crédito David Jaramillo/Colprensa

Después de la reciente eliminación frente a Millonarios en la Copa Sudamericana, el equipo visitante enfrentaba un partido determinante por la Liga BetPlay. El triunfo era clave para definir la continuidad de Diego Arias como entrenador. El equipo saltó al campo con una formación encabezada por David Ospina en el arco y una línea de ataque con Cristian Arango, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

No obstante, el inicio del partido mostró a Águilas Doradas sólidas en defensa y efectivas en ataque. Corría el primer tiempo cuando Jorge Rivaldo sorprendió al abrir el marcador con un remate englobado tras un error en salida de César Haydar, desequilibrando el duelo a favor de los locales.

El verde se hizo fuerte en el Cincuentenario-crédito David Jaramillo/Colprensa

La segunda parte transformó el desarrollo del partido. Cristian Chicho Arango sufrió un fuerte choque con Diego Hernández que lo dejó inconsciente, generando gran preocupación y necesario traslado a un centro médico cercano. Ante su ausencia, Dairon Asprilla ingresó y tuvo un impacto inmediato en el juego.

El empate llegó luego de una jugada polémica en la que el VAR convocó al árbitro Wilmar Roldán para revisar un posible fuera de lugar previo, pero acabó validando el gol. Asprilla remató con potencia tras un centro desde la izquierda, anotando el 1-1 parcial.

La remontada se materializó con una jugada individual de Alfredo Morelos, quien asistió a Juan Manuel Rengifo dentro del área. Rengifo,uno de los futbolistas más destacados de la plantilla, definió para sellar el 2-1. El joven mediocampista también fue responsable de aportar control y un ritmo dinámico al juego de Nacional.

Deportivo Pasto: 21 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Once Caldas: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Internacional de Bogotá: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Atlético Nacional: 18 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +11). América de Cali: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Junior: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Deportes Tolima: 15 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Atlético Bucaramanga: 14 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Millonarios: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Llaneros: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Fortaleza: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2). Deportivo Cali: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Águilas Doradas: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de 0). Independiente Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2). Jaguares FC: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -10). Independiente Medellín: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3). Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7). Deportivo Pereira: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -8). Boyacá Chicó: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -9). Alianza Valledupar FC: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -14).