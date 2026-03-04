Deportes

Ídolo de Atlético Nacional habló en la previa del clásico ante Millonarios por Copa Sudamericana: “Ninguno piensa en los penaltis”

El exvolante de Atlético Nacional elogió la capacidad y visión de juego del referente azul, ponderando cómo su clase técnica puede marcar la diferencia en el esperado enfrentamiento copero contra el clásico rival

Guardar
Uno de los ídolos en
Uno de los ídolos en el último tiempo de Atlético Nacional habló acerca del partido ante los Azules por la Copa Sudamericana-crédito Cristian Ruiz-Colprensa/El Colombiano

Atlético Nacional y Millonarios se ven las caras el 4 de marzo de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) por la Copa Sudamericana, partido que dará un cupo a la fase de grupos del torneo.

En este contexto, el torneo continental reeditará una edición del clásico colombiano, que siempre tendrá expectativa por lo que es la gran rivalidad que viven azules y verdes desde los años 80s, y que recientemente se consolidó como uno de los partidos más vistos a nivel nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ex futbolista analizó lo
El ex futbolista analizó lo que será la llave entre Millonarios y Nacional - crédito Diego Pineda / Colprensa

En medio de este contexto, el 3 de marzo de 2026, el programa ESPN F10 Colombia invitó a Macnelly Torres por parte de Atlético Nacional y a Freddy Guarín en Millonarios para debatir en la previa de lo que será el partido de Copa Sudamericana, y allí el excapitán verdolaga expresó que el partido será abierto en el Atanasio Girardot:

“Siento que el partido es entre dos equipos grandes; tienen el mismo compromiso y la misma responsabilidad de salir a ganar. Nacional debe salir a buscar al rival y Millonarios cambiar la estrategia para atacar. Ninguno de los dos está pensando en los penaltis. Es un partido para gozar”.

Concepto de Juan José Rengifo por parte del excampeón de América en 2016

Macnelly Torres destacó la importancia
Macnelly Torres destacó la importancia de Juan José Rengifo - crédito Luisa González / REUTERS

Uno de los focos de interés está puesto en el joven Rengifo, canterano de Nacional, quien ha mostrado madurez y capacidad de adaptación pese a su corta trayectoria profesional.

Allí Macnelly Torres aprovechó para destacar al juvenil de Atlético Nacional, elogiando su capacidad como jugador, y su actitud en el campo de juego:

“Rengifo es un jugador de la cantera de Nacional, es diferente, es titular y se acopla de la mejor manera por su personalidad y buen juego. Tiene buena pegada y algo de sacrificio. Siento que aceleramos los procesos y ciertos comentarios pueden llegar a marear. Se le ve maduro y tranquilo; se ha acoplado bien y le da una mano importante a Nacional. Están esperando mucho de él, en un partido como el de mañana”, declaró.

Macnelly Torres también habló de
Macnelly Torres también habló de Cristian Arango - crédito Jorge Orozco - El País / Colprensa

En el mismo espacio, Torres aprovechó para hablar de la importancia de Alfredo Morelos en el ataque del equipo dirigido por Diego Arias, y aprovechó para analizar la posición de Cristian “Chicho” Arango, nuevo refuerzo del verde para la temporada 2026.

“La mejor versión de Chicho es como centrodelantero, en el centro del ataque. Hay un Morelos enchufado; va a ser relegado a rematar el partido. Tiene pocos entrenamientos con el equipo. Después, en la banda, se pueden aprovechar jugadores de esa posición, como es el caso de Sarmiento y de Rengifo. Hay jugadores de buen pie. De pronto sale Nacional con Morelos y Arango”, analizó

Así va el historial de Millonarios y Atlético Nacional por torneos internacionales

El cuadro Embajador empató en
El cuadro Embajador empató en un partido lleno de polémicas y pocas emociones en las áreas - crédito Lina Gasca / Colprensa

En 14 veces que se vieron las caras en torneos Conmebol, Millonarios manda en el historial con 6 triunfos, mientras que Atlético Nacional obtuvo 4, y empataron la misma cantidad de partidos.

El último partido que jugaron entre sí a nivel Conmebol se dio en la llave de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2007, cuando el azul, dirigido en ese entonces por Mario Vanemerak derrotó por 3-2 en el Atanasio Girardot, el 6 de septiembre de 2007.

A continuación, estos son los duelos que jugaron entre sí:

  • 14 de febrero de 1974 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 0-3 Millonarios
  • 7 de marzo de 1974 - Copa Libertadores: Millonarios 2-0 Atlético Nacional
  • 16 de febrero de 1989 - Copa Libertadores: Millonarios 1-1 Atlético Nacional
  • 7 de marzo de 1989 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 0-2 Millonarios
  • 19 de abril de 1989 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 1-0 Millonarios
  • 26 de abril de 1989 - Copa Libertadores: Millonarios 1-1 Atlético Nacional
  • 14 de febrero de 1995 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 0-0 Millonarios
  • 15 de marzo de 1995 - Copa Libertadores: Millonarios 2-0 Atlético Nacional
  • 26 de julio de 1995 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 2-1 Millonarios
  • 2 de agosto de 1995 - Copa Libertadores: Millonarios 1-1 Atlético Nacional
  • 2 de noviembre de 2000 - Copa Merconorte: Millonarios 0-0 Atlético Nacional
  • 6 de septiembre de 2007 - Copa Sudamericana: Atlético Nacional 2-3 Millonarios
  • 14 de septiembre de 2007 - Copa Sudamericana: Millonarios 0-0 Atlético Nacional

Temas Relacionados

Atlético NacionalAtlético Nacional vs. MillonariosMacnelly TorresCopa SudamericanaMillonariosCopa Sudamericana 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

El cuadro dirigido por Lucas González tendrá un partido clave ante el cuadro chileno tras sufrir en la segunda fase ante Deportivo Táchira

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN

Kevin Mier regresó a las canchas tras su fractura de tibia en México: estos son los arqueros que compiten por ir al Mundial

El portero entra en la lista de guardametas que aspiran ocupar uno de los tres cupos que deben utilizar las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo para el puesto de guardameta

Kevin Mier regresó a las

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia está obligado a ganar no solo para aspirar al subcampeonato del torneo amistoso, sino para seguir demostrando su alto nivel entre los países de la región

Colombia vs. Argentina - EN

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El Atanasio Girardot será el estadio en donde se jugará el partido más importante de lo que va del 2026 para los dos clubes colombianos con más títulos en la historia

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

Así calificó la prensa portuguesa al colombiano Luis Suárez tras la victoria del Sporting Lisboa: “Marcar la diferencia”

El cuadro de los Leones lograron pegar en el primer partido de ida, y esperan definir su paso a la gran final en abril

Así calificó la prensa portuguesa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales explicó por qué

Sara Corrales explicó por qué va a hacer una pausa en su carrera actoral: “Cuando sienta que es el momento correcto”

Juanda Caribe reaccionó a la sanción de ‘El Jefe’ por los comentarios hacia Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’: “Me resulta absurdo”

Así calificó Melissa Gate a los participantes de ‘La casa de los famosos’ tras su regreso: “Es como medio hipócrita”

Yina Calderón criticó a Karen Sevillano y Vicky Berrío por el fracaso del ‘After’ de ‘La casa de los famosos’: “Les faltó humildad”

Sasha Calle fue confirmada como parte del reparto de ‘El exorcista’ de Mike Flanagan, junto a Scarlett Johansson

Deportes

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

Kevin Mier regresó a las canchas tras su fractura de tibia en México: estos son los arqueros que compiten por ir al Mundial

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Así calificó la prensa portuguesa al colombiano Luis Suárez tras la victoria del Sporting Lisboa: “Marcar la diferencia”