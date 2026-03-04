Ídolo de Atlético Nacional habló en la previa del clásico ante Millonarios por Copa Sudamericana: “Ninguno piensa en los penaltis”

Uno de los ídolos en el último tiempo de Atlético Nacional habló acerca del partido ante los Azules por la Copa Sudamericana-crédito Cristian Ruiz-Colprensa/El Colombiano

Atlético Nacional y Millonarios se ven las caras el 4 de marzo de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) por la Copa Sudamericana, partido que dará un cupo a la fase de grupos del torneo.

En este contexto, el torneo continental reeditará una edición del clásico colombiano, que siempre tendrá expectativa por lo que es la gran rivalidad que viven azules y verdes desde los años 80s, y que recientemente se consolidó como uno de los partidos más vistos a nivel nacional.

El ex futbolista analizó lo que será la llave entre Millonarios y Nacional - crédito Diego Pineda / Colprensa

En medio de este contexto, el 3 de marzo de 2026, el programa ESPN F10 Colombia invitó a Macnelly Torres por parte de Atlético Nacional y a Freddy Guarín en Millonarios para debatir en la previa de lo que será el partido de Copa Sudamericana, y allí el excapitán verdolaga expresó que el partido será abierto en el Atanasio Girardot:

“Siento que el partido es entre dos equipos grandes; tienen el mismo compromiso y la misma responsabilidad de salir a ganar. Nacional debe salir a buscar al rival y Millonarios cambiar la estrategia para atacar. Ninguno de los dos está pensando en los penaltis. Es un partido para gozar”.

Concepto de Juan José Rengifo por parte del excampeón de América en 2016

Macnelly Torres destacó la importancia de Juan José Rengifo - crédito Luisa González / REUTERS

Uno de los focos de interés está puesto en el joven Rengifo, canterano de Nacional, quien ha mostrado madurez y capacidad de adaptación pese a su corta trayectoria profesional.

Allí Macnelly Torres aprovechó para destacar al juvenil de Atlético Nacional, elogiando su capacidad como jugador, y su actitud en el campo de juego:

“Rengifo es un jugador de la cantera de Nacional, es diferente, es titular y se acopla de la mejor manera por su personalidad y buen juego. Tiene buena pegada y algo de sacrificio. Siento que aceleramos los procesos y ciertos comentarios pueden llegar a marear. Se le ve maduro y tranquilo; se ha acoplado bien y le da una mano importante a Nacional. Están esperando mucho de él, en un partido como el de mañana”, declaró.

Macnelly Torres también habló de Cristian Arango - crédito Jorge Orozco - El País / Colprensa

En el mismo espacio, Torres aprovechó para hablar de la importancia de Alfredo Morelos en el ataque del equipo dirigido por Diego Arias, y aprovechó para analizar la posición de Cristian “Chicho” Arango, nuevo refuerzo del verde para la temporada 2026.

“La mejor versión de Chicho es como centrodelantero, en el centro del ataque. Hay un Morelos enchufado; va a ser relegado a rematar el partido. Tiene pocos entrenamientos con el equipo. Después, en la banda, se pueden aprovechar jugadores de esa posición, como es el caso de Sarmiento y de Rengifo. Hay jugadores de buen pie. De pronto sale Nacional con Morelos y Arango”, analizó

Así va el historial de Millonarios y Atlético Nacional por torneos internacionales

El cuadro Embajador empató en un partido lleno de polémicas y pocas emociones en las áreas - crédito Lina Gasca / Colprensa

En 14 veces que se vieron las caras en torneos Conmebol, Millonarios manda en el historial con 6 triunfos, mientras que Atlético Nacional obtuvo 4, y empataron la misma cantidad de partidos.

El último partido que jugaron entre sí a nivel Conmebol se dio en la llave de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2007, cuando el azul, dirigido en ese entonces por Mario Vanemerak derrotó por 3-2 en el Atanasio Girardot, el 6 de septiembre de 2007.

A continuación, estos son los duelos que jugaron entre sí:

14 de febrero de 1974 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 0-3 Millonarios

7 de marzo de 1974 - Copa Libertadores: Millonarios 2-0 Atlético Nacional

16 de febrero de 1989 - Copa Libertadores: Millonarios 1-1 Atlético Nacional

7 de marzo de 1989 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 0-2 Millonarios

19 de abril de 1989 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 1-0 Millonarios

26 de abril de 1989 - Copa Libertadores: Millonarios 1-1 Atlético Nacional

14 de febrero de 1995 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 0-0 Millonarios

15 de marzo de 1995 - Copa Libertadores: Millonarios 2-0 Atlético Nacional

26 de julio de 1995 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 2-1 Millonarios

2 de agosto de 1995 - Copa Libertadores: Millonarios 1-1 Atlético Nacional

2 de noviembre de 2000 - Copa Merconorte: Millonarios 0-0 Atlético Nacional

6 de septiembre de 2007 - Copa Sudamericana: Atlético Nacional 2-3 Millonarios

14 de septiembre de 2007 - Copa Sudamericana: Millonarios 0-0 Atlético Nacional