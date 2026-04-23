Técnico del Deportivo Pereira se tiene fe en la Liga BetPlay: increíble decisión de Arturo Reyes

Arturo Reyes, técnico de Pereira, entró en pelea con Jonathan Risueño, timonel del Pasto, luego del empate 2-2 en Armenia - crédito Colprensa

Deportivo Pereira está repitiendo la campaña que lo llevó al descenso a finales de 2011, cuando perdió la categoría junto al América de Cali, que cayó en la promoción ante Patriotas, y eso preocupa a los aficionados, jugadores y cuerpo técnico.

El técnico Arturo Reyes sigue sin encontrar la manera de mejorar el nivel de los matecañas, pues afrontó toda clase de problemas para consolidar una plantilla competitiva, salir del fondo de la tabla y alejarse de los últimos puestos en la tabla de promedios.

Aunque otros clubes echaron antes a sus entrenadores por malos resultados, siendo Alejandro Restrepo en Medellín el más reciente, el caso del samario llama la atención porque, hasta el momento, los directivos se han preocupado por otros asuntos que inquietan a la institución, así como una serie de situaciones polémicas alrededor del club.

¿Qué pasará con Arturo Reyes?

En lo que va de las 17 jornadas disputadas de la Liga BetPlay, nueve entrenadores dijeron adiós al campeonato por malos resultados. Todo empezó con Hernán Torres en Millonarios a finales de enero, luego de tres derrotas seguidas, y el 21 de abril se confirmó la salida de Alejandro Restrepo del Poderoso.

Sin embargo, Arturo Reyes se mantiene firme en el Deportivo Pereira pese a la mala campaña en el fútbol colombiano, pues no se conoce intención del presidente Álvaro López para despedirlo o pedirle la carta de renuncia.

Arturo Reyes llegó al Deportivo Pereira a finales de diciembre de 2025, pero demoró más de un mes en armar la plantilla con nuevos jugadores por una sanción contra el club - crédito Colprensa

Incluso el entrenador, en rueda de prensa previa al juego frente a Atlético Nacional, afirmó que no tiene pensado en irse, aunque acepta la responsabilidad del mal momento de la escuadra de Risaralda, la cual suma siete empates y 10 derrotas en lo que va de la Liga BetPlay.

“En una sola campaña es difícil que todo esto pase, pero lo más importante es no enfocarnos tanto en las excusas, en buscar culpables, cuando aquí el responsable soy yo como entrenador de la campaña, estamos buscando corregir todas las equivocaciones que hemos cometido en este semestre y tratar de solucionar algunos temas internos en cuanto al juego”, dijo Reyes, citado por Deportes RCN.

Arturo Reyes le apuesta a mejorar el nivel del Pereira para el segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa

De otro lado, las finanzas del club son un desastre, ya que se encuentra en proceso de reorganización empresarial, es señalado de incumplir con las obligaciones dictadas por la ley y, al parecer, no tendría el dinero suficiente para terminar antes el contrato del samario.

Grave situación del Pereira

El Matecaña ha afrontado de todo en 2026, pues no juega en su ciudad porque el estadio Hernán Ramírez está en obras, pasó por Armenia y actualmente en Yopal; también tuvo dos sanciones para inscribir nuevos jugadores y acusaciones al presidente por incumplimiento con sus obligaciones financieras.

Se le sumó el ataque sufrido por Jordy Monroy, uno de los jugadores del Deportivo Pereira que vio cómo vandalizaron su carro, al que le lanzaron objetos que quebraron el vidrio panorámico y del conductor, a plena luz del día y causó rechazo en redes sociales por parte de los hinchas.

El periodista entregó detalles a través de sus redes sociales sobre el estado del carro del defensor Jordy Monroy-crédito @_SamuelDuque/X

Todo se registró cuando el futbolista estaba en rueda de prensa en la capital de Risaralda, en el Hernán Ramírez Villegas, en horas de la mañana del 23 de abril, y al salir del recinto, encontró su vehículo destrozado, al parecer, por un grupo de hinchas inconformes por la campaña del club, aunque esa información no está confirmada.

Las autoridades investigan lo ocurrido con el jugador del Pereira, pues preocupa la seguridad de la plantilla y el cuerpo técnico en la ciudad, además de que ya se dio un hecho de violencia en el compromiso ante Once Caldas en Yopal, donde aficionados de ambas escuadras se pelearon en la tribuna del estadio Santiago de las Atalayas.