‘Vamos pa eso’, el vodcast jurídico que transformó la divulgación legal en Colombia y ganó el premio India Catalina

El reconocimiento a la innovación en la divulgación legal quedó reflejado con el Premio India Catalina otorgado a “Vamos pa eso”, el vodcast jurídico conversacional dirigido por el abogado penalista Juan José Castro.

El reconocimiento a la innovación en la divulgación legal quedó reflejado con el Premio India Catalina otorgado a “Vamos pa eso”, el vodcast jurídico conversacional dirigido por el abogado penalista Juan José Castro.

La distinción destaca el impacto de un formato que ha transformado el acceso al derecho en Colombia, acercando el conocimiento jurídico a la vida cotidiana.

“Vamos pa eso” recibió el Premio India Catalina a Mejor Vodcast Conversacional por combinar la narración de casos reales, el análisis de true crime y la entrega de herramientas legales útiles en un espacio conversacional. El proyecto se distingue por democratizar el conocimiento legal, empoderar a la audiencia y romper con las barreras tradicionales del lenguaje jurídico.

Un vodcast que transforma el acceso a la justicia

El vodcast sobresale por su enfoque pionero en Latinoamérica y se aparta de los modelos habituales, donde abogados debaten entre ellos o los periodistas narran desde la distancia.

El vodcast sobresale por su enfoque pionero en Latinoamérica y se aparta de los modelos habituales, donde abogados debaten entre ellos o los periodistas narran desde la distancia. Cada episodio integra relatos de casos reales, asesoría concreta y explicaciones claras para motivar que cualquier persona comprenda situaciones que le afectan y actúe con fundamento.

La propuesta utiliza el true crime como recurso para explicar derechos y deberes, facilitando la comprensión de rutas legales útiles y accesibles. Se estima que más de 1.000 personas han consultado y recibido orientación a través de sus redes sociales, lo que pone de manifiesto el alcance social del formato y su utilidad frente a dramas como abusos, estafas o explotación laboral.

El crecimiento de “Vamos pa eso” fue completamente orgánico, sostenido por la conexión directa con la audiencia y la conversión de elementos técnicos en debates nacionales. El galardón obtenidos en los Premios India Catalina consolida al vodcast como uno de los modelos más innovadores en la comunicación del derecho en Colombia.

Juan José Castro, el abogado que empodera a la audiencia

Juan José Castro, abogado egresado de la Universidad del Rosario, es magíster y especialista en Derecho Penal y desempeña el cargo de socio director en la firma Castro Muñoz & Coronado Abogados.

Juan José Castro, abogado egresado de la Universidad del Rosario, es magíster y especialista en Derecho Penal y desempeña el cargo de socio director en la firma Castro Muñoz & Coronado Abogados. Su diferencial trasciende lo técnico: ha optado por una filosofía orientada a democratizar el derecho y acercarlo a la gente.

Castro rechaza el monopolio del lenguaje jurídico complejo y propone una comunicación sencilla, directa y accesible. Su meta consiste en otorgar herramientas legales aplicables a la vida diaria, bajo la convicción de que toda persona merece entender el sistema de justicia.

Su trayectoria combina litigio, asesoría estatal y docencia universitaria, con una postura crítica hacia el modelo de formación legal y los medios tradicionales de comunicación. Para Castro, el respeto profesional se basa en la vocación de servicio, más allá de títulos, y este principio guía tanto su labor académica como su trabajo digital.

Una de sus prioridades es transformar la percepción social sobre el derecho penal, planteando que este campo, al igual que la medicina, implica la posibilidad real de modificar vidas. Así, busca que la profesión esté en sintonía con quienes tradicionalmente han sido excluidos o intimidados por los tecnicismos legales.

El impacto social de un nuevo modelo de comunicación legal

“Vamos pa eso” representa un cambio en la relación entre la sociedad colombiana y el derecho.

“Vamos pa eso” representa un cambio en la relación entre la sociedad colombiana y el derecho. Su labor de orientación a víctimas, la consulta diaria en redes sociales y la promoción de espacios de diálogo han permitido que las personas se empoderen y defiendan sus derechos lejos del temor o la distancia cultural que suele rodear a los temas legales.

Castro mantiene un contacto directo con la audiencia, atendiendo diariamente mensajes de quienes buscan asesoría y acompañando a quienes enfrentan escenarios de vulnerabilidad. Enfatiza la importancia de romper el monopolio del lenguaje técnico y promover una visión ética del derecho, entendiendo que el derecho penal no es la única respuesta ante los conflictos sociales, sino una de múltiples herramientas para generar transformación.

El proyecto, reconocido por su humanización del derecho y la orientación hacia problemas reales, evita fórmulas mediáticas distantes de la realidad de la audiencia. La motivación de Castro se centra en garantizar siempre el respeto por las garantías y la dignidad de las personas.

La coherencia entre el compromiso social y la pasión por la justicia define el recorrido de “Vamos pa eso”, que mantiene como prioridad inspirar a nuevas generaciones para reinventar la comunicación jurídica desde la ética, la autenticidad y el vínculo humano.