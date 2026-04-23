J Balvin y Karol G, destacados en el 20 aniversario de Spotify: conozca la razón

J Balvin y Karol G se posicionaron entre los artistas más escuchados del planeta en Spotify desde su aparición en 2006 - crédito @karolg y @jbalvin/Instagram

Spotify celebra dos décadas de presencia y liderazgo en el ámbito de la reproducción musical en streaming, sector que revolucionó con su aparición en el mercado a mediados de los 2000, permitiendo que se concretara la transición del consumo musical en formato físico al digital, de manera legal.

Con motivo de su celebración, la plataforma sueca compartió algunos datos e hitos protagonizados por los artistas que mayor popularidad y difusión alcanzaron en la plataforma de origen sueco, enlistando los álbumes y canciones más escuchados de su plataforma.

J Balvin figura entre los 20 artistas más escuchados a nivel mundial en toda la historia de la plataforma de streaming musical - crédito Spotify

En estos listados destacan las apariciones de J Balvin y Karol G, figuras centrales de la música latina contemporánea. Según la información difundida por Spotify, J Balvin figura entre los veinte artistas más escuchados de todos los tiempos, ocupando la posición número 15 en la lista global, en un listado que incluye nombres como Taylor Swift, Bad Bunny, Drake, The Weeknd y Ed Sheeran, quienes encabezan las primeras posiciones.

Por su parte, Karol G también alcanza un lugar relevante en los listados históricos de la plataforma. En su caso, la Bichota destacó en la lista de álbumes más escuchados de Spotify, siendo el mencionado Mañana Será Bonito (Bichota Season), que figura en el puesto número 14 entre los más escuchados de todos los tiempos, según los datos recopilados por Spotify.

Esta producción es la versión extendida de su LP Mañana Será Bonito, el primero de una artista latina femenina enteramente en español que llegó a la cima del Billboard 200 en Estados Unidos.

Karol G, con 'Mañana Será Bonito (Bichota Season)', se plantó entre los 20 álbumes más escuchados en los 20 años de Spotify - crédito Spotify

La lista de los álbumes más reproducidos en la historia de la plataforma mostró algunos nombres que ratificaron su dominio en los gustos populares. Figuras como Taylor Swift, Post Malone o Bad Bunny aparecieron con dos álbumes cada uno — el puertorriqueño ubicó Un Verano Sin Ti en la primera posición y YHLQMDLG en el puesto 15 —.

No obstante, el que ubicó más álbumes entre los más escuchados fue The Weekend, que logró colar tres de sus LP, (Starboy, After Hours y Beauty Behind The Madness) en la lista.

Otros nombres que completaron la lista de 20 álbumes incluyeron trabajos de Bruno Mars, Ed Sheeran, Dua Lipa, Olivia Rodrigo o los Arctic Monkeys.

La historia de Spotify

Spotify se fundó en Suecia en 2006, pero no fue hasta 2008 cuando inició operaciones, tras cerrar negociaciones con los grandes sellos discográficos para que avalaran la difusión de su catálogo en la plataforma - crédito Europa Press

Spotify nació en 2006 en Estocolmo, Suecia, como una respuesta directa al problema de la piratería digital que venía gestándose desde finales de los 90 y explotó con la aparición de Napster.

Sus fundadores, Daniel Ek y Martin Lorentzon, buscaban crear una plataforma que fuera más rápida y sencilla de usar que las descargas ilegales, pero que al mismo tiempo permitiera a los artistas recibir una compensación justa por su trabajo.

Tras dos años de complejas negociaciones con las grandes discográficas para obtener las licencias necesarias, el servicio se lanzó oficialmente en 2008 en varios países europeos. Su gran innovación fue el modelo “freemium”, que permitía a los usuarios escuchar música de forma gratuita a cambio de anuncios, o pagar una suscripción mensual para eliminar la publicidad y obtener mejor calidad de audio. Este sistema demostró ser un éxito rotundo y ayudó a estabilizar los ingresos de una industria musical que estaba en crisis.

La expansión global se consolidó en 2011 con su llegada a Estados Unidos, apoyada por figuras clave de la tecnología como Sean Parker. A partir de ese momento, Spotify dejó de ser solo una aplicación de música para convertirse en un gigante multimedia.

En años recientes, la compañía ha invertido miles de millones de dólares en el mercado de los podcasts y audiolibros, integrando inteligencia artificial para personalizar las recomendaciones y manteniendo su posición como el líder indiscutible del streaming a nivel mundial.

Sin embargo, la empresa pasó a ser blanco de críticas a nivel internacional por las bajas tasas de ingreso que ofrece a los artistas que alojan su repertorio en la plataforma, sumado a las inversiones de Ek en tecnología militar que llevaron a varios artistas a expresar sus intenciones de retirar su contenido de Spotify, en señal de protesta.