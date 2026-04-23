Esta es la fecha para el regreso del Junior al estadio Metropolitano de Barranquilla: Alejandro Char dio la noticia

El estadio Metropolitano de Barranquilla ya empezó a ver las nuevas tribunas que ampliarán la capacidad de público - crédito Conmebol

Barranquilla acelera para tener listo el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ya que se comprometió a organizar la final de la Copa Sudamericana 2026 con la Conmebol, que busca el escenario deportivo en las mejores condiciones para la definición del título en noviembre.

Ya se conoce la fecha en la que estará listo el estadio para el Junior de Barranquilla, equipo que lo estrenará con su nueva capacidad para 60.000 espectadores, una fachada renovada y espacios modernos destinados al público, equipos, directivos y medios de comunicación.

El alcalde Alejandro Char también entregó detalles sobre el avance de las obras en el campo de juego y las nuevas tribunas, que ofrecerán una experiencia más cercana a los jugadores y mejorarán el ambiente tanto en compromisos oficiales como en conciertos y otros eventos culturales.

¿Cuándo se estrena el nuevo estadio Metropolitano?

Durante una visita a las obras, el mandatario de Barranquilla mostró los progresos en la construcción de las tribunas —que acercarán al público al campo de juego—, la nueva gramilla y los diferentes espacios, trabajos que iniciaron en la segunda mitad de enero y que tienen fecha de entrega durante el segundo semestre de 2026.

Alejandro Char, en una charla con el canal deportivo Win Sports, afirmó que el estadio Metropolitano será entregado, en lo posible, en agosto, dos meses antes de lo esperado. La meta inicial era que el recinto estuviera listo un mes antes de la final de la Copa Sudamericana, por regulación de la Conmebol, que exige disponibilidad del escenario con un mes de anticipación para preparar la logística de la final.

El estadio Metropolitano pasará a 60.000 espectadores, gracias a que se reconstruirá la tribuna del primer piso en todos los sectores y removerá la pista atlética - crédito @AlejandroChar/X

Según el alcalde de Barranquilla, este adelanto se debe a la rapidez de los trabajos, y tras una reunión con delegados de la Confederación Sudamericana de Fútbol —ente rector del fútbol sudamericano—, se pactó que el campo de juego estaría disponible para el 26 de junio.

“Se fueron encantados con Barranquilla. Las cosas se dicen, se hacen, se hacen rápido y se hacen bien. Este proyecto arrancó hace noventa días y bajamos los 3,8 metros, las graderías vienen llegando al punto, esta es la arena donde vamos a sembrar la bermuda y yo espero que en agosto, mucho antes del 21 de noviembre, no vamos a esperar hasta allá, el balón pueda rodar en esta cancha”, dijo Char.

La cancha del estadio Metropolitano de Barranquilla también se entregaría pronto, a finales de junio de 2026 - crédito Conmebol

El mandatario añadió que “es un estadio que se financia totalmente con recursos de los barranquilleros, estamos invirtiendo cerca de 250.000 millones de pesos de impuestos, la obra hoy está cerca del 50% de ejecución y espero que en los próximos 100 días estén todas las graderías terminadas, la mayoría de la silletería puesta y la grama en funcionamiento”.

Más detalles del estadio

Alejandro Char también explicó la razón por la que se ampliaron las tribunas para abajo, de la misma manera como se hizo en el estadio Monumental de Buenos Aires: “No hay pista atlética porque construimos al lado del Metropolitano un estadio de atletismo, por eso suprimimos esta. Pasamos de 27 metros que tenía la última persona en el Metro viejo, a solo ocho metros”.

Otro tema importante es la colocación del césped, que contará con lo último en tecnología: “Es una grama híbrida, que es lo que últimamente nos están recomendando la FIFA y la Conmebol, porque lo híbrido no es más del 8%, que cose la grama natural y la vuelve más firme. Esto es importante decirlo porque va a evitar muchas lesiones, no se va a levantar porque está más amarrada”.

La Conmebol fue a inspeccionar las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla, que avanzan a toda marcha - crédito Conmebol

“También es muy buena porque va a tener 60.000 personas para un partido de fútbol, pero 75.000 para eventos culturales, musicales, aquí va a haber gente de pie. Entonces, cuando tiene una grama híbrida, se puede tener un concierto hoy y mañana juega la selección o el Junior”, finalizó.