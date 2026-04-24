Fraude en examen de especialidades médicas en la Universidad de Antioquia: colegios médicos de Colombia exigen sancionar a los responsables

Más de 40 casos de irregularidades fueron detectados durante la prueba de admisión a especialidades médico-quirúrgicas - crédito Universidad de Antioquia y @solsilvanazb/X

Colegios médicos de distintas regiones del país rechazaron los hechos de presunto fraude detectados en el examen de admisión a especialidades médico-quirúrgicas de la Universidad de Antioquia, realizado el 10 de abril de 2026, y solicitaron la apertura de investigaciones disciplinarias contra los responsables.

El pronunciamiento se dio luego de que la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia informara la detección de más de 40 casos de irregularidades durante la jornada de selección, en la que participaron alrededor de 3.700 médicos aspirantes provenientes de Colombia y otros países. Según la institución, el equipo de supervisión confirmó el uso de auriculares, intercomunicadores, celulares y gafas inteligentes, además de esquemas de ocultamiento mediante prendas de vestir; estrategias que habrían sido utilizadas para evadir los controles establecidos durante la aplicación del examen.

De acuerdo con la universidad, entre los elementos detectados se encuentran auriculares, intercomunicadores, teléfonos celulares y gafas inteligentes, además de mecanismos de ocultamiento asociados a prendas de vestir. Las autoridades académicas indicaron que los exámenes de las personas involucradas fueron anulados de manera inmediata y que el proceso continúa en revisión con acompañamiento jurídico y académico.

Rechazo y llamado a las instituciones médicas

Las autoridades académicas adelantan la revisión de los casos con acompañamiento jurídico y disciplinario - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Los Colegios Médicos de Cundinamarca y Bogotá, Antioquia, Santander y Cauca emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su rechazo a las irregularidades registradas durante el proceso de admisión.

En primer lugar, las organizaciones médicas señalaron que los hechos representan una vulneración de los principios éticos que rigen el ejercicio de la medicina, al considerar que el uso de mecanismos fraudulentos afecta las bases de transparencia y equidad en los procesos de selección profesional.

En su pronunciamiento, indicaron que estas conductas van en contra del Código Internacional de Ética Médica y de la Ley 23 de 1981, normas que establecen los deberes de conducta de los profesionales de la salud tanto en el ámbito público como privado. Según explicaron, estas disposiciones exigen que el ejercicio médico se realice con responsabilidad, integridad y honestidad.

Principios éticos invocados por los colegios médicos

Las organizaciones señalaron que la conducta médica debe regirse por la integridad, la honestidad y la responsabilidad profesional - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Las organizaciones médicas hicieron referencia a los principios del Código Internacional de Ética Médica, señalando que este establece la obligación de ejercer la profesión con conciencia, honestidad e integridad, así como mantener una conducta profesional acorde con estándares elevados.

También señalaron que este código incluye disposiciones relacionadas con el impacto social de la profesión, en las que se advierte que los médicos deben evitar comportamientos que puedan debilitar la confianza de la ciudadanía en el ejercicio médico. En ese sentido, los colegios destacaron que la normativa contempla la necesidad de denunciar conductas contrarias a los principios éticos ante las autoridades competentes, con el fin de preservar la confianza pública en la profesión.

Por otra parte, el comunicado recordó lo establecido en la Ley 23 de 1981, en la que se indica que el ejercicio de la medicina implica una responsabilidad social que obliga a los profesionales a mantener una conducta alineada con principios morales tanto en su vida pública como privada.

Solicitud de investigación disciplinaria

Los colegios médicos advirtieron que los hechos vulneran principios del Código Internacional de Ética Médica - crédito @CoMedSantander/X

En el documento, los colegios médicos solicitaron de manera expresa que el Tribunal de Ética Médica de la Seccional Antioquia inicie los procesos disciplinarios correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Las organizaciones señalaron que la apertura de estas investigaciones debe realizarse conforme a lo establecido en la normativa vigente, la cual permite iniciar procesos de oficio o a partir de denuncias presentadas por entidades o personas naturales.

Asimismo, insistieron en que es necesario adelantar las investigaciones pertinentes para determinar responsabilidades individuales dentro de los casos detectados durante el examen de admisión.

Por su parte, la Universidad de Antioquia señaló que los casos detectados están siendo revisados de forma individual y que el proceso cuenta con acompañamiento de instancias académicas y jurídicas. Además, la institución alertó a otras universidades del país sobre la posible existencia de redes o mecanismos organizados que facilitarían prácticas fraudulentas en exámenes de admisión a programas de especialización médica.

En una comunicación oficial, la universidad reiteró que el proceso de selección busca garantizar la idoneidad de los futuros especialistas y que cualquier intento de fraude será objeto de investigación y sanción.

Finalmente, la institución destacó que la mayoría de los aspirantes actuó conforme a las normas establecidas, realizando la prueba en condiciones de honestidad y respeto por el proceso académico.