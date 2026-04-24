Colombia

Procuraduría citó a Carlos Carrillo para que amplíe una denuncia que hizo por presunta corrupción en el Fondo de Adaptación

El director de la Ungrd informó a la Fiscalía sobre presuntas irregularidades alrededor de un contrato. Hay dos personas involucradas

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Carlos Carrillo explicó que el funcionamiento de la Ungrd no depende únicamente de un presupuesto anual - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, recibió la información sobre presuntos actos de corrupción en el Fondo de Adaptación por medio de un mensaje de texto - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción en el Fondo de Adaptación, entidad que lideró y que ahora está a cargo de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Ante las acciones legales que tomó, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar y citó a Carrillo para que amplíe la denuncia y concrete los hechos que expuso bajo la gravedad de juramento.

En la denuncia, revelada por El Tiempo, se indica que Carlos Carrillo recibió un mensaje de texto en el que se le informó sobre los supuestos actos de corrupción que se habrían configurado en el Fondo. La persona que envió el mensaje mencionó a los presuntos involucrados:

  • Freddy Alejandro Covilla, representante legal del Consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025
  • Verónica Villegas, funcionaria del Fondo de Adaptación.

Las irregularidades denunciadas por Carrillo ante la Fiscalía están relacionadas con un contrato de $13.597 millones, del cual, al parecer, Villegas esperaba un beneficio económico.

“Es posible advertir que la ingeniera Verónica Villegas, en su calidad de supervisora del contrato No. 385-2025 I, abusó de sus funciones y de la posición de poder que ostenta al interior del mismo, al inducir al señor Freddy Alejandro Covilla Martínez, representante legal del Consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025, en el momento de requerir el pago correspondiente a la ejecución contractual, para que entregara el 10% del valor del contrato a cambio de tramitar dicho pago", indicó el director de la Ungrd en la denuncia que radicó ante la Fiscalía.

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