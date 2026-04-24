Colombia

Linda Palma recibió importante reconocimiento por su trayectoria en televisión nacional

El reciente galardón entregado a la presentadora se convierte en un reconocimiento a su paso por el espectáculo colombiano, lo que fue celebrado por aquellos que han seguido su carrera en la televisión y las redes sociales

Guardar
Linda Palma
La famosa sigue vigente en la televisión tras años de carrera - crédito Linda Palma / Instagram

La presentadora de entretenimiento colombiana Linda Palma fue reconocida con el Premio Chip TV como favorita en la categoría de noticiero nacional, un galardón que resalta su labor en Noticias Caracol, por lo que la famosa expresó su gratitud al recibir el apoyo de sus seguidores.

Este premio destaca la consolidación de la reconocida figura como una de las más carismáticas en la pantalla chica y representa el reconocimiento a una trayectoria en la que ha aportado su sello personal. Su triunfo demuestra la conexión auténtica que mantiene con el público y el impacto positivo de su historia de superación personal por sus cuestiones de salud.

Y es que a lo largo de su carrera, Linda Palma se ha posicionado como una de las conductoras más destacadas en Colombia. Su participación en formatos exitosos como La Voz refuerza una imagen cercana y natural con aquellos que no solo siguen el formato de entretenimiento al final del noticiero en la franja premium, lo que incrementó su presencia en el entretenimiento nacional.

Con los votos de los ciudadanos se demuestra que la audiencia reconoce en la famosa una energía positiva y profesionalismo constantes. Estos elementos, sumados a su capacidad para conectar con los hogares colombianos, son claves en su reconocimiento y vigencia en su carrera.

La famosa agradeció el apoyo de todos sus fanáticos en las plataformas digitales - crédito Linda Palma / Instagram
La famosa agradeció el apoyo de todos sus fanáticos en las plataformas digitales - crédito Linda Palma / Instagram

El ejemplo de superación personal de Linda Palma

La historia personal de Linda Palma se convirtió en un mensaje de fortaleza para el público colombiano, pues la presentadora hizo público su diagnóstico de esclerosis múltiple y enfrentó la enfermedad con transparencia ante sus seguidores, transmitiendo resiliencia.

Su actitud ante la esclerosis múltiple se ha convertido en inspiración para miles de personas en Colombia. Así ha reforzado su imagen de mujer perseverante, capaz de superar retos personales y proyectar esperanza.

Cabe mencionar que la famosa padece desde muy joven esta afección inmunológica crónica del sistema nervioso central que altera la comunicación entre el cerebro y el cuerpo y puede conducir a diversas discapacidades.

Durante una entrevista en Bravíssimo de CityTv, Linda Palma relató que sus creencias fueron parte fundamental de la fortaleza adquirida para enfrentar esta etapa que la ha alejado en varias oportunidades de la televisión: “Mi relación con Dios se fortaleció después de mi proceso médico”, expresó la conductora, refiriéndose al papel central de la fe en su proceso de recuperación.

Cabe mencionar que la enfermedad puede presentar síntomas variados como fatiga, debilidad muscular, pérdida de visión y dificultades en la coordinación. En su caso, la reconocida presentadora relató en la entrevista que experimentó episodios en los que no pudo levantar cubiertos, caminar ni realizar actividades básicas, lo que la obligó a reaprender funciones como hablar y peinarse.

Linda Palma
El reconocimiento a la presentadora fue celebrado por sus seguidores - crédito Linda Palma / Instagram

Cabe mencionar que la famosa también ha reiterado la importancia del apoyo de su pareja, Diego Pulecio, vocalista de la banda Don Tetto, con el que contrajo matrimonio civil en 2021 tras más de once años de noviazgo, consolidando una unión que ha superado varios retos, incluidos los relacionados con la salud de Linda Palma.

Esta relación se convirtió en un referente de estabilidad en la farándula colombiana, por lo que sus seguidores están atentos a cada una de sus publicaciones juntos.

La presentadora de Noticias Caracol pidió ayuda para encontrar a uno de sus amigos
La presentadora de Noticias Caracol es una de las más queridas de la franja de entretenimiento - crédito Linda Palma / Instagram

Cabe mencionar que el Premio Chip TV fue otorgado con el apoyo del público, lo que demuestra que la influencia de la presentadora va más allá de la televisión, debido a que en redes sociales mantiene una actividad constante que permite a los seguidores acercarse a su vida cotidiana, compartiendo mensajes e imágenes que refuerzan su carácter inspirador y auténtico, consolidando su cercanía fuera del entorno televisivo.

El reconocimiento confirma así el afecto del público y el compromiso de Palma con una comunicación que exalta la dedicación a sus labores.

Temas Relacionados

Linda PalmaPremio Chip TVPremioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita en la capital de Nariño, buscando los tres puntos que le permitan acercarse al grupo de los 8

Deportivo Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 23 de abril de 2026

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 23 de abril de 2026

Burger Master arrasa en Colombia y rompe récord en tres días con más de un millón de hamburguesas vendidas

En menos de tres días, el evento desató filas interminables y convirtió a cientos de restaurantes en epicentro de ventas masivas

Burger Master arrasa en Colombia y rompe récord en tres días con más de un millón de hamburguesas vendidas

Fraude en examen de especialidades médicas en la Universidad de Antioquia: colegios médicos de Colombia exigen sancionar a los responsables

Las organizaciones solicitaron que el Tribunal de Ética Médica inicie investigaciones disciplinarias para adoptar las medidas correspondientes, tras la anulación de las pruebas de los aspirantes involucrados

Fraude en examen de especialidades médicas en la Universidad de Antioquia: colegios médicos de Colombia exigen sancionar a los responsables

‘Vamos pa eso’, el vodcast jurídico que transformó la divulgación legal en Colombia y ganó el premio India Catalina

La innovadora propuesta digital del abogado penalista Juan José Castro convierte la complejidad del sistema judicial en herramientas prácticas y cercanas para la sociedad colombiana

‘Vamos pa eso’, el vodcast jurídico que transformó la divulgación legal en Colombia y ganó el premio India Catalina
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ante la JEP, exmilitares reconocieron detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Ante la JEP, exmilitares reconocieron detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

ENTRETENIMIENTO

Marlon Hoffstadt, DJ alemán, canceló su visita a Colombia por cambio de escenario de último minuto: la productora respondió

Marlon Hoffstadt, DJ alemán, canceló su visita a Colombia por cambio de escenario de último minuto: la productora respondió

El secreto detrás del cuerpo de Sebastián Yatra: entrenador habló de su metodología de “acostumbrarse a la sensación de sufrir”

Shakira apareció en el adelanto del videoclip de “Choka Choka” con Anitta: la brasileña elogió a la colombiana

J Balvin y Karol G, destacados en el 20 aniversario de Spotify: conozca la razón

Karol G está de luto por la muerte de uno de sus familiares más cercanos: “El cielo está de fiesta”

Deportes

Liverpool prepara millonaria oferta por figura de Portugal para cubrir el vacío dejado por Luis Díaz

Liverpool prepara millonaria oferta por figura de Portugal para cubrir el vacío dejado por Luis Díaz

Deportivo Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

Técnico del Deportivo Pereira se tiene fe en la Liga BetPlay: increíble decisión de Arturo Reyes

Néstor Lorenzo tiene un plan de visita a jugadores de la selección Colombia por el mundo: esta es la lista