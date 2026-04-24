Juan Daniel Oviedo exigió respuestas a Petro por presunta coima en millonario contrato tras revelaciones de Angie Rodríguez

Juan Daniel Oviedo pidió explicaciones a Gustavo Petro sobre el manejo de recursos en su Gobierno - crédito @JDOviedoAr/X- Ovidio González/Presidencia

El debate sobre la administración de los recursos del Estado volvió a tomar protagonismo en la escena política del país, luego de los cuestionamientos que lanzó Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, hacia el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que este se pronunciara sobre aspectos de su vida personal.

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata del uribismo, pidió explicaciones al mandatario sobre el conjunto de inversiones del Fondo Adaptación destinadas a la reconstrucción y mitigación de riesgos por desastres naturales en Colombia, que estaban enfocadas en zonas afectadas del país por inundaciones y problemas hidráulicos.

La controversia surgió luego de que la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, revelara presuntas tensiones internas en el Gobierno y hablara de disputas por poder y control administrativo dentro del Ejecutivo.

Angie Rodríguez denunció tensiones internas en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Sus declaraciones, hoy en calidad de gerente del Fondo Adaptación, encendieron las alertas en distintos sectores al describir lo que calificó como presiones en su contra y maniobras para apartarla del cargo.

En su relato mencionó a Juliana Guerrero, la joven que se mueve por los pasillos de la Casa de Nariño, la señaló por supuestos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por ejercer influencia en entidades estatales sin una posición formal dentro del Ejecutivo.

‘Romance de Petro con Juliana Guerrero?: el presidente aclaró la situación

La situación abrió la puerta a especulaciones sobre una posible relación sentimental entre la joven oriunda de Valledupar —pupila del ministro del Interior, Armando Benedetti— y el presidente de la República. Ante esas versiones, Gustavo Petro utilizó su cuenta en la red social X para desmentir los rumores.

“No hablo de mi vida sentimental sino de acuerdo a mi decisión libre. Si el poder se mete en la intimidad se muere la libertad humana. Por ello he decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo ”, escribió Petro.

Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro negó que tenga alguna relación con Juliana Guerrero u otra funcionaria de su administración - crédito @petrogustavo/X

Esa aclaración, lejos de cerrar la controversia, abrió un nuevo frente de discusión que se trasladó al terreno de la administración pública y el manejo de recursos estratégicos del Estado; en ese punto apareció la voz de Juan Daniel Oviedo, que cuestionó con dureza el énfasis del Gobierno en las explicaciones personales.

Oviedo respaldó la posibilidad de aclarar asuntos privados, pero dirigió su crítica hacia la gestión de recursos públicos. En su pronunciamiento exigió respuestas sobre el destino de fondos asociados a la reconstrucción por desastres naturales, uno de los temas en los que Angie Rodríguez reveló que había problemas.

“Respetamos su decisión de aclarar lo personal. Ahora, háblenos del billón de pesos de los colombianos, la plata para reconstruir después de los desastres naturales, que su exsecretaria privada y gerente del Fondo de Adaptación dice que se quieren tumbar desde su gobierno”, afirmó en su cuenta de X.

Juan Daniel Oviedo pidió explicaciones al presidente Gustavo Petro sobre el manejo de recursos públicos - crédito @JDOviedoAr/X

Esta es la ‘traba’ que Angie Rodríguez reveló de los proyectos de reconstrucción por desastres naturales

La ejecución de recursos para la reconstrucción tras desastres naturales quedó bajo cuestionamiento luego de las denuncias de Angie Rodríguez, que alertó sobre proyectos con financiación aprobada pero sin avances significativos.

Uno de los puntos más sensibles corresponde a La Mojana, donde se destinaron cerca de $1,1 billones para obras hidráulicas. Rodríguez advirtió que la ejecución apenas llega al 3% y que “hay cerca de $235.000 millones en riesgo por problemas administrativos”.

La funcionaria también mencionó otros proyectos con contratos firmados pero sin resultados visibles; sobre esto señaló que existen iniciativas como la “ruta del arroz” y estudios en el río Cauca con “cumplimiento cercano a cero”.

Angie Rodríguez destapa la bomba de proyectos sin ejecución real en los que estarían en la cuerda floja miles de millones - crédito Juan Páez/Colprensa

Rodríguez sostuvo que el problema no está en la falta de recursos, sino en su ejecución. “El dinero está, pero no llega a las regiones”, afirmó, al referirse a la situación de obras que buscan reducir el impacto de inundaciones en distintas zonas del país.