El secreto detrás del cuerpo de Sebastián Yatra: entrenador habló de su metodología de “acostumbrarse a la sensación de sufrir”

Aarón Santos se posiciona como uno de los entrenadores más influyentes del fitness actual tras trabajar con figuras como Sebastián Yatra - crédito @aaronsantostrainer - @sebastianyatra/Instagram

Aarón Santos, el reconocido entrenador personal que ha llevado a figuras del entretenimiento como Sebastián Yatra y Grison (cantante español) a transformar sus cuerpos, se posiciona como una de las figuras más influyentes en el mundo del fitness.

En una entrevista publicada en la edición de abril de Men’s Health —revista masculina de estilo de vida con mayor alcance internacional—, Santos compartió los secretos detrás de su metodología única, que revolucionó la manera en que entrenan no solo celebridades, sino personas del común. Para el entrenador, el camino hacia el éxito físico está marcado por un principio fundamental: “Hay que acostumbrarse a la sensación de sufrir”.

A lo largo de su carrera, Santos logró que sus clientes no solo alcancen un físico estéticamente atractivo, sino que mejoren su salud integral: “La fuerza es innegociable porque nos ayuda a vivir más y mejor”.

Aarón Santos afirma que el objetivo ya no es solo físico: “verte bien” cede paso a “sentirte mejor” - crédito @aaronsantostrainer/Instagram

El entrenador defendió la importancia de un entrenamiento integral, que combina fuerza, resistencia y movilidad, y que se adapta a las necesidades de cada individuo, por lo que explicó para dicha revista que: “Ya no se trata solo de verte bien, sino de sentirte mejor. La clave está en el bienestar físico y mental”, explica.

“Lo importante ahora es integrar todos los aspectos de la condición física, no solo el aspecto estético”, añadió. A pesar de que la estética es una motivación importante para muchos, Santos considera que la prioridad debe ser mejorar las capacidades físicas y la salud a largo plazo.

Método de entrenamiento híbrido del entrenador Santos

Aarón Santos, que con 39 años es considerado uno de los entrenadores más influyentes de su generación, es un pionero en la adopción de un modelo de entrenamiento híbrido. Este enfoque busca integrar distintas disciplinas, como la fuerza, la resistencia y la movilidad, con el fin de lograr una mejora integral en la condición física de los individuos.

Aarón Santos sostiene que la fuerza es clave para la salud y la longevidad, no solo para la estética - crédito @aaronsantostrainer/Instagram

“El entrenamiento ya no se trata solo de levantar pesas o hacer cardio. Es una combinación de todo lo que necesita tu cuerpo para estar en su mejor forma”, afirmó el entrenador.

Uno de los principios fundamentales de su metodología es que los progresos no deben medirse solo por la cantidad de peso levantado, sino por el dominio de la técnica y la capacidad para resistir el esfuerzo: “No se trata de levantar más kilos, se trata de levantar de la manera correcta. Y sobre todo, de saber cómo entrenar sin que el cuerpo sufra de manera innecesaria”.

Entrenamiento eficiente y recuperación, según Santos

La metodología de Santos se centra en optimizar el tiempo dentro del gimnasio y dar el mismo valor al esfuerzo y al descanso. Su propuesta busca evitar excesos y prioriza el trabajo bien ejecutado, junto con una recuperación adecuada para sostener el progreso físico.

Sesiones de 45 a 50 minutos , bien organizadas y sin excesos de tiempo.

Prioridad a la eficiencia: aprovechar cada bloque de trabajo.

El descanso es parte central del progreso físico.

Un error frecuente es sobreentrenar por buscar resultados rápidos.

Señales de alerta: fatiga constante, estancamiento o lesiones.

Cardio integrado dentro de la fuerza: remo, bicicleta o burpees entre series.

Objetivo mental: adaptarse a la exigencia del esfuerzo físico.

Ilustración que muestra una composición de elementos de fitness, alimentación saludable y vestimenta formal, representando el equilibrio entre la vida profesional y un estilo de vida activo y nutritivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nutrición y suplementación son las bases para unos buenos resultados

Santos sostiene que la alimentación y los suplementos deben responder a la evidencia científica y no a tendencias. Su enfoque prioriza opciones simples, efectivas y con respaldo probado para mejorar rendimiento, recuperación, además del descanso.

Creatina como suplemento esencial por respaldo científico sólido.

Magnesio para favorecer descanso y recuperación.

Omega 3 y vitamina C como apoyo en entrenamientos intensos.

Café o cafeína natural como alternativa al preentreno industrial.

Decisiones basadas en evidencia y no en tendencias pasajeras.

Sebastián Yatra habló de su rutina física y mental: su objetivo era Justin Bieber

Sebastián Yatra recordó en un video difundido por la revista que en su edición más reciente presenta a Aarón Santos, cómo su relación con el entrenamiento y la disciplina física nació casi como un juego, mezclado con su deseo de dedicarse a la música. El cantante colombiano explicó que, desde muy joven, todo empezó como una motivación espontánea ligada a su carrera artística.

“Era más como al principio, como algo divertido que yo decía: ‘Parce, cantando es que le gustás a las chicas, entonces yo quiero ser cantante’”, dijo entre risas. “Y yo, yo decidí que quería ser cantante antes de que saliera siquiera Justin Bieber. Yo lo vi ahí en MTV un día y dije: ‘Este hijueputa me robó el puesto’ (...) ¿Entendés? Dije: ‘No, me ganó este mansito, ¿quién es?’”.

Sebastián Yatra recuerda su formación intensa con clases diarias de canto y baile - crédito Javier Cebollada/EFE

También recordó su rutina exigente de formación: “Yo iba a clase de canto cinco, seis veces por semana (…) hacía clases de baile todos los días, como dos horas y media, pero no nací para bailar”. Junto a esa disciplina también llegó el ejercicio físico, que se integró de forma natural a su rutina.