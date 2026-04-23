Colombia

Shakira apareció en el adelanto del videoclip de “Choka Choka” con Anitta: la brasileña elogió a la colombiana

Las artistas compartieron el adelanto del audovisual en redes sociales, mientras se especula con que su lanzamiento mundial se produzca durante el anticipado concierto de la barranquillera en Rio de Janeiro

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La colombiana protagoniza un audiovisual que oscila entre lo urbano y referencias a las culturas indígenas amázonicas - crédito @shakira/Instagram

Shakira presentó el primer adelanto del videoclip de Choka Choka, su colaboración con la cantante brasileña Anitta, que busca posicionarse en el pop latino y el funk brasileño durante 2026.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera mostró fragmentos del videoclip, donde ambas artistas aparecen con una estética que oscila entre lo urbano y lo místico, con referencias a las culturas indígenas del Amazonas, presumiblemente generadas con inteligencia artificial.

Todo esto, para complementar una pista que mezcla elementos electrónicos, pop latino y funk brasileño, y forma parte del más reciente larga duración de Anitta, EQUILIBRIVM, marcado por la intención de la artista de mostrar una faceta más reflexiva in sacrificar los ritmos potentes. En esta pista, Shakira cantó sus partes en portugués, lo que marcó una nueva incursión en este idioma para la cantante desde que colaborara con Ivete Sangalo en el tema Dançando, de 2012.

En la publicación de Shakira, Anitta le envió un mensaje en el que expresó su admiración por la colombiana. “Eres la Reina de Latinoamérica, Shak. No solo por tu talento, sino por tu corazón gigante y genuino. Todos los que te tienen como amiga tienen suerte. Brasil te ama y te espera”, escribió en los comentarios.

Anitta no dudó en expresar su admiración por Shakira luego de que se difundiera el adelanto de "Choka Choka" - crédito @shakira/Instagram
Anitta no dudó en expresar su admiración por Shakira luego de que se difundiera el adelanto de "Choka Choka" - crédito @shakira/Instagram

Todavía no hay fecha oficial de lanzamiento del videoclip, pero ya se especula con la posibilidad de que su estreno mundial tenga lugar durante la esperada presentación de Shakira en la Playa de Copacabana el próximo 2 de mayo.

Anitta relató el origen de la colaboración con Shakira

Anitta relató que el origen de "Choka Choka" tuvo lugar durante las negociaciones de Shakira para realizar su concierto multitudinario en la playa de Copacabana - crédito Pilar Olivares/REUTERS
Anitta relató que el origen de "Choka Choka" tuvo lugar durante las negociaciones de Shakira para realizar su concierto multitudinario en la playa de Copacabana - crédito Pilar Olivares/REUTERS

En una entrevista con la agencia AP, la brasileña contó que fue justamente durante una conversación sobre el concierto de Shakira en Rio de Janeiro surgió la idea de colaborar.

“Cuando anuncian el show en Copacabana, hablamos sobre eso. Le muestro las canciones de mi álbum y la invito. Ella acepta. Ella es la reina de América Latina, abrió puertas”, manifestó. “Trabajar con Shakira es un sueño. Ella es la reina y esta canción tiene una energía que levanta a todos”.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Tras su paso por América Central y verse obligada a posponer su paso por Oriente Medio, Shakira tiene en la mira a Brasil y Europa en las siguientes etapas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Europa Press
Tras su paso por América Central y verse obligada a posponer su paso por Oriente Medio, Shakira tiene en la mira a Brasil y Europa en las siguientes etapas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Europa Press

Con el videoclip de Algo Tú publicado, la colombiana tiene en la mira la reanudación de su gira mundial, luego de brindar una serie de fechas en Norte y Centroamérica.

En primera instancia estuvieron su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguido de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluidos uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

El que se mantiene en pie es su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, ante un público que se especula que podría llegar a los 2,5 millones de espectadores y en el que también se baraja la posibilidad de que Anitta sea una de sus invitadas especiales.

De igual modo, Shakira anunció una serie de fechas en Estados Unidos entre junio y julio que constituyen su segundo paso por el país con esta gira, sumados a su residencia en Madrid en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión, con el que espera convocar a su fanaticada en el Viejo Continente.

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

  • 2 de mayo: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil).
  • 13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)
  • 14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)
  • 17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)
  • 23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)
  • 26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)
  • 28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)
  • 1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)
  • 6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)
  • 10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)
  • 20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)
  • 25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)
  • 18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)
  • 21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  • 28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)

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