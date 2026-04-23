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Néstor Lorenzo tiene un plan de visita a jugadores de la selección Colombia por el mundo: esta es la lista

El director técnico de la selección nacional visitará a los habituales convocados para conocer su presente de primera mano

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Néstor Lorenzo es el director técnico de la selección Colombia. Es argentino y es su segundo paso en el equipo nacional: ya había sido asistente técnico de José Pekerman - crédito Agustin Marcarian/Reuters
Néstor Lorenzo es el director técnico de la selección Colombia. Es argentino y es su segundo paso en el equipo nacional: ya había sido asistente técnico de José Pekerman - crédito Agustin Marcarian/Reuters

A 49 días del inicio del Mundial 2026, el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, puso en marcha una estrategia clave para definir la base del equipo que competirá en la cita orbital: una gira internacional junto a su cuerpo técnico para visitar, evaluar y sostener contacto directo con los jugadores que militan en el exterior. El objetivo es afinar detalles físicos, tácticos y emocionales en un momento decisivo de la planificación.

El recorrido incluye paradas en Estados Unidos y Europa, donde el entrenador busca observar de primera mano el presente de futbolistas que son considerados piezas importantes dentro del proceso. Uno de los focos principales de esta gira es James Rodríguez, actualmente en Minnessota United de los Estados Unidos, con quien Lorenzo sostendrá reuniones directas para analizar su estado físico, continuidad y rol dentro del equipo. La visita al mediocampista no es menor, ya que dentro del cuerpo técnico existe atención especial sobre su rendimiento reciente y su regularidad en competencia.

James Rodríguez con la camiseta del Minnesota United acumula apenas 105 minutos en cuatro partidos - crédito Imagen ilustrativa Infobae / Reuters y AFP
James Rodríguez con la camiseta del Minnesota United acumula apenas 105 minutos en cuatro partidos - crédito Imagen ilustrativa Infobae / Reuters y AFP

Los países que visitará Néstor Lorenzo

Más allá de James, la gira contempla encuentros con varios referentes y jugadores que vienen sumando minutos en ligas internacionales. Néstor Lorenzo visitará, junto a su cuerpo técnico, a Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Álvaro Montero y Santiago Arias en Argentina; Camilo Vargas, Álvaro Ángulo y Kevin Mier en México; Carlos Cuesta, Andrés Gómez, Jhon Arias y Rafael Santos Borre en Brasil; Richard Ríos y Luis Javier Suárez en Portugal; y Luis Díaz en Alemania.

La intención del cuerpo técnico no es únicamente observar partidos, sino también dialogar con los futbolistas, conocer su contexto en los clubes y reforzar la idea de grupo de cara al Mundial. Este tipo de acercamientos permite evaluar aspectos que no siempre se reflejan en el rendimiento estadístico, como la adaptación, la carga física o el momento emocional.

Néstor Lorenzo acompañó a José Pekerman como asistente durante 15 años.
Néstor Lorenzo ya había sido parte de la dirección técnica de la selección Colombia. Fue asistente de José Pekerman en los Mundiales de 2014 y 2018 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

¿Por qué son importantes estos encuentros?

En términos concretos, el plan de Lorenzo incluye seguimiento personalizado. Cada jugador es analizado bajo tres ejes principales, minutos en cancha, estado físico y rendimiento táctico dentro de su club. Este proceso será determinante para estructurar la convocatoria definitiva, en la que no solo entrarán los nombres habituales, sino también posibles sorpresas que han destacado recientemente en el exterior.

Otro punto clave de la gira es la coordinación con los clubes. El cuerpo técnico de la selección Colombia busca mantener una comunicación fluida con los entrenadores de cada equipo, con el fin de conocer detalles sobre cargas de entrenamiento, posibles molestias físicas y proyección de minutos. Esto cobra especial relevancia en un calendario cada vez más exigente, donde el desgaste puede influir directamente en el rendimiento de los jugadores en torneos internacionales.

Kevin Castaño
Kevin Castaño será uno de los jugadores que visite el director técnico de la selección nacional Néstor Lorenzo - crédito @siempreriver_ok/Instagram

Además, Lorenzo pretende consolidar una base de grupo antes del Mundial. Aunque Colombia ha mostrado una idea de juego clara en los últimos procesos, el técnico considera fundamental reforzar la cohesión del plantel. Por eso, estas visitas también cumplen una función estratégica en lo humano, fortalecer la relación entre cuerpo técnico y jugadores, generar confianza y alinear objetivos.

En el caso específico de James Rodríguez, la reunión adquiere un carácter determinante. El volante sigue siendo uno de los referentes de la selección, pero su presente genera interrogantes que el cuerpo técnico quiere resolver con información directa. La evaluación no se limita a su talento, sino a su capacidad de sostener ritmo competitivo en el más alto nivel, algo clave pensando en un torneo corto como el Mundial.

La gira también abre espacio para observar nuevos talentos. Jugadores jóvenes que han tenido buenas actuaciones en ligas internacionales están en el radar del cuerpo técnico, que busca ampliar la base y generar competencia interna. Este proceso de renovación parcial es visto como necesario para equilibrar experiencia y juventud dentro del plantel.

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