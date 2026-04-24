Liverpool prepara millonaria oferta por figura de Portugal para cubrir el vacío dejado por Luis Díaz

Díaz fue vendido al Bayern Múnich en el verano del 2025 - crédito EFE

Durante el mercado de fichajes del verano de 2025, Liverpool vendió los derechos deportivos del colombiano Luis Díaz a cambio de 75 millones de euros al Bayern Múnich.

A punto de que termine la primera temporada del guajiro en Alemania, el cambio ha sido positivo para el futbolista, que lleva 15 goles y 13 asistencias, ya se coronó campeón de la Bundesliga, será finalista de la copa local y jugará las semifinales de la UEFA Champions League.

En cambio, Liverpool tiene una temporada negativa en la que lucha por el quinto lugar de la Premier League, fue eliminado de las copas locales y en Champions no avanzó de los cuartos de final.

Al respecto, analistas han mencionado que la salida de Luis Díaz es uno de los factores claves por los que Liverpool está teniendo resultados negativos, por lo que los directivos del equipo de Anfield ya piensan en un recambio para ocupar el vacío dejado por el guajiro.

El colombiano está teniendo una temporada positiva en Alemania -crédito @FCBayernES/X

Entre los rumores ha destacado el revelado por Daily Mail Sport, que señala al extremo del AC Milan y figura de la selección de Portugal Rafael Leao como el jugador que Liverpool buscará en el mercado de verano.

Sobre el negocio que intentaría hacer el club inglés con el italiano, se menciona la posibilidad de que se paguen más de 60 millones de libras, es decir, alrededor de 70 millones de euros, equivalente a lo recibido en 2025 por Luis Díaz.

Las estadísticas de Leao son inferiores a las de Díaz durante la temporada 2025-2026, puesto que el portugués ha jugado 25 encuentros, en los que ha anotado nueve goles y entregado tres asistencias.

Ya han comparado a Leao con Díaz

Liverpool buscará al extremo en el mercado de verano - crédito Reuters

La posible llegada de Leao a Inglaterra ha hecho que se recuerde que en febrero de 2026 Antonio Cassano, exfigura del AC Milan, comparó el rendimiento de Luis Díaz en el Bayern Múnich y lo calificó como un ejemplo en el fútbol mundial, destacando su superioridad frente a Rafael Leão.

Cassano aseguró en el pódcast Milan News 24 que Leão “no puede ni limpiar la bata de Luis Díaz”, subrayando que el colombiano marca la diferencia en el campo y que hay una gran distancia entre ambos jugadores.

Cabe recordar que el duelo entre ambos extremos se registrará en el partido entre Colombia y Portugal en la Copa del Mundo, previsto para el 27 de junio de 2026 en Miami. Al respecto, Cassano resaltó que, a diferencia de otros jugadores, Díaz no recurre a gestos o celebraciones innecesarias y se enfoca en rendir para su equipo, dándole un margen de favoritismo a la Tricolor.

Liverpool tiene una temporada negativa tras la salida del colombiano - crédito Visuales IA

Antes de la Copa del Mundo, en la que Colombia jugará contra Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, Luis Díaz podría ser campeón en dos ocasiones más con Bayern Múnich.

El primer título en disputa será ante Stuttgart en la final de la copa de Alemania, que se disputará el 23 de mayo en el estadio Allianz Arena, en el que es local el club del colombiano habitualmente.

La segunda consagración podría ser en la Champions, en la que Bayern jugará las semifinales ante PSG en una serie de ida y vuelta el 28 de abril y el 6 de mayo. La posible final sería entre el ganador de Atlético de Madrid y Arsenal.

El último colombiano que ganó el torneo más importante de clubes en Europa fue James Rodríguez en 2017, pero a diferencia de Luis Díaz, el mediocampista no era titular del Real Madrid y no tuvo minutos en la consagración del club español en esa ocasión.