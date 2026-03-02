Deportes

Faun Drôme Classic 2026: así les fue a Diego Pescador y Brandon Rivera; Egan Bernal no participó

Los ciclistas colombianos afrontaron una exigente jornada en el calendario europeo, compitiendo ante los principales equipos del World Tour

Diego Pescador y Brandon Rivera
Diego Pescador y Brandon Rivera estuvieron en la competencia Faun Drome Classic, mientras que Egan Bernal no hizo parte - crédito diegopescador.21/Instagram-@IneosGrenadiers/Instagram

Diego Pescador y Brandon Rivera terminaron la Faun Drôme Classic 2026 como los dos colombianos presentes en la exigente jornada francesa, una de las pruebas destacadas del calendario internacional de ciclismo de ruta.

La edición número quince se disputó sobre 189 kilómetros con salida y llegada en Étoile-sur-Rhône, donde el francés Romain Grégoire (Groupama - FDJ United) consiguió la victoria tras cuatro horas, 14 minutos y 11 segundos, superando en la definición al estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike).

Resultados de los colombianos en la Faun Drôme Classic 2026

Diego Pescador (Movistar Team) fue el mejor latinoamericano de la jornada, ubicándose en la posición veintidós de la clasificación general, a veinte segundos del ganador. El pedalista Pescador mantuvo el ritmo del grupo principal, con regularidad en los tramos de mayor exigencia, y cerró la competencia en 4:14:31.

Por su parte, Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) finalizó en la casilla cuarenta y uno, a 46 segundos del vencedor. Rivera, campeón nacional colombiano de contrarreloj, sumó experiencia en una prueba marcada por el alto ritmo y la presencia de equipos WorldTour. El equipo británico apostó por la continuidad de Rivera en el calendario europeo.

Ambos corredores cruzaron la línea de meta entre los cuarenta y cinco primeros, en una edición que reunió a figuras internacionales y seleccionados nacionales.

Clasificación general y victoria local

Romain Grégoire quedó en el
Romain Grégoire quedó en el primer puesto de la Faun Drôme Classic 2026 - crédito Benoit Tessier/REUTERS

Romain Grégoire se impuso en la Faun Drôme Classic 2026 con un tiempo de 4:14:11, seguido por Matteo Jorgenson y el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious). La competencia mantuvo la emoción hasta los últimos metros, con un sprint reducido en el que Grégoire demostró su capacidad para definir carreras de un día.

El podio del evento quedó formado por:

  1. Romain Grégoire (Groupama - FDJ United) – 4:14:11
  2. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike)
  3. Lenny Martínez (Bahrain – Victorious)

Diego Pescador, con su puesto veintidós, y Brandon Rivera, en el cuarenta y uno, consolidaron la presencia colombiana en territorio francés.

Egan Bernal, ausencia de última hora tras su actuación en la Clásica Faun-Ardèche

Egan Bernal logró el séptimo
Egan Bernal logró el séptimo lugar en la Clásica Faun-Ardèche 2026 - crédito Manon Cruz/REUTERS

La previa de la Faun Drôme Classic estuvo marcada por la expectativa en torno a Egan Bernal (INEOS Grenadiers). El de Zipaquirá figuraba en la lista preliminar de inscritos, pero su ausencia se confirmó momentos antes de la salida, cuando fue reemplazado por el francés Dorian Godon. El equipo ni el pedalista cafetero informaron oficialmente las razones del cambio.

Bernal venía de lograr el séptimo lugar en la Clásica Faun-Ardèche, disputada el sábado 28 de febrero, consolidando su regreso al calendario europeo tras obtener el título nacional de ruta en Colombia.

El desempeño de los colombianos en la Clásica Faun-Ardèche

El escarabajo Rivera disputó la
El escarabajo Rivera disputó la 26.ª edición de la Clásica Faun-Ardèche - crédito @INEOSGrenadiers/X

En la Clásica Faun-Ardèche, celebrada un día antes de la Drôme Classic, Egan Bernal fue el colombiano mejor ubicado en el top 10, al clasificarse séptimo tras una jornada de alta montaña en el suroriente de Francia.

Diego Pescador y Brandon Rivera también participaron y lograron posiciones sobresalientes. Rivera terminó en el puesto 20, a 5 minutos y 14 segundos del ganador Paul Seixas, mientras que Pescador ocupó la casilla 14, llegando a 4 minutos y 31 segundos del ciclista francés. En esta oportunidad se destacó el rendimiento de los ciclistas nacionales en la doble cita francesa y su potencial para el resto del calendario internacional.

Proyección y próximos desafíos

La actuación de Diego Pescador y Brandon Rivera en la Faun Drôme Classic 2026 confirma la continuidad de los ciclistas colombianos en el circuito europeo, donde buscan consolidar resultados y adquirir experiencia frente a los mejores equipos del mundo.

La mirada permanece sobre los próximos compromisos, con la expectativa de conocer la evolución de los representantes nacionales y la posible reaparición de Egan Bernal en el calendario internacional.

