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Falcao se refirió a la posibilidad de formar parte del cuerpo técnico de la selección Colombia durante la Copa Mundial FIFA 2026: “Explotar lo mejor de cada uno de los talentos”

El goleador histórico de la Tricolor habló sobre la diferencia que marca James Rodríguez y el rol de Luis Díaz en el equipo que disputará la Copa del Mundo

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Ilustración de Falcao con camiseta de la Selección Colombia junto a una sala de prensa con el logo del Mundial 2026 y un símbolo de negación sobre él.
Radamel Falcao jugó la Copa Mundial de la FIFA 2018 con la selección Colombia, marcando un gol - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Falcao García descartó cualquier participación en el cuerpo técnico de la Selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras aclarar que “No, para nada. No sé de dónde habrá salido, pero no es cierto” su posible presencia en la delegación, según recogió AS Colombia. El delantero negó los rumores que circulaban sobre su vinculación directa con el equipo nacional.

Al referirse al papel de Luis Díaz en el conjunto colombiano, el atacante consideró que no se debe cargar al futbolista con expectativas excesivas. Falcao señaló que el esquema de juego de la Tricolor debe estar enfocado en “explotar lo mejor de cada uno de los talentos”, una valoración transmitida durante la entrevista.

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James Rodríguez - Radamel Falcao García
James marcó su primer gol por eliminatorias frente a Perú en 2012 - crédito AFP

El rol de James Rodríguez y su irregularidad en minutos sobre el campo también fue tema de consulta. Al respecto, Falcao afirmó para AS Colombia: “Con los años lo entendí. Lo importante son los minutos de calidad que uno pueda aportar. Él es un jugador que en 2 minutos, 5, 10 o los que juegue puede hacer la diferencia, eso es lo que debe buscar Colombia. Quizá 90 no sea lo ideal, pero en 40 o 60 puede dar lo que tiene en sus pies”.

El delantero de Millonarios también agradeció las expresiones de afecto recibidas desde su arribo al fútbol colombiano. Según declaraciones a AS Colombia, describió la experiencia como “especial, muy lindo, abrumado por tantas muestras de cariño” y resaltó que tanto él como su familia han “disfrutado del cariño de la gente en Colombia”.

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Colombia entre las favoritas al título en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia concentró por una semana en el que sería el último ciclo preparatorio antes de conocer la lista definitiva de convocados al Mundial - crédito FCF
La selección Colombia concentró por una semana en el que sería el último ciclo preparatorio antes de conocer la lista definitiva de convocados al Mundial - crédito FCF

La Selección Colombia figura entre las 10 principales candidatas a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con la más reciente clasificación publicada por The Athletic. El listado, elaborado por el medio británico propiedad del grupo The New York Times, ubica al combinado nacional en el noveno puesto, solo detrás de Argentina y Brasil entre los equipos sudamericanos.

A pesar de las derrotas sufridas en los recientes partidos amistosos ante Croacia (2-1) y Francia (3-1), ambos rivales presentando alineaciones alternativas, el informe de The Athletic destaca el liderazgo de James Rodríguez y el momento futbolístico de Luis Díaz, quien atraviesa una etapa destacada en el Bayern Múnich. “James Rodríguez los liderará en la que probablemente sea su última Copa del Mundo, pero el jugador más peligroso es sin duda Luis Díaz, el exextremo del Liverpool que atraviesa un excelente momento de forma en el Bayern Múnich”, puntualiza la publicación.

La clasificación de The Athletic, divulgada semanas antes del arranque del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, relega al subcampeón mundial Croacia al décimo lugar, seguido de Marruecos y Uruguay en las posiciones once y doce, respectivamente. En el ámbito sudamericano, por detrás de la selección cafetera aparecen Ecuador (decimoséptimo) y Paraguay (trigésimo primero).

En la cima del ranking aparece España, campeona vigente de la Eurocopa, mientras Argentina y Francia ocupan la segunda y tercera posición global. Brasil, Países Bajos, Inglaterra, Portugal y Alemania completan los ocho primeros lugares.

Partidos de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Selección Colombia
La selección Colombia será uno de los equipos que estrene las nuevas reglas para el Mundial 2026 - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

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