Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Diaz en el clásico de Alemania por la fecha 24 de la Bundesliga

Luis Díaz quiere conquistar su primera Bundesliga en su carrera deportiva - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

La Bundesliga comienza su recta final de cara a lo que será la definición de la temporada 2025-2026, y los “Gigantes de Baviera” (apodo por el cual es reconocido del Bayern Múnich) tendrán un duelo clave para lo que será la conquista de su título número 35 a nivel local.

De la mano de Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane, el equipo liderado por el entrenador belga Vincent Kompany tendrá una dura visita en las tierras de su archirrival de Alemania: Borussia Dortmund.

Los “Gigantes de Baviera” tienen una difícil visita

El duelo podría encaminar al favorito a llevarse la Bundesliga en la temporada 2025 - 2026 - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El partido se jugará el 27 de febrero de 2026 en el estadio Signal Iduna Park, de Dortmund, a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Sven Jablonski.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Borussia Dortmund

Marten de Room marcando a Karim Adeyemi - crédito Daniele Mascolo / REUTERS

Borussia Dortmund recibió un duro golpe al ser eliminado de la UEFA Champions League al caer goleado por 4-1 ante Atalanta de Bérgamo (rival del Bayern Múnich en los octavos de final tras el sorteo, el 27 de febrero de 2026) en la fase de los playoffs.

Los goles de Gianluca Scamacca al 5, de Davide Zappacosta al 45, de Mario Pašalić al 57 y de Lazar Samardžić al 90+8 de tiro penal permitieron que los italianos se acomodaran entre los 16 mejores del continente, y dejarán dudas en el equipo de Niko Kovač.

En lo que se refiere al campeonato doméstico, Dortmund viene de empatar en el Red Bull Arena ante Leipzig a dos goles, por la fecha 23 de la Bundesliga, el 21 de febrero de 2026.

El partido para los Die Schwarzgelben (que traduce al español “Los negriamarillos”) comenzó de mala forma ya que en la primera mitad perdia por 2-0 con el doblete del austriaco Christoph Baumgartner al 20 y 39 de partido, pero en la segunda parte, el autogol de Romulo Cardoso al 50 y la anotación del portugués Fabio Silva al 90+5, permitió rescatar un punto como visitante.

A continuación, así viene Borussia Dortmund en sus últimos cinco partidos:

25 de febrero de 2026 - Champions League: Atalanta 4-1 Borussia Dortmund

21 de febrero de 2026 - Bundesliga: RB Leipzig 2-2 Borussia Dortmund

17 de febrero de 2026 - Champions League: Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

13 de febrero de 2026 - Bundesliga: Borussia Dortmund 4-0 Mainz

7 de febrero de 2026 - Bundesliga: Wolfsburgo 1-2 Borussia Dortmund

Bayern Múnich

Aleksandar Pavlović fue una de las grandes figuras en el último partido del Bayern por Bundesliga -crédito @FCBayernEN/X

Por los lados del Bayern Múnich, viene de lograr una sufrida victoria el 21 de febrero de 2026, en el estadio Allianz Arena tras derrotar por 3-2 al Eintracht Frankfurt.

Los goles iniciales de Aleksandar Pavlović al minuto 16 y de Harry Kane al 20 de partido dieron un parte de tranquilidad durante el primer tiempo y hasta el minuto 68 cuando el inglés anotó su doblete.

Pero el tiro penal convertido en gol de Jonathan Burkardt (que entró al minuto 60 por Mahmoud Dahoud) al 77 de partido y la anotación de Arnaud Kalimuendo al 86, pusieron un poco de dramatismo al encuentro durante el cierre del partido.

Es importante recordar que, el 27 de febrero de 2026, Bayern Múnich conoció su rival: jugará ante el Atalanta de Italia por los octavos de final de la Champions League.

A continuación, así vienen los “Gigantes de Baviera” en los últimos cinco partidos:

21 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-2 Eintracht Frankfurt

14 de febrero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 0-3 Bayern Múnich

11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

31 de enero de 2026 - Bundesliga: Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

En lo que se refiere al último duelo que jugaron por la Bundesliga, hay que ir al 18 de octubre de 2025 por la fecha 7 en el estadio Allianz Arena, cuando los bávaros vencieron por 2-1 al Borussia Dortmund.

El momento cuando Michael Olise anota el 2-1 para Bayern Múnich ante Borussia Dortmund - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Con los goles de Harry Kane al minuto 22 y de Michael Olise al 78, el equipo más veces campeón de Alemania tuvo la tranquilidad y manejo del partido, pero al minuto 84, una anotación de Julian Brandt colocó el suspenso del encuentro.

En lo que se refiere al último partido que jugaron en el Signal Iduna Park, empataron a un gol el 30 de noviembre de 2024, con los goles del inglés Jamie Gittens al 27 para el Dortmund y de Jamal Musiala al 85 para Bayern.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos:

18 de octubre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-1 Borussia Dortmund

12 de abril de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-2 Borussia Dortmund

30 de noviembre de 2024 - Bundesliga: Borussia Dortmund 1-1 Bayern Múnich

30 de marzo de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 0-2 Borussia Dortmund

4 de noviembre de 2023 - Bundesliga: Borussia Dortmund 0-4 Bayern Múnich

Así se jugará la fecha 24 de la Bundesliga

Igor Matanovic celebra con sus compañeros del Freiburg Vincenzo Grifo y Christian Günter en el encuentro de la Bundesliga ante el Borussia Mönchengladbach el domingo 22 de febrero del 2026 - crédito Philipp von Ditfurth/dpa via AP

27 de febrero de 2026

Augsburgo vs. Colonia

Estadio: WWK Arena de Augsburgo

Hora: 2:30 p. m.

Árbitro: Tobias Welz

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

28 de febrero de 2026

Borussia Mönchengladbach vs. Unión Berlín

Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro: Matthias Jöllenbeck

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Bayer Leverkusen vs. Mainz

Estadio: BayArena de Leverkusen

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro:

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs. St Pauli

Estadio: PreZero Arena de Sinsheim

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro: Tobias Stieler

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Werder Bremen vs. Heidenheim

Estadio: Weserstadion de Bremen

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro: Florian Badstübner

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

1 de marzo de 2026

Stuttgart vs. Wolfsburgo

Estadio: MHPArena de Stuttgart

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro: Patrick Ittrich

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Eintracth Frankfurt vs. Friburgo

Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt

Hora: 11:30 a. m.

Árbitro: Christian Dingert

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hamburgo SV vs. RB Leipzig

Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo

Hora: 1:30 p. m.

Árbitro: Bastian Dankert

Transmisión de TV: Disney Plus Premium