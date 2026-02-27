Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Diaz en el clásico de Alemania por la fecha 24 de la Bundesliga

La Bundesliga comienza su recta final de cara a lo que será la definición de la temporada 2025-2026, y los “Gigantes de Baviera” (apodo por el cual es reconocido del Bayern Múnich) tendrán un duelo clave para lo que será la conquista de su título número 35 a nivel local.
De la mano de Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane, el equipo liderado por el entrenador belga Vincent Kompany tendrá una dura visita en las tierras de su archirrival de Alemania: Borussia Dortmund.
Los “Gigantes de Baviera” tienen una difícil visita
El partido se jugará el 27 de febrero de 2026 en el estadio Signal Iduna Park, de Dortmund, a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación de Disney Plus Premium.
El árbitro del partido será Sven Jablonski.
Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund recibió un duro golpe al ser eliminado de la UEFA Champions League al caer goleado por 4-1 ante Atalanta de Bérgamo (rival del Bayern Múnich en los octavos de final tras el sorteo, el 27 de febrero de 2026) en la fase de los playoffs.
Los goles de Gianluca Scamacca al 5, de Davide Zappacosta al 45, de Mario Pašalić al 57 y de Lazar Samardžić al 90+8 de tiro penal permitieron que los italianos se acomodaran entre los 16 mejores del continente, y dejarán dudas en el equipo de Niko Kovač.
En lo que se refiere al campeonato doméstico, Dortmund viene de empatar en el Red Bull Arena ante Leipzig a dos goles, por la fecha 23 de la Bundesliga, el 21 de febrero de 2026.
El partido para los Die Schwarzgelben (que traduce al español “Los negriamarillos”) comenzó de mala forma ya que en la primera mitad perdia por 2-0 con el doblete del austriaco Christoph Baumgartner al 20 y 39 de partido, pero en la segunda parte, el autogol de Romulo Cardoso al 50 y la anotación del portugués Fabio Silva al 90+5, permitió rescatar un punto como visitante.
A continuación, así viene Borussia Dortmund en sus últimos cinco partidos:
- 25 de febrero de 2026 - Champions League: Atalanta 4-1 Borussia Dortmund
- 21 de febrero de 2026 - Bundesliga: RB Leipzig 2-2 Borussia Dortmund
- 17 de febrero de 2026 - Champions League: Borussia Dortmund 2-0 Atalanta
- 13 de febrero de 2026 - Bundesliga: Borussia Dortmund 4-0 Mainz
- 7 de febrero de 2026 - Bundesliga: Wolfsburgo 1-2 Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Por los lados del Bayern Múnich, viene de lograr una sufrida victoria el 21 de febrero de 2026, en el estadio Allianz Arena tras derrotar por 3-2 al Eintracht Frankfurt.
Los goles iniciales de Aleksandar Pavlović al minuto 16 y de Harry Kane al 20 de partido dieron un parte de tranquilidad durante el primer tiempo y hasta el minuto 68 cuando el inglés anotó su doblete.
Pero el tiro penal convertido en gol de Jonathan Burkardt (que entró al minuto 60 por Mahmoud Dahoud) al 77 de partido y la anotación de Arnaud Kalimuendo al 86, pusieron un poco de dramatismo al encuentro durante el cierre del partido.
Es importante recordar que, el 27 de febrero de 2026, Bayern Múnich conoció su rival: jugará ante el Atalanta de Italia por los octavos de final de la Champions League.
A continuación, así vienen los “Gigantes de Baviera” en los últimos cinco partidos:
- 21 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-2 Eintracht Frankfurt
- 14 de febrero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 0-3 Bayern Múnich
- 11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig
- 8 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim
- 31 de enero de 2026 - Bundesliga: Hamburgo 2-2 Bayern Múnich
En lo que se refiere al último duelo que jugaron por la Bundesliga, hay que ir al 18 de octubre de 2025 por la fecha 7 en el estadio Allianz Arena, cuando los bávaros vencieron por 2-1 al Borussia Dortmund.
Con los goles de Harry Kane al minuto 22 y de Michael Olise al 78, el equipo más veces campeón de Alemania tuvo la tranquilidad y manejo del partido, pero al minuto 84, una anotación de Julian Brandt colocó el suspenso del encuentro.
En lo que se refiere al último partido que jugaron en el Signal Iduna Park, empataron a un gol el 30 de noviembre de 2024, con los goles del inglés Jamie Gittens al 27 para el Dortmund y de Jamal Musiala al 85 para Bayern.
A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos:
- 18 de octubre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-1 Borussia Dortmund
- 12 de abril de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-2 Borussia Dortmund
- 30 de noviembre de 2024 - Bundesliga: Borussia Dortmund 1-1 Bayern Múnich
- 30 de marzo de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 0-2 Borussia Dortmund
- 4 de noviembre de 2023 - Bundesliga: Borussia Dortmund 0-4 Bayern Múnich
Así se jugará la fecha 24 de la Bundesliga
27 de febrero de 2026
Augsburgo vs. Colonia
- Estadio: WWK Arena de Augsburgo
- Hora: 2:30 p. m.
- Árbitro: Tobias Welz
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
28 de febrero de 2026
Borussia Mönchengladbach vs. Unión Berlín
- Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach
- Hora: 9:30 a. m.
- Árbitro: Matthias Jöllenbeck
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Bayer Leverkusen vs. Mainz
- Estadio: BayArena de Leverkusen
- Hora: 9:30 a. m.
- Árbitro:
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Hoffenheim vs. St Pauli
- Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
- Hora: 9:30 a. m.
- Árbitro: Tobias Stieler
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Werder Bremen vs. Heidenheim
- Estadio: Weserstadion de Bremen
- Hora: 9:30 a. m.
- Árbitro: Florian Badstübner
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
1 de marzo de 2026
Stuttgart vs. Wolfsburgo
- Estadio: MHPArena de Stuttgart
- Hora: 9:30 a. m.
- Árbitro: Patrick Ittrich
- Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium
Eintracth Frankfurt vs. Friburgo
- Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
- Hora: 11:30 a. m.
- Árbitro: Christian Dingert
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Hamburgo SV vs. RB Leipzig
- Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
- Hora: 1:30 p. m.
- Árbitro: Bastian Dankert
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium