Inter de Miami vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver en Colombia a Lionel Messi frente al Verdolaga

Inter de Miami vs. Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Un inédito encuentro entre Atlético Nacional e Inter Miami acapara la atención de los aficionados al fútbol, al programarse un amistoso internacional en Medellín el sábado 31 de enero.

El evento, considerado un espectáculo deportivo de relevancia internacional, tendrá como escenario el estadio Atanasio Girardot a las 5:00 p. m. hora Colombia y será transmitido por WIN +. La presencia de figuras de talla mundial otorga al partido un atractivo especial tanto para hinchas locales como internacionales.

