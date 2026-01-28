Deportes

Revelan detalles de la llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango como posible nuevo refuerzo de Atlético Nacional: “Pagan un cargo alto”

El club antioqueño negocia el regreso de Arango tras acordar un préstamo con San José Earthquakes, incluida una opción de compra, reforzando así su ofensiva para afrontar los retos nacionales e internacionales

En las últimas horas, la
En las últimas horas, la novela de Cristian Arango a Atlético Nacional tomó fuerza debido a los rumores que lo vinculan al cuadro antioqueño-crédito Robert Edwards-Imagn Images

El mercado de fichajes del fútbol colombiano sigue en movimiento y en los últimos días, el nombre del exdelantero de Millonarios (actualmente en el San José Earthquakes de la MLS de Estados Unidos) estaría en la carpeta de Atlético Nacional como posible refuerzo.

En este orden de ideas, el 27 de enero de 2026, el periodista Julián Capera entregó los detalles sobre la llegada de Arango a Atlético Nacional.

Julián Capera (periodista especializado en fichajes) entregó los detalles de la operación del jugador que tuvo paso reciente por el San José Earthquakes (equipo de la MLS de Estados Unidos) - crédito @ESPNColombia / X

En el programa de ESPN F90 Colombia, Capera aclaró que la operación para que el jugador llegue a Nacional se da en principio por el deseo del jugador de vestir la camiseta del verde:

“Es hincha de Atlético Nacional, quería vestir la camiseta de Atlético Nacional y, según nos cuentan en el conjunto antioqueño, de no ser por ese deseo y por la voluntad del jugador, probablemente tendría que haberse dado más adelante, no ahora", dijo.

Capera también habló sobre las condiciones en las cuales se daría el acuerdo con el equipo norteamericano por su transferencia, además de detallar el valor del préstamo que pagaría Atlético Nacional:

“Él acepta renovar con San José, que es el equipo dueño de sus derechos económicos en Estados Unidos, bajo la promesa de que venía cedido a Atlético Nacional. Extiende su vínculo con ellos hasta diciembre de 2027 para venir prestado. Nacional paga un cargo alto por el jugador, pues para los valores que se manejan en el fútbol colombiano, 500.000 dólares es el cargo que paga para la cesión del Chicho Arango", detalló.

Chicho Arango ha tenido un
Chicho Arango ha tenido un recorrido amplio en el fútbol de Estados Unidos, tras su salida de Millonarios - crédito Jeff Swinger-USA TODAY Sports

Finalmente, Capera explicó que el jugador llegaría en la condición de préstamo con opción de compra. Añadió que el atacante aceptó reducirse el sueldo para jugar en el verde, y que aceptaría a reducirse el salario.

“Tiene 30 años, viene con una opción de compra de 1.5 millones de dólares por el 60 % de los derechos, y la idea es que antes del fin de semana esté aquí en Colombia presentando exámenes médicos con Atlético Nacional y, además, acepta una reducción de salario porque es hincha del equipo. En el último tema que se discute, San José dice: “Bueno, yo puedo pagar esta parte”. Nacional dice: “Yo pago esta parte”. No llegaban al 100 % de lo que le estaba pagando el equipo estadounidense y el jugador, por ese deseo de venir a Atlético Nacional, pues acepta esas condiciones", amplió la información.

Estadísticas de Cristian Arango en el fútbol de Estados Unidos

Cristian Arango se consolidó como
Cristian Arango se consolidó como una de las figuras más importantes en la MLS -crédito Abe Arredondo / Imagn Images

Durante la temporada 2025, Arango se consolidó como uno de los líderes en el ataque del San José Earthquakes, donde en todas las competencias (tanto MLS como la Copa de Estados Unidos), jugó 31 partidos en 2.683 minutos, anotó 14 goles y asistió en tres ocasiones a sus compañeros para que marcaran.

A continuación, estos son los detalles de sus goles:

  • 1 de marzo de 2025 - MLS: 81 minutos y gol en el San José Earthquakes 1-2 Kansas City
  • 8 de marzo de 2025 - MLS: 90 minutos y gol en el San José Earthquakes 1-2 Colorado Rapids
  • 22 de marzo de 2025 - MLS: 90 minutos y gol en el Charlotte 4-1 San José Earthquakes
  • 6 de abril de 2025 - MLS: 84 minutos y gol en el San José Earthquakes 6-1 DC United
  • 19 de abril de 2025 - MLS: 90 minutos y doblete en el San José Earthquakes 3-5 Kansas City
  • 3 de mayo de 2025 - MLS: 90 minutos y gol en el San José Earthquakes 4-1 Portland Timbers
  • 10 de mayo de 2025 - MLS: 90 minutos y gol en el Colorado Rapids 0-2 San José Earthquakes
  • 14 de mayo de 2025 - MLS: 31 minutos y gol en el San José Earthquakes 3-3 Inter Miami
  • 25 de junio de 2025 - MLS: 88 minutos y gol en el San José Earthquakes 2-2 Dallas
  • 19 de julio de 2025 - MLS: 90 minutos y gol en el Seattle Sounders 3-2 San José Earthquakes
  • 23 de agosto de 2025 - MLS: 79 minutos y gol en el Houston Dynamo 1-2 San José Earthquakes
  • 20 de septiembre de 2025 - MLS: 90 minutos y gol en el San José Earthquakes 1-3 St. Louis

