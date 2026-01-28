Pasto se prepara para proteger a Falcao: así será el operativo de seguridad para el regreso del ‘Tigre’ al FPC

Falcao volvió al fútbol colombiano tras seis meses de inactividad - crédito Colprensa

Desde que se confirmó el regreso de Radamel Falcao García a Millonarios tras pasar seis meses alejado del fútbol profesional, los fanáticos del fútbol en Colombia se han interesado en poder asistir a los compromisos que disputará “el Tigre” con el equipo Embajador.

A pesar de que en un principio no iba a estar disponible sino hasta la fecha cinco por una sanción que debía cumplir, Millonarios apeló la suspensión y Falcao fue convocado para el compromiso de la fecha tres, en la que su equipo visitará a Deportivo Pasto.

En juego programado a comenzar sobre las 8:30 p. m. del 28 de enero, debido a la presencia de Falcao, las autoridades en la capital de Nariño han aumentado el personal que estará en el estadio Libertad, además de adelantar varios operativos en las vías de acceso a Pasto.

Así será el operativo de seguridad para el partido entre Pasto y Millonarios

Aún no se ha confirmado si Falcao será titular ante Deportivo Pasto - crédito Millonarios/DeportivoPasto

En una atención a medios de comunicación, Nelson Patiño, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pasto, informó que el compromiso entre Deportivo Pasto y Millonarios FC contará con 400 policías para el operativo de seguridad.

El uniformado informó que ha tenido comunicación con las escuelas filiales de Millonarios en Nariño, puesto que, además de los hinchas que llegarán a Pasto desde Bogotá, también hay varios buses que saldrán de municipios aledaños.

“Tenemos coordinación de las filiales de Millonarios en la región y vamos a hacer el acompañamiento. Vienen de 10 a 12 buses entre Bogotá y Popayán. Se tienen dispositivos con policía de carretera en ejes viales, otros con el objetivo de hacer acompañamiento y verificar que no traigan armas”.

El uniformado recordó que en los últimos meses no se han registrado inconvenientes durante partidos del Deportivo Pasto, por lo que hizo un llamado de atención a los asistentes al estadio Libertad para que esto se mantenga así.

“Se harán registros a las personas, se verificará a todos los hinchas, de Millonarios y del Deportivo Pasto. Hemos tenido buen comportamiento; ellos saben que está prohibido el tema de las chapas, de la pólvora; en la tribuna sur y norte no habrá menores de 14 años”.

Pasto derrotó a Independiente Medellín en su debut por liga - crédito Leonardo Castro / Colprensa

Será la segunda vez que Falcao juegue en Pasto

Debido a que el regreso de Falcao será en Nariño, en redes sociales han recordado que el primer fracaso del atacante con la camiseta del Embajador fue precisamente enfrentando a Deportivo Pasto.

En esa ocasión, el Embajador viajó al sur del país para afrontar la sexta fecha de los cuadrangulares. Millonarios necesitaba ganar y de esa forma clasificaría a la final del fútbol colombiano, mientras que Atlético Nacional tendría que derrotar a Santa Fe y esperar el final del partido en el estadio Libertad.

En el duelo entre Santa Fe y Atlético Nacional, el Verdolaga se impuso a su rival y se posicionó como líder del grupo, mientras que en Nariño, Millonarios tuvo varias opciones de gol, pero no pudo vencer el arco del equipo volcánico.

Falcao volverá a jugar un partido profesional tras más de seis meses de inactividad - crédito EFE

Con Leonardo Castro y Radamel Falcao García como titulares, el equipo dirigido en ese momento por Alberto Gamero igualó sin goles ante Deportivo Pasto, dejando sin oportunidad de ser finalista al Embajador.

Lo que fue señalado como un fracaso para los hinchas de Millonarios fue lo que marcó la salida de Gamero de la dirección técnica del club, lugar que fue ocupado por David González.

Esa ha sido la ocasión en la que Falcao estuvo más cerca de llegar a una final del fútbol colombiano y, por ende, de cumplir su sueño, puesto que el atacante ha afirmado que el último reto u objetivo que desea cumplir antes de retirarse es ser campeón con Millonarios.