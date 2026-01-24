Luis Javier Suárez sigue imparable con el Sporting de Lisboa: nuevo doblete en la Liga de Portugal

Luis Javier Suárez celebrando su doblete de goles con el Sporting de Lisboa contra el Aroca, por la Primeira Liga de Portugal - crédito Rita Franca/REUTERS

Luis Javier Suárez se ha consolidado como uno de los referentes del Sporting de Lisboa, que pese a llevar menos de un año en la institución, es el goleador de la temporada y la inesperada figura del club, que aspira a grandes cosas y le sirve al delantero para llegar al mundial de la FIFA.

El samario volvió a anotar un doblete, esta vez en la Primeira Liga de Portugal ante el Aroca, equipo al que superó en el último minuto con uno de sus tantos y le dio una nueva alegría a la institución lisboeta, además de que se pone cerca del líder Porto en la tabla de posiciones.

De esta manera, Suárez se consolida como el delantero ideal para la selección Colombia, que en marzo se reunirá para los amistosos frente a Francia y Croacia en Estados Unidos, donde se dará la última prueba antes de conocer la convocatoria para el mundial, pues los próximos partidos de preparación serán en junio, cuando se tenga al equipo completo y previo al debut contra Uzbekistán en Ciudad de México.

Doblete de Luis Javier Suárez

El colombiano viene de anotar un doblete en los minutos finales contra el Arouca en la Liga de Portugal. Dos semanas antes, el atacante colombiano ya había firmado otra actuación destacada con dos goles ante el Paris Saint-Germain por la Uefa Champions League, lo que lo mantiene como el máximo goleador del campeonato luso y aumenta la expectativa por su desempeño en la selección Colombia.

Suárez abrió el marcador a los 35 minutos del encuentro al recibir un pase hacia atrás, se acomodó en el área y sacó el disparo al palo derecho de la portería del dueño de casa, para empezar la alegría de los visitantes, aunque sufrieron durante buena parte del compromiso de la Primeira Liga.

El delantero abrió el marcador contra el Aroca, por la Primeira Liga de Portugal - crédito @CharlesRos46854/X

El tanto definitivo frente al Arouca llegó en el minuto 96, después de un centro que el colombiano cabeceó y el balón se metió por el lado derecho, lo que permitió que el Sporting CP siga en la lucha por el título portugués, llegando a 48 puntos y a solo seis unidades del líder Porto.

El Sporting de Lisboa superó 2-1 al Aroca con dos anotaciones del colombiano, en condición de visitante - crédito @CharlesRos46854/X

Suárez suma diecisiete goles en la liga local, reafirmando su liderato goleador, además de otros dos en la Copa de Portugal, uno en la Copa de la Liga y cuatro en la Champions League, alcanzando un total de veintidós anotaciones en la temporada. Además, registra cuatro asistencias en la Primeira Liga y fue incluido en el once ideal de la séptima jornada del torneo europeo.

Almería se frota las manos

El impacto de Luis Javier Suárez trasciende lo deportivo. El rendimiento del colombiano ha supuesto una carga financiera adicional para el Sporting CP, ya que el club tendrá que abonar 750.000 euros al UD Almería debido al cumplimiento de una de las condiciones de su transferencia.

El acuerdo, firmado por 27,3 millones de euros a mediados de 2025, contemplaba un pago adicional si el cafetero participaba directamente en veinticinco goles, cifra que ya superó esta temporada con su doblete frente al Aroca.

Luis Javier Suárez ha sido determinante para el Sporting de Lisboa y llama la atención del fútbol europeo - crédito Rita Franca/REUTERS

El delantero llegó a Lisboa procedente del UD Almería, enfrentando el reto de reemplazar al sueco Viktor Gyökeres, transferido al Arsenal y figura del Sporting en la temporada anterior. Desde entonces, el colombiano ha superado las expectativas tanto en Portugal como en competiciones europeas, reforzando el proyecto del club, que lo vinculó hasta junio de 2030.

Las recientes actuaciones de Suárez han repercutido en el escenario internacional y perfilan su candidatura como delantero titular de la selección Colombia de cara a la próxima Copa del Mundo. En la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, Suárez brilló como titular, marcando cuatro goles y siendo clave en el triunfo 6-3 ante Venezuela.

El ascenso de Suárez se refleja en las cifras: no solo cumplió con las exigencias del Sporting CP, sino que superó la participación directa en goles prevista en su contrato, consolidando una incidencia fundamental tanto para su club como para la selección nacional.