Un delantero brasileño sonó con fuerza para el América de Cali, pero David González lo descartó: esto se sabe

América de Cali comenzó con triunfo 3-0 ante Internacional de Bogotá, pese a la fata de un delantero goleador - crédito Colprensa

América de Cali es uno de los pocos equipos que siguen activos en el mercado de fichajes, debido a que busca un delantero que tome el puesto del saliente Luis Ramos y haga pareja con Adrián Ramos, que actualmente es suplente por su condición física y como revulsivo.

Los rojos habrían encontrado a un atacante brasileño, con mucha experiencia y que actualmente se encontraba en el fútbol mexicano, con números interesantes que lo ponían a sonar fuerte entre los aficionados y la institución, que necesita encontrar un refuerzo lo más pronto posible.

Sin embargo, el técnico David González dejó claro que dicho futbolista, pese a las versiones de las últimas horas, no hace parte de sus posibilidades y lo descartó por completo, al igual que otro deportista que causó sorpresa porque es un hombre recordado en River Plate y en el Bayer Leverkusen.

El delantero que América habría buscado

Los rojos van a llegar a la segunda jornada de la Liga BetPlay sin cerrar el libro de pases, mientras la mayoría de escuadras terminaron de reforzar sus plantillas para el primer semestre, algunos con figuras enormes como Falcao en Millonarios, Milton Casco en Atlético Nacional y Luis Fernando Muriel en Junior.

Se conoció que el jugador que venía sonando para el América es Fabio Gomes, un jugador de 28 años que nació en Sao Paulo, actualmente se encuentra en Mazatlán de México y jugó en ligas de Japón, Estados Unidos, Australia, Portugal, Australia y Bolivia.

Fabio Gomes jugando con el Mazatlán de México en la Leagues Cup - crédito Chadd Cady/Imagn Images

“América inició negociaciones con Mazatlán para buscar la contratación de Fábio Gomes (28) enviando una oferta formal en la mañana. El equipo mexicano está dispuesto a dejar salir al delantero brasileño, pues solo le quedan unos meses de contrato“, escribió Felipe Sierra.

Por su parte, el periodista Julián Capera mencionó que el delantero brasileño, que tiene contrato vigente con los mexicanos “fue ofrecido al América de Cali por la misma agencia de representación de Dylan Borrero. Tiene contrato vigente con Mazatlán. Hay diálogos con el conjunto escarlata”.

América de Cali habría empezado la negociación para quedarse con Fabio Gomes, delantero de Mazatlán - crédito @JulianCaperaB/X

Con el cuadro de Mazatlán, Gomes hizo cinco goles en 16 partidos, además de que lleva dos presentaciones en la actualidad, en el Torneo Clausura de la Liga MX, por lo que llegaría con continuidad al conjunto escarlata y en buen momento para que se consolide en la plantilla.

David González lo descartó

En el debut por la Liga BetPlay, el entrenador de los rojos utilizó a Kevin Angulo, uno de los juveniles del club, como el delantero para enfrentar al Internacional de Bogotá, pero consiguiendo que la figura fuera Yeison Guzmán, volante que hizo doblete para la goleada por 3-0 en el estadio Pascual Guerrero.

Durante una rueda de prensa, le consultaron al técnico David González sobre dos delanteros que América estaba buscando, que son Lucas Alario y Fabio Gomes, debido a las versiones recientes de que el club los contacto para iniciar negociaciones y saber sus condiciones.

David González, por el momento, sigue sin encontrar un delantero para el América de Cali - crédito América de Cali

El entrenador dejó claro que, por lo que sabe, ninguno de esos jugadores está en los planes de los rojos, siendo descartados por completo y dejando la búsqueda del goleador aún abierta: “Que yo sepa, Fabio Gómez y Lucas Alario no aparecen en las opciones que estamos manejando para el América de Cali”.

De esta manera, el club continuará con ese espacio vacío por los próximos días, recordando que solo puede contratar a jugadores del exterior porque del fútbol colombiano a aquellos que estén sin equipo, pues el resto ya quedaron inscritos en el primer semestre y, por norma de la Dimayor, un futbolista no puede estar en dos clubes el mismo certamen.