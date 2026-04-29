Colombia

Tatiana Franko recordó que fue víctima de acoso en el inicio de su carrera periodística: “Me dice que lo consienta”

Las declaraciones difundidas en el pódcast ‘Vos podés’ se suman a la gran cantidad de testimonios que instan a los medios a abandonar el silencio ante situaciones de abuso y a implementar normativas claras para salvaguardar a sus trabajadores

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Tatiana Franko expresó su punto de vista frente a los cuestionamientos por abordar de modo diferente a una celebridad que a una persona que veía por primera vez, generando polémica entre seguidores y detractores de la caleña - crédito @tatiana_franko/Instagram
La reconocida periodista también fue víctima de acoso sexual en sus inicios en los medios - crédito @tatiana_franko/Instagram

La periodista y creadora de contenido Tatiana Franko compartió detalles de un episodio de acoso sexual que sufrió durante sus inicios en el periodismo, como parte de las denuncias que han sacudido a los principales medios de Colombia y han reactivado la discusión pública sobre la respuesta institucional frente a estos casos.

Su testimonio fue expuesto en su pódcast Vos podés, durante una entrevista a María José Martínez, actriz y locutora que también denunció varias situaciones de este tipo en su contra.

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Dentro de la entrevista, la conductora del programa describió con detalle la situación que se presentó durante una prueba para aspirar a un cargo en un medio de Cali, en la que el encargado la hizo esperar hasta que casi todos abandonaron el lugar.

Al salir, el director del medio le preguntó si tenía transporte y, pese a que Tatiana Franko lo rechazo, terminó aceptando ante la insistencia, pues el hombre le aseguró que la llevaría en su vehículo. Ya en el parqueadero, el hombre le preguntó si no lo iba a consentir, aclarando que así podría favorecerla en el casting.

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“Eso fue lo que yo viví, me paralicé, realmente me quedé congelada. Este personaje estaba dentro de su carro, abrió la puerta, se sentó en un estado físico bastante agitado, lo sentía yo. Yo estaba afuera y ahí es donde me dice que lo consienta”, recordó Franko en la conversación con Martínez.

El caso volvió a dejar en redes el debate sobre los espacios cotidianos que se convierten en factores de riesgo para las mujeres - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa
La entrevista abrió una conversación incómoda sobre las dinámicas de poder y la importancia de escuchar a quienes se atreven a hablar en el periodismo del país - crédito Camila Díaz / Colprensa

Esta revelación se suma a los múltiples señalamientos que implican actualmente a figuras públicas del periodismo colombiano, tal como ocurrió con Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, que salieron de Caracol Televisión tras la activación de protocolos internos y legales para atender denuncias hechas públicas el viernes 20 de marzo en medio del escándalo por acoso sexual.

Fue esa situación la que impulsó una ola de denuncias, puesto que las mujeres del medio han encontrado espacio para compartir relatos previamente silenciados por miedo a las figuras poderosas en los canales.

Cabe mencionar que Franko hizo parte del equipo de presentadores de Muy Buenos Días junto a Jota Mario Valencia, y se volvió muy reconocida en el universo digital por liderar el pódcast Vos Podés, dedicado a historias de resiliencia y éxito, por lo que se destaca como una de las voces influyentes en temas de derechos de las mujeres y experiencias de vida.

Ante sus declaraciones, el país entero pide una revisión en las estructuras jerárquicas y de género en las principales empresas del país, puesto que la sociedad pide transparencia y protección para las víctimas.

Periodistas denuncian en Infobae Colombia episodios de acoso sexual en RCN y Caracol Televisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
La oleada de denuncias impulsa cambios urgentes en los canales de noticias y pone en primer plano la lucha por entornos laborales más seguros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Acoso en los medios colombianos

El episodio narrado por Franko se convirtió en un caso más que demuestra la importancia de que los medios periodísticos en Colombia implementen protocolos rigurosos, pues la decisión de las víctimas está modificando el equilibrio de poder.

Cabe mencionar que la entrevistada María José Martínez también se refirió a los episodios que tuvo que pasar a lo largo de su carrera. Uno de ellos ocurrió en su paso por una emisora: “Era muy ingenua, pasaban muchas cosas. Todos los días tenía que entrar y darle un beso en la boca [al jefe]. Todos veían, no sabía cómo denunciar algo que era evidente (...). Era horrible no entender por qué seguía ahí. Como él era una persona tan respetada, le temía”.

Acoso sexual
La famosa actriz y locutora reveló que también fue víctima de acoso - crédito cortesía Canal RCN

El testimonio de Tatiana Franko y María José Martínez en el pódcast Vos podés se convierte en ejemplo de la importancia de la visibilización de estos hechos, pues las mujeres que se han atrevido a hablar comenzaron a transformar la cultura del silencio que por años predominó en el periodismo colombiano, abriendo espacio a una discusión sobre justicia, protección y equidad en los medios de comunicación del país.

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