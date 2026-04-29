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WWE en Colombia: estos son los precios y la fecha en la que serán comercializadas las 11.000 entradas

La empresa de lucha libre profesiona visitará el país sudamericano el jueves 10 de septiembre, en un show en vivo que se llevará a cabo en el Movistar Arena

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WWE - Colombia - Precios
La WWE volverá a Colombia después de siete años - crédito Visuales IA

La WWE, una de las empresas de entretenimiento deportivo más reconocidas a nivel mundial, ha consolidado una sólida base de seguidores en América Latina, especialmente en Colombia, donde su audiencia ha crecido de manera sostenida durante la última década.

Los eventos en vivo de la organización se destacan por su puesta en escena, la presencia de superestrellas internacionales y la interacción con el público. Tras varios años de ausencia en la región, la WWE confirmó su regreso a Sudamérica con una gira que incluye paradas en Ecuador, Colombia, Argentina y Chile.

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La última visita de la compañía a Colombia se realizó en 2019, por lo que el anuncio ha generado gran expectativa entre los fanáticos locales. El anuncio de la nueva gira responde al interés del público colombiano, que ha mantenido altos niveles de sintonía en transmisiones y plataformas digitales.

Precios y fecha en la que será vendida la boletería

El luchador mexicano Penta fue confirmado para la gira por América del Sur - crédito WWE
El luchador mexicano Penta fue confirmado para la gira por América del Sur - crédito WWE

A través de un comunicado de prensa, la WWE anunció el inicio de la venta de entradas para su gira en Sudamérica, que incluye una presentación en Bogotá el jueves 10 de septiembre de 2026, en el Movistar Arena, en Bogotá.

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Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 7 de mayo a las 10:00 hora local, a través de wwe.com/events. El evento forma parte del South America Live Tour 2026, en el que las superestrellas de Monday Night Raw visitarán Quito, Bogotá, Buenos Aires y Santiago. Esta gira representa el primer evento de la WWE en Ecuador en una década y el regreso a Colombia, Argentina y Chile tras siete años.

El cartel en Bogotá incluye a luchadores como Penta, Stephanie Vaquer, Seth Rollins, Becky Lynch, The Usos, El Grande Americano, Gunther, Oba Femi, entre otros.

WrestleMania 42
El evento en Colombia será el 10 de septiembre - crédito WWE

En el anuncio se confirmó que el esquema de precios y localidades para el evento en el Movistar Arena es el siguiente:

  • Zona box: 750.000 pesos - aforo de 130 personas.
  • Zona ring side: 550.000 pesos - aforo de 936 personas.
  • Zona Field: 450.000 pesos - aforo de 910 personas.
  • Sectores 203-204/216-217: 425.000 pesos - aforo de 1.016 personas.
  • Sectores 202-205/215-218: 400.000 pesos - aforo de 992 personas.
  • Sectores 209/211: 350.000 pesos - aforo de 391 personas.
  • Sectores 201-219: 325.000 pesos - aforo de 352 personas.
  • Sectores 206-207-208/212-213-214: 300.000 pesos - aforo de 1.439 personas.
  • Sectores 303-304/316-317: 275.000 pesos - aforo de 1.392 personas.
  • Sectores 305-307/315-318: 199.000 pesos - aforo de 1.247 personas.
  • Sectores 306-314: 189.000 pesos - aforo de 1.819 personas.
  • Sectores 301-319: 149.000 pesos - aforo de 450 personas.

Cabe recordar que todas las localidades cuentan con asientos numerados. Los precios están sujetos a cargos adicionales de la boletería; además, la empresa norteamericana confirmó que los peleadores anunciados pueden ser cambiados antes de la fecha del evento.

WWE - Bogotá
Estos son los precios oficiales para el evento de la WWE en Colombia - crédito WWE

Así fue la visita más reciente de la WWE a Colombia

El evento de la WWE en Bogotá, celebrado el 23 de agosto de 2019 en el Movistar Arena, fue la primera presentación oficial de la empresa en Colombia. Más de 14.000 aficionados acudieron a la cita, agotando las entradas y generando un ambiente de gran entusiasmo.

El espectáculo incluyó seis combates con la participación de figuras reconocidas como Roman Reigns, Kofi Kingston, Charlotte Flair, Kevin Owens, Andrade, Ember Moon, Shinsuke Nakamura, Rey Mysterio y Randy Orton.

La velada comenzó con la victoria de Kevin Owens sobre Sami Zayn, seguida por el triunfo de Andrade ante Matt Hardy. Ember Moon superó a Charlotte Flair y las Kabuki Warriors, Asuka y Kairi Sane, ganaron en la lucha por parejas contra Sonya Deville y Mandy Rose. Roman Reigns venció a Samoa Joe en una lucha callejera, mientras Shinsuke Nakamura defendió con éxito el Campeonato Intercontinental ante Ali.

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