Encuesta reveló qué empresas serán las que más tendrán ofertas de empleo en Colombia en mayo y junio de 2026

De acuerdo con el Dane, la tasa de desempleo en Colombia para febrero de 2026 se ubicó en 9,2%, logrando una reducción significativa frente al 10,3% del mismo mes en 2025 - crédito Luisa González/Reuters

El pulso empresarial en Colombia mostró señales divergentes en marzo de 2026 ante la publicación de la Encuesta de Opinión Empresarial hecha por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo). De acuerdo con esta, el Índice de Confianza Comercial (ICC) subió a, mientras que el Índice de Confianza Industrial (ICI) descendió, lo que reflejó contrastes importantes en ambos sectores.

En el caso del sector comercial, el ICC alcanzó 22,8% en marzo de 2026, lo que representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales (PP) respecto a febrero (22,6%) y de 1 pp interanual frente a marzo de 2025 (21,8%). Según el centro de estudios, “la mayor confianza comercial se explicó por una caída de 0,6 pp en el nivel de existencias, compensado parcialmente por una caída de 0,2 pp en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre”.

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Confianza comercial en Colombia: evolución y factores

El promedio móvil trimestral del índice se situó en 23,8%, con un aumento de 1,7 puntos porcentuales frente a febrero y 1,2 frente a marzo de 2025. El indicador evalúa la percepción actual de las empresas, el nivel de existencias y las expectativas a seis meses.

En marzo, el Índice de Confianza Comercial se ubicó en 22,8%, lo que representa un aumento de 0,2 ppsfrente al mes pasado y de 1,0 pp respecto a marzo de 2025 - crédito Fedesarrollo

En detalle, la percepción de la situación económica actual del comercio se mantuvo en 41,6%, igual que en febrero, pero muy por encima del 29,1% de marzo de 2025. El nivel de existencias se ubicó en 5,4%, lo que se redujo desde el 6,0% de febrero y superando el 0,5% de un año antes.

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Las expectativas para el semestre siguiente bajaron de 32,3% a 32,1%, cifra notablemente inferior al 36,7% de marzo del año pasado. De acuerdo con el reporte de Fedesarrollo, el aumento mensual del ICC “se explicó por la reducción en el nivel de existencias, compensado parcialmente por la disminución en las expectativas económicas, mientras que la percepción de la situación actual se mantuvo estable”.

Empleo y contrabando: visión empresarial del primer trimestre de 2026

Durante el primer trimestre de 2026, las expectativas de empleo en la industria mostraron cierta recuperación, pero permanecen en terreno negativo. Fedesarrollo reportó que el indicador se ubicó en -9,4%, lo que tuvo un avance de 9,2 pp desde diciembre de 2025 (-18,6%), aunque bajando 12,1 pp respecto a marzo de 2025, cuando alcanzaba 2,7%.

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En marzo, las expectativas de generación de empleo en la industria para el próximo trimestre aumentaron en 9,2 pp frente al trimestre anterior y disminuyeron en 12,1 ppsfrente al mismo trimestre de 2025 - crédito Fedesarrollo

Asimismo, el 7,4% de los empresarios industriales manifestó que prevé aumentar el empleo en el próximo trimestre. El 75,8% proyecta mantenerlo igual, y el 16,8% espera una reducción. Frente al trimestre anterior, aumentó la proporción de quienes prevén estabilidad y disminuyó el porcentaje de los que anticipaban un descenso.

El informe de Fedesarrollo incluyó también un análisis sobre el contrabando. En marzo de 2026, el balance de percepción de contrabando industrial fue de 4,2%, luego de descender 8,2 pp respecto a diciembre de 2025, pero incrementándose 8,4 pp frente a marzo del año anterior (-4,2 %). El 22,0 % de los encuestados consideró que el contrabando aumentó respecto al trimestre anterior, el 60,1 % indicó que se mantuvo igual y el 17,9 % percibió una disminución.

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Aunque los índices sectoriales presentan altibajos, la valoración empresarial sobre la situación de los negocios en Colombia se muestra estable, sin cambios sustanciales en la evaluación general del entorno económico.

Confianza industrial: retroceso y causas

El Índice de Confianza Industrial (ICI) cayó a -2,3% en marzo, revirtiendo el leve avance de febrero, cuando había llegado a 0,9%. La cifra significa una disminución de 3,2 pp respecto al mes anterior y una baja de 4,4 pp frente a marzo de 2025 (2,1%).

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En marzo, el Índice de Confianza Industrial se ubicó en -2,3%, mostrando una caída de 3,2 ppsfrente al mes pasado y de 4,4 pp respecto a marzo de 2025 - crédito Fedesarrollo

Por su parte, el promedio móvil trimestral del ICI fue de -0,9%, con una reducción de medio punto porcentual en comparación con febrero y de 2,3 pp frente al año anterior. El índice considera el nivel de existencias, el volumen actual de pedidos y las expectativas de producción para el siguiente trimestre.

Mientras tanto, el nivel de existencias llegó a -2,6%, con un aumento de 4,8 pp respecto a febrero (cuando se situó en -7,4%), aunque descendió frente al 3,2% de marzo de 2025. El volumen actual de pedidos fue de -24,7%, lo que superó el -28,6% del mes previo, pero por debajo del -18,2 % de marzo de 2025.

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Y en cuanto a las expectativas de producción, el dato fue de 15,4%, lo que implica una caída de 8,5 pp en comparación con febrero (23,9%) y de 12,2 pp frente a marzo del año anterior (27,6%). “La variación mensual negativa del ICI se explicó por la disminución en las expectativas de producción y el aumento en el nivel de existencias, compensados parcialmente por el incremento en el volumen actual de pedidos”, indicó Fedesarrollo.