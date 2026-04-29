Encuesta Atlas-Intel: Abelardo de la Espriella seguiría siendo el rival de Iván Cepeda en una segunda vuelta; Paloma Valencia se estancó

Iván Cepeda iría a segunda vuelta con Abelardo de la Espriella, según los resultados de Atlas-Intel; pese a que Paloma Valencia se mantuvo estable - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio del ambiente de creciente polarización en la campaña electoral, se conoció el miércoles 29 de abril la encuesta de intención de voto de la firma Atlas-Intel, hecha para la revista Semana, que mostró un panorama distinto en relación con la anterior medición, en la que se planteaba un escenario más parejo entre los que están llamados, al parecer, a acompañar al oficialista Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta.

De acuerdo con la medición, el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella se ubicó como el principal rival de Cepeda con miras a una segunda y definitiva jornada, pues pese a que el senador del Pacto Histórico sacaría el 37,4% de los votos, no le alcanzaría para triunfar en la jornada del 31 de mayo; e iría al balotaje junto al autodenominado ‘Tigre’, que obtuvo un 29,9%, y Valencia, que se ubicaría tercera con un 21,2%.

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En consecuencia, De la Espriella supera a Paloma Valencia por 8,7 puntos porcentuales en la disputa por el segundo lugar. Más atrás aparecen el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, con un 4,2 por ciento; la exalcaldesa de Bogotá Claudia López (1,9%) y el exsenador y exembajador Roy Barreras (0,9%). Lo llamativo del estudio es que el voto en blanco suma 2% de la intención, más que el grueso de candidatos en cuestión.

Si se tiene en cuenta la anterior encuesta de esta firma, que se conoció el 9 de abril, Cepeda registraba un 37,8% de intención de voto, con lo que perdió 0,4%; De la Espriella se ubicaba con un 27,2%, con lo que ganó 2,2%, y Valencia contaba con un 22,9%, es decir, 1,7% menos de lo que tenía en la anterior medición, cuando empezaba a repuntar impulsada por La Gran Consulta por Colombia, celebrada el 8 de marzo.

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Según Atlas-Intel, esta es la intención de voto con miras a la primera vuelta:

Iván Cepeda: 37,4%

Abelardo de la Espriella: 29,4%

Paloma Valencia: 20,9%

Sergio Fajardo: 4,1%

Claudia López: 1,9%

Roy Barreras: 0,9%

Luis Gilberto Murillo: 0,7%

Sondra Macollins: 0,3%

Mauricio Lizcano: 0,2%

Miguel Uribe Londoño: 0,2%

Gustavo Matamoros: 0,2%

Carlos Caicedo: 0,1%

Santiago Botero: 0,1%

Voto en blanco: 2,0%

Voto nulo/No votaré: 0,4%

No sé: 1,2%

¿Cómo serían los escenarios de cara a una segunda vuelta?

Por su parte, en un eventual segunda vuelta, la principal conclusión es que Iván Cepeda perdería ante los demás candidatos, con lo que se reafirmó lo expuesto por esta firma desde la anterior encuesta. El senador oficialista no alcanzaría a reunir, según Atlas-Intel, los suficientes apoyos para derrotar a De la Espriella, Valencia e incluso Fajardo, en caso de que deba enfrentarse con ellos en esta instancia.

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Escenario Cepeda vs. De la Espriella:

Iván Cepeda: 42%

Abelardo De la Espriella: 47,8%

Blanco/Nulo/No sé: 10,2%

Escenario Cepeda vs. Valencia:

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Iván Cepeda: 40,6%

Paloma Valencia: 49,1%

Blanco/Nulo/No sé: 10,4%

Escenario Cepeda vs. Fajardo:

Iván Cepeda: 37,9%

Sergio Fajardo: 39,8%

Blanco/Nulo/No sé: 22,2%

Ficha técnica

El sondeo, efectuado entre el 25 y el 29 de abril bajo la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR) y conforme a la Ley 2494 de 2025, con un índice de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 2%.

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