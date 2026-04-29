Colombia

Aida Victoria Merlano conmocionó ‘La Mansión VIP’ por escena subida de tono con un compañero: “No pueden portarse mal”

La participación de Aida Victoria en el reality suma un nuevo capítulo de controversia, luego de que compartiera una escena íntima y llena de tensión con uno de sus compañeros, lo que mantiene a la audiencia a la expectativa de lo que pueda suceder

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La participación de Aida Victoria en el reality suma un nuevo capítulo de controversia, luego de que compartiera una escena íntima - crédito @AlLy43175345381/ X

Aida Victoria Merlano vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras protagonizar una de las escenas más comentadas en el reality La Mansión VIP.

La creadora de contenido, conocida por su franqueza y por las polémicas que han rodeado su vida personal y profesional, sorprendió a la audiencia al mostrarse muy cercana a uno de sus compañeros de competencia, lo que muchos interpretan como el inicio de un nuevo romance.

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Durante uno de los episodios más recientes, Aida Victoria obtuvo un beneficio en el reality que le permitió pasar la noche en la habitación principal de la mansión. Este espacio, dotado de cama doble, jacuzzi y baño privado, se convirtió en el escenario de una escena que generó todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa. La joven decidió compartir este privilegio con Agustín, otro de los participantes, y allí se vivieron momentos de alta tensión y complicidad.

En las imágenes difundidas, se observa a ambos disfrutando juntos del jacuzzi, lo que dio pie a una conversación íntima y a gestos de evidente cercanía. La situación fue subiendo de tono hasta que, en medio de risas y miradas cómplices, ambos se dieron un apasionado beso. Cada momento entre ellos era más tensionante que los otros, al punto que se dieron un apasionado beso que impresionó a todos los seguidores de la colombiana.

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Aida Victoria Merlano sorprendió a la audiencia de La Mansión VIP al confesar una de sus fantasías sexuales durante una conversación con otros participantes - crédito @aidavictoriam/ Instagram
Aida Victoria Merlano, protagonista de la noche más comentada en ‘La Mansión VIP’ - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La escena no terminó ahí. Minutos después, las cámaras captaron a Aida y Agustín compartiendo el baño privado, e incluso se escucha cómo él le dice: “Voy a salir del cuarto para que puedas seguir con tu baño más tranquila”. Posteriormente, ambos se acostaron juntos en la cama doble de la suite principal. Cuando las luces se apagan, Agustín le comenta a Aida que “no tiene sueño”, a lo que ella responde entre risas: “No pueden portarse mal”.

Sin embargo, las imágenes muestran movimientos bajo las cobijas que alimentaron la especulación entre los seguidores del reality sobre lo que realmente ocurrió entre los dos participantes. Hasta el momento, no hay confirmación sobre si este acercamiento significa el inicio de una nueva relación sentimental para Aida Victoria o si se trata de una situación propia del contexto de competencia en La Mansión VIP.

La participación de Aida Victoria en el reality ha estado marcada por su disposición a hablar abiertamente de sus relaciones pasadas y de los retos personales que ha enfrentado. Desde su llegada al formato, decidió hablar sobre todo lo relacionado a sus relaciones pasadas, que sin duda le han causado muchos problemas, al punto de dejarla en la quiebra.

Por ahora, la escena entre Aida y Agustín sigue generando debate en redes sociales, mientras los seguidores del programa esperan ver cómo evoluciona esta historia dentro de la mansión.

Aida Victoria responde con humor a una pulla sobre El Agropecuario en su cumpleaños

Durante la celebración de su cumpleaños, Aida Victoria Merlano vivió un momento inesperado y cargado de humor mientras participaba en La Mansión VIP. La influenciadora barranquillera recibió un mensaje que, en principio, parecía provenir de su expareja Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario.

Sin embargo, el saludo resultó ser una broma ideada por sus seguidores, quienes hicieron referencia a la situación económica del empresario. “Un mensaje para Aida Merlano, feliz cumpleaños de parte de Agropecuario. Mentiras, ¿cómo se te ocurre?, ese nombre no tiene ni para enviarte un mensaje, si no tiene para cuota del niño”, decía el audio, antes de revelar que el mensaje era realmente de una empresa con la que Merlano había trabajado.

Según la influenciadora, el empresario mostró interés en comprar su casa mientras era pareja de Aida Victoria Merlano, pero en realidad buscaba utilizar el inmueble para saldar una deuda propia - crédito @juaanvelez/ Instagram

La reacción de Aida Victoria fue espontánea y no pudo ocultar la risa. Tras escuchar el mensaje completo, lo calificó como “el mejor mensaje que había recibido porque estaba cargado de verdad”. Su respuesta, entre risas, se viralizó en redes sociales y fue celebrada por sus seguidores, que destacaron la capacidad de la creadora de contenido para tomarse con humor las situaciones relacionadas con su vida privada. “Esos no son juegos”, “se le borró la sonrisa cuando escuchó que era del agropecuario”, y “ese man pide prestado pa comer”, fueron algunos de los comentarios que circularon en plataformas digitales.

Durante la jornada, la influenciadora también recibió un saludo especial de su hijo Emiliano, quien apareció disfrazado en un video enviado desde la distancia. El gesto conmovió a los seguidores y reforzó la imagen de cercanía y complicidad que Aida mantiene con su hijo, a pesar de la distancia física.

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