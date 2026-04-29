Caos en Bogotá: indígenas Emberá retuvieron a trabajadores del Ministerio del Interior y se enfrentaron a la Undmo

Esta protesta se suma a las demandas de comunidades indígenas sobre temas de infancia, adolescencia, retorno, reubicación, permanencia en la ciudad y ayuda humanitaria - crédito @lancherosf / X

Un grupo de indígenas de la comunidad Emberá bloqueó la salida principal del edificio Bancol del Ministerio del Interior en el centro de Bogotá el miércoles 29 de abril de 2026 en horas de la tarde. De acuerdo con versiones sobre lo ocurrido, la acción evitó que varios funcionarios pudieran abandonar el lugar y ocasionó afectaciones en la movilidad de la carrera Octava.

Indígenas Emberá, en su mayoría mujeres y niños radicados en la UPI Florida, adelantaron el bloqueo con el fin de reclamar atención a la infancia y adolescencia, así como mejoras en el desarrollo económico, opciones de retorno o reubicación, permanencia en la ciudad y acceso a ayudas humanitarias.

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Las demandas de la comunidad se centran en la exigencia de soluciones concretas para grupos vulnerables, pues en el pliego de peticiones está la solicitud de la atención prioritaria para la infancia y ayuda humanitaria, en medio de una protesta que ya cumple 15 días frente a la sede ministerial.

La protesta tiene como objetivo lograr la instalación de mesas de trabajo sobre asuntos considerados críticos por la comunidad, puesto que sus líderes pretenden que la institución aborde formalmente los temas de infancia, adolescencia, desarrollo económico y asistencia humanitaria.

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Según los organizadores, la principal petición es que se habiliten espacios oficiales donde autoridades y representantes indígenas discutan de manera directa sus necesidades y propuestas para llegar a un consenso.

El bloqueo hace parte de una movilización que lleva varios días, pues las familias involucradas demandan respuestas detalladas frente a problemas básicos y derechos fundamentales.

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Denunciaron presencia de menores de edad en el sitio - crédito Harry Furia Grafica/Reuters

Intervención de la Undmo

En horas de la tarde del miércoles, la situación se tornó aún más tensa, pues no solo se trataba de un plantón, sino que el hecho se convirtió en una protesta con el uso de la fuerza. Versiones que circulan en redes sociales indican que el grupo empezó a romper vidrios del edificio de la entidad.

Asimismo, se confirmó que no solo se requirió la presencia de los gestores de convivencia, pues tuvo que intervenir el personal de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), anteriormente conocida como Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), teniendo en cuenta que la seguridad de los trabajadores y transeúntes se vio afectada por esta situación.

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Hay alerta entre los habitantes de la capital del país, puesto que en las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver a los Emberá armados con palos y otros objetos contundentes, con los que afectaron el edificio y se alzaron en contra de los uniformados de la Undmo.

María Fernanda Cabal se pronunció ante la gravedad de lo ocurrido y publicó el siguiente mensaje dirigido a la Fiscalía y la Policía: “Es criminal lo que están haciendo supuestos indígenas que secuestran a esta hora funcionarios del Ministerio del Interior en Bogotá. Estos personajes están usando niños contra el Undmo”.

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Varias voces se sumaron a la senadora a través de las diferentes redes sociales para pedir acciones concretas que puedan evitar nuevas afectaciones a los trabajadores y la comunidad en general.

Videos difundidos en las plataformas registran indicios de una confrontación entre la fuerza pública equipada con elementos antidisturbios y un grupo de personas - crédito María Fernanda Cabal / X

Respuesta del Ministerio del Interior

Como respuesta a las solicitudes, el Ministerio del Interior anunció la convocatoria de mesas de diálogo con presencia de instancias nacionales y distritales. Estas sesiones se programaron para los días 16, 17, 20 y 21 de abril, con la finalidad de avanzar en la negociación y establecer acuerdos.

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La entidad reiteró que asumirá un papel coordinador en el relacionamiento entre las diferentes instituciones y la comunidad y que su propósito es contribuir al desarrollo de soluciones integrales dentro del marco de los derechos colectivos indígenas.

El Ministerio del Interior intenta mediar para aclarar la situación de los indígenas - crédito Ministerio del Interior / X

Con estas acciones, el Ministerio busca promover canales de diálogo efectivos para atender las demandas y resolver los conflictos sociales de manera respetuosa.

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