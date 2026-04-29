La selección Colombia sub-17 ya tiene fecha para conocer sus rivales en el Mundial de Qatar: esta es la fecha del sorteo

La selección Colombia sub-17 empezará pronto la preparación para el Mundial Sub-17, que se realizará en Qatar - crédito FCF

La selección Colombia sub-17 entrará en una nueva fase de preparación para el Mundial de la FIFA en Qatar, pues luego de salir campeona en el Sudamericano de Paraguay, ahora le apunta a otra buena presentación en el certamen en Medio Oriente, del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

El combinado nacional conoció la fecha para conocer sus rivales en la fase de grupos, que contará con 48 participantes divididos en 12 zonas, lo que hace que el torneo sea extenso y con varios compromisos el mismo día, siendo una labor en logística enorme para el país organizador.

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Cabe recordar que el Mundial Sub-17 se realiza de manera anual desde 2025, por decisión de la FIFA para apoyar a las divisiones prejuveniles, tanto en su rama masculina como femenina, en una sola sede y se mantendrá de esa manera hasta 2029, cuando se definirá si se cambia el formato.

Sorteo del Mundial Sub-17

Desde 2025 que la FIFA cambió radicalmente el torneo juvenil, que hasta 2023 se realizaba cada dos años, con 24 participantes y rotando de sede, para que sea anual, 48 selecciones clasificadas y Qatar como único organizador durante cinco años, un hecho que ha ganado críticas y elogios.

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El Mundial Sub-17 de 2026 tendrá su sorteo de la fase de grupos el jueves 21 de mayo, el mismo día en que la FIFA también definirá la ronda inicial de la Copa del Mundo Femenina de la misma categoría, y se realizará en su sede de Zurich, Suiza, con horario por confirmar.

El Mundial Sub-17 de Qatar 2026 se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre - crédito FIFA

“La noticia llega tras el éxito de la primera edición anual de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, celebrada en Catar el año pasado. El torneo —la vigésima edición en total y la primera en contar con 48 equipos— sirvió de escaparate para los jóvenes talentos más prometedores del fútbol y culminó con la conquista del trofeo por parte de Portugal tras una campaña excepcional", señaló la entidad en un comunicado.

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La federación añadió que la realización anual del torneo juvenil “supuso un importante paso adelante en el aumento de las oportunidades de desarrollo juvenil a nivel mundial, y la competición volverá a finales de este año para celebrar su segunda edición con este formato”.

Doha sería la sede para el sorteo del Mundial Sub-17 de 2026 en Qatar - crédito Ibraheem Al Omari/REUTERS

“Los sorteos, que tendrán lugar en la sede mundial de la FIFA en Zúrich, contarán con la presencia de leyendas del fútbol, así como de invitados de los países anfitriones, y se retransmitirán en directo para los aficionados de todo el mundo”, finalizó la FIFA en su documento.

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El reto para la Tricolor

Los dirigidos por Freddy Hurtado quieren prepararse de la mejor manera para el certamen de la FIFA, pues más allá de salir campeones del Sudamericano Sub-17, al dejar en el camino a Brasil y Argentina, se enfrentarán a rivales de alto nivel y jugadores llamados a ser estrellas en el futuro.

Colombia quiere igualar sus mejores campañas en un Mundial Sub-17, que fue semifinales en las ediciones de Finlandia 2003 y Nigeria 2009, que también dejó una base de jugadores que brillaron con el paso de los años en las categorías sub-20 y de mayores.

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Esta fue la selección Colombia Sub-17 que representó al país en la Copa Mundial de Nigeria - crédito Colprensa

Uno de los detalles a resaltar de esas presentaciones de la Tricolor es que siempre terminó en el cuarto lugar, así que el otro reto del combinado nacional en 2026 es lograr el podio, que también será lo más lejos que una selección Colombia masculina haya llegado en un torneo de la FIFA.

La última actuación de Colombia en el Mundial Sub-17 fue en 2025, llegó a los dieciseisavos de final y perdió contra Francia por 2-0 en la cancha 1 del complejo deportivo Aspire Zone, en Rayán.

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