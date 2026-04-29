Deportes

La selección Colombia sub-17 ya tiene fecha para conocer sus rivales en el Mundial de Qatar: esta es la fecha del sorteo

La Tricolor llegará al certamen de la FIFA como la actual campeona del Sudamericano de Paraguay y con mucha ilusión de pelear por otro título en el Medio Oriente

Guardar
La selección Colombia sub-17 del 2026 consiguió el segundo título del Sudamericano en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF
La selección Colombia sub-17 empezará pronto la preparación para el Mundial Sub-17, que se realizará en Qatar - crédito FCF

La selección Colombia sub-17 entrará en una nueva fase de preparación para el Mundial de la FIFA en Qatar, pues luego de salir campeona en el Sudamericano de Paraguay, ahora le apunta a otra buena presentación en el certamen en Medio Oriente, del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

El combinado nacional conoció la fecha para conocer sus rivales en la fase de grupos, que contará con 48 participantes divididos en 12 zonas, lo que hace que el torneo sea extenso y con varios compromisos el mismo día, siendo una labor en logística enorme para el país organizador.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el Mundial Sub-17 se realiza de manera anual desde 2025, por decisión de la FIFA para apoyar a las divisiones prejuveniles, tanto en su rama masculina como femenina, en una sola sede y se mantendrá de esa manera hasta 2029, cuando se definirá si se cambia el formato.

Sorteo del Mundial Sub-17

Desde 2025 que la FIFA cambió radicalmente el torneo juvenil, que hasta 2023 se realizaba cada dos años, con 24 participantes y rotando de sede, para que sea anual, 48 selecciones clasificadas y Qatar como único organizador durante cinco años, un hecho que ha ganado críticas y elogios.

PUBLICIDAD

El Mundial Sub-17 de 2026 tendrá su sorteo de la fase de grupos el jueves 21 de mayo, el mismo día en que la FIFA también definirá la ronda inicial de la Copa del Mundo Femenina de la misma categoría, y se realizará en su sede de Zurich, Suiza, con horario por confirmar.

Mundial Sub-17
El Mundial Sub-17 de Qatar 2026 se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre - crédito FIFA

“La noticia llega tras el éxito de la primera edición anual de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, celebrada en Catar el año pasado. El torneo —la vigésima edición en total y la primera en contar con 48 equipos— sirvió de escaparate para los jóvenes talentos más prometedores del fútbol y culminó con la conquista del trofeo por parte de Portugal tras una campaña excepcional", señaló la entidad en un comunicado.

La federación añadió que la realización anual del torneo juvenil “supuso un importante paso adelante en el aumento de las oportunidades de desarrollo juvenil a nivel mundial, y la competición volverá a finales de este año para celebrar su segunda edición con este formato”.

Doha sería la sede para el sorteo del Mundial Sub-17 de 2026 en Qatar - crédito Ibraheem Al Omari/REUTERS
Doha sería la sede para el sorteo del Mundial Sub-17 de 2026 en Qatar - crédito Ibraheem Al Omari/REUTERS

“Los sorteos, que tendrán lugar en la sede mundial de la FIFA en Zúrich, contarán con la presencia de leyendas del fútbol, así como de invitados de los países anfitriones, y se retransmitirán en directo para los aficionados de todo el mundo”, finalizó la FIFA en su documento.

El reto para la Tricolor

Los dirigidos por Freddy Hurtado quieren prepararse de la mejor manera para el certamen de la FIFA, pues más allá de salir campeones del Sudamericano Sub-17, al dejar en el camino a Brasil y Argentina, se enfrentarán a rivales de alto nivel y jugadores llamados a ser estrellas en el futuro.

Colombia quiere igualar sus mejores campañas en un Mundial Sub-17, que fue semifinales en las ediciones de Finlandia 2003 y Nigeria 2009, que también dejó una base de jugadores que brillaron con el paso de los años en las categorías sub-20 y de mayores.

Esta fue la selección Colombia Sub-17 que representó al país en la Copa Mundial de Nigeria - crédito Colprensa
Esta fue la selección Colombia Sub-17 que representó al país en la Copa Mundial de Nigeria - crédito Colprensa

Uno de los detalles a resaltar de esas presentaciones de la Tricolor es que siempre terminó en el cuarto lugar, así que el otro reto del combinado nacional en 2026 es lograr el podio, que también será lo más lejos que una selección Colombia masculina haya llegado en un torneo de la FIFA.

La última actuación de Colombia en el Mundial Sub-17 fue en 2025, llegó a los dieciseisavos de final y perdió contra Francia por 2-0 en la cancha 1 del complejo deportivo Aspire Zone, en Rayán.

Temas Relacionados

Selección Colombia sub-17Mundial Sub-17Sorteo Mundial Sub-17FIFAColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de los playoffs de la NBA

Dos de los equipos más potentes de la Conferencia Oeste protagonizan una auténtica batalla donde Nikola Jokic y Rudy Gobert son los protagonistas

Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de los playoffs de la NBA

“El objetivo es ganar la Copa del Mundo”: Freddy Hurtado, técnico de la Colombia sub-17, y cómo está preparando el torneo

El estratega del equipo nacional explicó el trabajo de la Federación Colombiana de Fútbol para mantener la cosecha ganadora

“El objetivo es ganar la Copa del Mundo”: Freddy Hurtado, técnico de la Colombia sub-17, y cómo está preparando el torneo

Platense vs. Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del Cardenal en Buenos Aires

El León es último en su grupo, por lo que debe sumar las tres unidades para seguir con vida en la competencia de clubes más importante de Suramérica

Platense vs. Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del Cardenal en Buenos Aires

Sebastián Montoya se prepara para su segunda carrera de la temporada 2026 de Fórmula 2 en Miami: “Difícil no estar emocionado corriendo en casa”

Infobae Colombia habló con el piloto de Prema Racing en la previa de su segunda carrera de la temporada 2026, con la aspiración de seguir sumando puntos en el campeonato

Sebastián Montoya se prepara para su segunda carrera de la temporada 2026 de Fórmula 2 en Miami: “Difícil no estar emocionado corriendo en casa”

Carlos ‘La Roca’ Sánchez aseguró que el partido con Portugal no será el más importante para Colombia en el Mundial: es este

Carlos ‘La Roca’ Sánchez sacude el debate sobre el Mundial al cambiar la jerarquía de los partidos de Colombia y encender la discusión sobre el nivel de sus figuras

Carlos ‘La Roca’ Sánchez aseguró que el partido con Portugal no será el más importante para Colombia en el Mundial: es este
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón se pronunció sobre denuncias de acoso en medios de comunicación: “No más silencio”

Claudia Bahamón se pronunció sobre denuncias de acoso en medios de comunicación: “No más silencio”

Tatiana Franko recordó que fue víctima de acoso en el inicio de su carrera periodística: “Me dice que lo consienta”

Aida Victoria Merlano conmocionó ‘La Mansión VIP’ por escena subida de tono con un compañero: “No pueden portarse mal”

Shakira empaca maletas para su presentación en Copacabana: esto es lo que lleva la cantante a Brasil

Roberto Velásquez se burló del exprometido de Alexa Torrex por no poderle devolver el anillo de compromiso a la participante: “Aquí no”

Deportes

“El objetivo es ganar la Copa del Mundo”: Freddy Hurtado, técnico de la Colombia sub-17, y cómo está preparando el torneo

“El objetivo es ganar la Copa del Mundo”: Freddy Hurtado, técnico de la Colombia sub-17, y cómo está preparando el torneo

Platense vs. Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del Cardenal en Buenos Aires

Sebastián Montoya se prepara para su segunda carrera de la temporada 2026 de Fórmula 2 en Miami: “Difícil no estar emocionado corriendo en casa”

Carlos ‘La Roca’ Sánchez aseguró que el partido con Portugal no será el más importante para Colombia en el Mundial: es este

La Dimayor lanzó duro golpe a equipos en Libertadores y Sudamericana: así quedó el calendario del segundo semestre