Estos son los equipos con más títulos en el fútbol colombiano: la Superliga alejó a Santa Fe de Junior

Independiente Santa Fe logró su quinta Superliga en su historia y amplía su palmarés en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

Se terminó la Superliga y el campeón fue Santa Fe, que haciendo una presentación impresionante en la vuelta, en el estadio El Campín, superó al Junior de Barranquilla y se quedó con el trofeo del “campeón de campeones” de la temporada 2025, pues se decidió entre los ganadores de la Liga BetPlay de ese año.

De otro lado, los cardenales sumaron un nuevo título a su palmarés oficial, en el que supera por lejos a los rojiblancos, que perdieron la oportunidad de seguir celebrando porque en diciembre de 2025 consiguieron su estrella 11 y soñaban con iniciar 2026 de la misma manera.

Además de eso, los rojiblancos volvieron a perder una final en Bogotá, la tercera en casi cuatro años, pues las anteriores dos fueron frente a Millonarios, una de ellas también se dio en una Superliga y cerrando en El Campín, mostrando la dificultad del club para ganar en la capital.

Equipos con más títulos en Colombia

Desde 1948, los equipos históricos del fútbol colombiano han sumado trofeos en sus vitrinas, unos más que otros y algunos esperando mucho tiempo para volver a celebrar un título oficial, un caso recordado es el de Once Caldas, que demoró 53 años para volver a salir campeón de liga.

Santa Fe llegó a 19 títulos en toda su historia, luego de conseguir la Superliga 2026, que es la quinta en su palmarés tras las ediciones de 2013, 2015, 2017 y 2021, siendo el máximo ganador del certamen y superando en ese ítem a Atlético Nacional, que tenía cuatro trofeos.

Santa Fe es el tercer equipo con más títulos oficiales en Colombia, a solo tres del segundo que es Millonarios - crédito Santa Fe

Los rojos cuentan con 10 estrellas, dos Copas Colombia, las cinco Superligas, la Copa Sudamericana y la Suruga Bank, además de ser el único conjunto colombiano en ganar esos dos trofeos internacionales, que se dieron en 2015 y 2016, respectivamente.

Por su parte, Junior de Barranquilla quedó en 15 títulos oficiales, resaltando que cuenta con dos Superligas y la última fue en 2020, frente al América, además de que es el cuarto conjunto con más títulos de liga en el país, con un total de 11 triunfos por detrás de Nacional, Millonarios y América.

Junior de Barranquilla se quedó en 15 trofeos oficiales, dos son por Superliga - crédito Junior FC

Los trofeos oficiales

Atlético Nacional: 37 (18 Ligas, 2 Libertadores, 1 Recopa, 2 Merconortes, 2 Interamericanas, 8 Copas Colombia, 4 Superligas)

Millonarios: 22 (16 Ligas, 3 Copas Colombia, 2 Superligas, 1 Merconorte)

Independiente Santa Fe: 19 (10 Ligas, 1 Sudamericana, 1 Suruga Bank, 2 Copas Colombia, 5 Superligas)

América de Cali: 17 (15 Ligas, 1 Merconorte, 1 Torneo Primera B)

Junior: 15 (11 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas)

Deportivo Cali: 12 (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)

Independiente Medellín: 9 (6 Ligas, 3 Copas Colombia)

Once Caldas: 5 (4 Ligas, 1 Libertadores)

Deportes Tolima: 5 (3 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)

Pasto, Quindío, Cúcuta, Magdalena, Boyacá Chicó, Pereira, Bucaramanga: 1 (1 Liga cada uno)

Abonos del primer semestre

De otro lado, Millonarios lidera la venta de abonos en el fútbol colombiano durante el primer semestre de 2026, con 25.400 pases de temporada adquiridos hasta el momento. El club capitalino es el único en el país que ha superado el umbral de los 20.000 abonos y se acerca a los 30.000, una meta que solo había alcanzado en el segundo semestre de 2024.

El aumento en la demanda por parte de los azules ha sido atribuido al llamado “efecto Falcao”, que influyó nuevamente en el entusiasmo de los hinchas. Atlético Nacional ocupa la segunda posición con 18.749 pases vendidos, mientras que Deportivo Cali logró agotar las 10.000 unidades disponibles.

Falcao García volvió a Millonarios después de siete meses de su partida en 2025, al no renovar contrato - crédito Millonarios FC

En otros equipos tradicionales, la respuesta ha sido menor. Independiente Santa Fe y Medellín registran 7.008 y 4.000 abonos vendidos, respectivamente, resultados inferiores a los alcanzados en el semestre anterior. Por su parte, Once Caldas anotó 6.630 ventas.

El caso de América de Cali y Junior de Barranquilla, dos de las hinchadas más numerosas de Colombia, destaca por sus bajas cifras: el equipo vallecaucano suma solo 900 abonos, mientras que el actual campeón, Junior, contabiliza 2.300 ventas.