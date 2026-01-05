Luis Díaz vivió su primera visita al fan club del Bayern Múnich: el guajiro tocó el acordeón y le hicieron una bandera

Luis Díaz se divirtió tocando el acordeón y mostró su lado artístico - crédito Bayern Múnich

El inicio del año 2026 encontró a Luis Díaz inmerso en una de las tradiciones más emblemáticas del Bayern Múnich: la visita de jugadores y directivos a los clubes de fans repartidos por toda Alemania. Este evento anual, que refuerza la identidad y el vínculo social del club bávaro, coincidió con el regreso de Díaz a los entrenamientos y su integración acelerada al entramado cultural del equipo, un proceso en el que se combinan la música, la hospitalidad germana y el reconocimiento al nuevo fichaje colombiano.

En esta ocasión, la incorporación de Díaz no solo se limitó al plano deportivo, sino que incluyó una acogida festiva y la participación activa en costumbres bávaras, consolidando su conexión con la afición local y subrayando el valor que el Bayern otorga a la unión con su comunidad.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luis Díaz junto a los hinchas del Bayern Múnich y la bandera diseñada en su honor - crédito Bayern Múnich

Durante la primera práctica del año, la voz de Luis Díaz resonó en los campos de entrenamiento gracias a “La promesa”, su reciente incursión musical que el lateral canadiense Alphonso Davies eligió como banda sonora de la sesión.

No tardó en replicarse el ambiente de camaradería, ya que al día siguiente, Díaz visitó el club de fans Westallgäu, ubicado en Gestratz, donde fue recibido entre muestras de afecto y símbolos de cercanía cultural, incluyendo banderas de Colombia y la interpretación del himno del Allianz Arena.

El proceso de integración culminó con un gesto cargado de simbolismo: Díaz participó en actividades típicas de Baviera, desde ordeñar vacas hasta tocar el acordeón, el cencerro y la trompa alpina, junto a aficionados vestidos con el atuendo tradicional de la región. “Nuestro estadio es excepcional porque los aficionados siempre cantan y actúan como el jugador número 12, tal y como lo conozco en Colombia”, manifestó Díaz en medio del evento, destacando la calidez y la pasión que percibe en la hinchada bávara.

Luis Díaz se unió a los retos propuestos por el club de fans del Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich

El Día de Fans del Bayern no se limita a un solo escenario, ya que constituye una red de celebraciones simultáneas en clubes de fans repartidos en Alemania y países vecinos. En esta edición, integrantes del plantel y figuras directivas como Herbert Hainer, Jan-Christian Dreesen, Vincent Kompany y Manuel Neuer se desplazaron a distintos puntos para reforzar el lazo con los simpatizantes.

“Queremos ganar los tres títulos con el Bayern y hemos empezado muy bien la temporada. Tenemos un equipo fantástico, una unión excelente y todas las condiciones son las adecuadas”, expresó el delantero Harry Kane a fanáticos en Denkendorf durante otra de estas visitas.

La tradición tiene sus raíces en los años 80, cuando bajo la presidencia de Uli Hoeness se instauró la práctica de recorrer los clubes de fans como muestra de agradecimiento. Desde entonces, esta costumbre consolidó un canal directo de interacción donde jugadores, entrenadores y dirigentes se aproximan al público, firmando autógrafos, escuchando historias y participando en actividades locales.

El colombiano se midió a realizar algunas tradiciones bávaras a días de la reanudación de la Bundesliga - crédito Bayern Múnich

Para Díaz, la experiencia cobra un tinte personal. “Mi familia está muy contenta porque en Múnich se pueden hacer muchas cosas. El FC Bayern es muy especial, me siento como en casa”, afirmó ante los seguidores de Westallgäu.

En redes sociales, usuarios agradecieron el cariño ofrecido al colombiano, que se ha mostrado cómodo en Alemania:

“Ese carisma de Luchito es único... Gracias por tanto cariño manifiesto a nuestro muchacho en tierras alemanas. Cómo quiero al fútbol club Bayern Munich por todo lo bonito que tratan al 7 de mi amada selección Colombia 🇨🇴. Saludos y bendiciones desde mi hermosa y amada Cartagena de indias Colombia".

La jornada en Westallgäu estuvo marcada por la presencia de elementos identitarios como los Alpenhörner (trompas alpinas), así como una atmósfera de integración donde Díaz posó con aficionados vestidos con Lederhosen y sombreros bávaros, en medio de carteles de bienvenida y gestos de respeto mutuo.