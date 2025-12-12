Deportes

Deportes Tolima recibió visita del Ministerio del Trabajo antes de la gran final ante el Junior: qué pasó

La inesperada inspección oficial sacude la concentración del Deportes Tolima antes del crucial duelo ante el Junior y genera incertidumbre en el equipo a pocas horas del partido por el título colombiano

Guardar
El bogotano también explicó el
El bogotano también explicó el buen momento que vive el Deportes Tolima - crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

A pocas horas del inicio de la final del fútbol colombiano, Deportes Tolima se vio sorprendido por una intervención oficial que alteró la calma antes del decisivo encuentro ante Junior.

Funcionarios del Ministerio del Trabajo realizaron una visita simultánea a las sedes administrativa y deportiva del club desde las 8 a. m. del jueves, que generó inquietud tanto en la dirigencia como en el cuerpo técnico, según informó Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cuadro Pijao espera por
El cuadro Pijao espera por el finalista del grupo A - crédito Deportes Tolima

Este procedimiento, que se extendió durante toda la jornada, dejó a los responsables del equipo sin información precisa sobre el alcance real de la diligencia, en un momento en que la atención debía estar centrada en los primeros noventa minutos de la disputa por el título.

En palabras de Hernández Bonnet, el 11 de diciembre de 2025, la acción del Ministerio podría ser el inicio de una revisión más amplia a los clubes del fútbol profesional colombiano.

El periodista sugirió que este operativo no solo afecta al Tolima, sino que podría anticipar una serie de inspecciones que involucrarían a la mitad de los equipos del campeonato nacional.

“No sé por qué escogieron al Tolima de primero… pero sí es, de cierta manera, inoportuno antes de jugar una final tenerse que enfrentar a un conflicto de esta magnitud”, afirmó Hernández Bonnet a Blog Deportivo.

El trasfondo de esta intervención estaría relacionado con el reciente desencuentro entre el Gobierno y la dirigencia de la Dimayor, luego de que los directivos del fútbol colombiano decidieran no firmar un acuerdo previamente negociado con la mediación del Ministerio del Trabajo y Acolfutpro, el sindicato de futbolistas.

Mientras tanto, la incertidumbre domina el ambiente en el entorno del Deportes Tolima, cuyos directivos y cuerpo técnico intentan mantener la concentración en lo deportivo mientras se desarrollan los procedimientos oficiales. La falta de información clara sobre los motivos y el alcance de la visita del Ministerio del Trabajo mantiene en vilo a la institución justo en la antesala de uno de los partidos más importantes de su temporada.

La agremiación de futbolistas publicó
La agremiación de futbolistas publicó un mensaje explicando que las fechas estipuladas por la Dimayor para las finales, tanto de Liga BetPlay como de Copa BetPlay, vulneran la salud - crédito @acolfutpro / X

En la previa de la gran final de ida de la Liga BetPlay entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, el sindicato de futbolistas profesionales, Acolfutpro, denunció un presunto incumplimiento de la Dimayor respecto a los acuerdos laborales y de descanso de los jugadores, lo que podría afectar tanto la salud física como mental de los deportistas y comprometer la preparación de los clubes para la próxima temporada.

La agremiación de futbolistas publicó
La agremiación de futbolistas publicó un mensaje explicando que las fechas estipuladas por la Dimayor para las finales, tanto de Liga BetPlay como de Copa BetPlay, vulneran la salud - crédito @acolfutpro / X

En su comunicado, Acolfutpro advirtió que la programación de las finales de liga y copa para el 16 y 17 de diciembre de 2025, respectivamente, contradice el acuerdo colectivo firmado ante el Ministerio de Trabajo el 22 de enero, en el que se establecía que todas las competiciones profesionales debían concluir, como máximo, el 14 de diciembre de 2025. El sindicato calificó este cambio como un incumplimiento “arbitrario” por parte de la Dimayor.

El gremio de jugadores subrayó que esta decisión reduce de manera obligatoria el periodo de vacaciones y de preparación para la temporada siguiente, lo que, a su juicio, eleva el riesgo de lesiones y afecta la posibilidad de realizar una pretemporada adecuada, especialmente para los equipos que disputan las instancias finales.

Además, el inicio del campeonato 2026 fue fijado para el 17 de enero, lo que, según la denuncia, limita aún más el tiempo de recuperación y preparación de los futbolistas.

Acolfutpro también señaló posibles vulneraciones a la legislación laboral vigente, como el derecho a quince días hábiles consecutivos de vacaciones, contemplado en el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo, y la obligación del empleador de definir con anticipación la fecha de disfrute de estas, según el artículo 187.

El sindicato alertó, además, sobre el desconocimiento del descanso semanal remunerado y de la jornada máxima de trabajo de cuarenta y cuatro horas, debido a un calendario que, según su comunicado, no garantiza los tiempos mínimos de recuperación ni el espacio para la vida familiar.

Temas Relacionados

Final Liga BetPlay Deportes Tolima JuniorLiga BetPlay Acolfutpro Javier Hernández BonnetTolima vs. JuniorColombia-Deportes

Últimas Noticias

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Tiburones y Pijaos se enfrentarán en el primer partido por la estrella de fin de año en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla

Junior vs. Tolima EN VIVO:

Técnico del Tolima afirmó que Junior tiene mayor presión en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay: “Es el favorito”

El entrenador bogotano afronta su debut en finales de la Liga Betplay confiando en el trabajo colectivo de su equipo, que solo ha encajado un gol en los cuadrangulares y busca la gloria en Barranquilla

Técnico del Tolima afirmó que

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver la gran final de ida de la Copa BetPlay

En una edición más del clásico paisa, se jugarán los primeros noventa minutos en el estadio Atanasio Girardot, por el título que disputan equipo de la primera y segunda división del futbol colombiano

Nacional vs. Medellín: hora y

Cucho Hernández sería visto por un reconocido equipo de la Serie A italiana: este sería el destino del goleador de Betis

El atacante pasa por un excelente momento en el fútbol español y daría el salto a otra liga en Europa, esperando que sea la opción ideal para jugar el mundial con la selección Colombia

Cucho Hernández sería visto por

Jorge Bava prendió el ventilador: dejó mal parado a Santa Fe por su salida y lo que pasó con su renovación

El técnico uruguayo reveló detalles de lo ocurrido a mediados de septiembre de 2025, cuando apareció la oferta de Cerro Porteño y las verdaderas razones de su renuncia a los cardenales

Jorge Bava prendió el ventilador:
MALDITOS NERDS
The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Todos los ganadores de la ceremonia de premiación

The Game Awards 2025 - Los grandes anuncios del evento de videojuegos más importante del año

The Game Awards 2025 - La saga Mega Man vuelve con ‘Mega Man: Dual Override’ en 2027

The Game Awards 2025 - Star Wars: Galactic Racer renueva el clásico de carreras del universo de George Lucas

The Game Awards 2025 - Phantom Blade Zero confirmó su fecha de lanzamiento para septiembre de 2026

ENTRETENIMIENTO
Scott Finn, la estrella de

Scott Finn, la estrella de cine para adultos, murió a los 27 años

Samantha Hudson llega a Latinoamérica por primera vez: las claves de su nuevo álbum y su mirada como activista queer

Sydney Sweeney aclara rumores sobre su cuerpo con un detector de mentiras

Esto es lo qué ha sido de la vida de Andy Dick

La razón por la que Sydney Sweeney consideró dejar Hollywood mientras rodaba “Christy”

INFOBAE AMÉRICA

“Cada día dos personas mueren

“Cada día dos personas mueren por ganarse la vida”: 624 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los diez primeros meses del año

La tecnología en las aulas como herramienta al servicio de la pedagogía

La familia de un hombre que mató a su madre y se quitó la vida demanda a OpenAI por “alimentar sus delirios paranoicos”

La actualización continua ya no es opcional: crece la demanda de cursos tecnológicos con enfoque práctico

Bolivia: Diputados aprueban en grande y en detalle el primer crédito de la gestión de Rodrigo Paz