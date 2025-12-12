Deportes Tolima recibió visita del Ministerio del Trabajo antes de la gran final ante el Junior: qué pasó

El bogotano también explicó el buen momento que vive el Deportes Tolima - crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

A pocas horas del inicio de la final del fútbol colombiano, Deportes Tolima se vio sorprendido por una intervención oficial que alteró la calma antes del decisivo encuentro ante Junior.

Funcionarios del Ministerio del Trabajo realizaron una visita simultánea a las sedes administrativa y deportiva del club desde las 8 a. m. del jueves, que generó inquietud tanto en la dirigencia como en el cuerpo técnico, según informó Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo.

Este procedimiento, que se extendió durante toda la jornada, dejó a los responsables del equipo sin información precisa sobre el alcance real de la diligencia, en un momento en que la atención debía estar centrada en los primeros noventa minutos de la disputa por el título.

En palabras de Hernández Bonnet, el 11 de diciembre de 2025, la acción del Ministerio podría ser el inicio de una revisión más amplia a los clubes del fútbol profesional colombiano.

El periodista sugirió que este operativo no solo afecta al Tolima, sino que podría anticipar una serie de inspecciones que involucrarían a la mitad de los equipos del campeonato nacional.

“No sé por qué escogieron al Tolima de primero… pero sí es, de cierta manera, inoportuno antes de jugar una final tenerse que enfrentar a un conflicto de esta magnitud”, afirmó Hernández Bonnet a Blog Deportivo.

El trasfondo de esta intervención estaría relacionado con el reciente desencuentro entre el Gobierno y la dirigencia de la Dimayor, luego de que los directivos del fútbol colombiano decidieran no firmar un acuerdo previamente negociado con la mediación del Ministerio del Trabajo y Acolfutpro, el sindicato de futbolistas.

Mientras tanto, la incertidumbre domina el ambiente en el entorno del Deportes Tolima, cuyos directivos y cuerpo técnico intentan mantener la concentración en lo deportivo mientras se desarrollan los procedimientos oficiales. La falta de información clara sobre los motivos y el alcance de la visita del Ministerio del Trabajo mantiene en vilo a la institución justo en la antesala de uno de los partidos más importantes de su temporada.

La agremiación de futbolistas publicó un mensaje explicando que las fechas estipuladas por la Dimayor para las finales, tanto de Liga BetPlay como de Copa BetPlay, vulneran la salud - crédito @acolfutpro / X

En la previa de la gran final de ida de la Liga BetPlay entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, el sindicato de futbolistas profesionales, Acolfutpro, denunció un presunto incumplimiento de la Dimayor respecto a los acuerdos laborales y de descanso de los jugadores, lo que podría afectar tanto la salud física como mental de los deportistas y comprometer la preparación de los clubes para la próxima temporada.

En su comunicado, Acolfutpro advirtió que la programación de las finales de liga y copa para el 16 y 17 de diciembre de 2025, respectivamente, contradice el acuerdo colectivo firmado ante el Ministerio de Trabajo el 22 de enero, en el que se establecía que todas las competiciones profesionales debían concluir, como máximo, el 14 de diciembre de 2025. El sindicato calificó este cambio como un incumplimiento “arbitrario” por parte de la Dimayor.

El gremio de jugadores subrayó que esta decisión reduce de manera obligatoria el periodo de vacaciones y de preparación para la temporada siguiente, lo que, a su juicio, eleva el riesgo de lesiones y afecta la posibilidad de realizar una pretemporada adecuada, especialmente para los equipos que disputan las instancias finales.

Además, el inicio del campeonato 2026 fue fijado para el 17 de enero, lo que, según la denuncia, limita aún más el tiempo de recuperación y preparación de los futbolistas.

Acolfutpro también señaló posibles vulneraciones a la legislación laboral vigente, como el derecho a quince días hábiles consecutivos de vacaciones, contemplado en el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo, y la obligación del empleador de definir con anticipación la fecha de disfrute de estas, según el artículo 187.

El sindicato alertó, además, sobre el desconocimiento del descanso semanal remunerado y de la jornada máxima de trabajo de cuarenta y cuatro horas, debido a un calendario que, según su comunicado, no garantiza los tiempos mínimos de recuperación ni el espacio para la vida familiar.