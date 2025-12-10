Messi jugará en Colombia, se confirmó amistoso del Inter Miami contra Atlético Nacional: Estos son los precios de las entradas

Atlético Nacional recibirá a Inter Miami el 31 de enero - crédito @PSierraR/X

Tras ganar la MLS 2025, Inter Miami terminó la competencia oficial durante el año, lo que dejará al club norteamericano sin competencia durante más de dos meses.

Debido a que el torneo estadounidense volverá hasta finales de febrero, los clubes de este país realizan giras de amistosos durante enero.

Para 2026, esta preparación del Inter Miami será principalmente en Centroamérica y Sudamérica, por lo que se tenía expectativa de los lugares que visitaría el equipo de Lionel Messi en la región.

El 10 de diciembre se confirmó que Colombia será uno de los destinos de la pretemporada, puesto que el equipo de la Florida enfrentará a Atlético Nacional el sábado 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot.

Lionel Messi jugará en el estadio Atanasio Girardot - crédito @PSierraR/X

En la rueda de prensa, en la que estuvieron presentes voceros de los dos clubes y los empresarios encargados de la organización del amistoso, se confirmó que la preventa oficial iniciará el viernes 12 de diciembre.

Sobre los precios, la boleta más económica estará en 400.000 pesos, mientras que la más costosa valdrá dos millones de pesos. El nombre oficial del evento será “El partido de la historia” y las entradas serán administradas por Tribuna Verde, tiquetera oficial de Atlético Nacional.

A Colombia se sumarán partidos que serán confirmados en Perú y Ecuador, en donde estarán todas las figuras del Inter Miami, incluyendo a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y los refuerzos que serán confirmados en el inicio del 2026.

El partido se jugará el 31 de enero de 2026 sobre las 6:00 p. m. - crédito Redes Sociales

En la rueda de prensa estuvo el preparador de arqueros y embajador de Atlético Nacional, René Higuita, que habló de la importancia que tendrá el amistoso para el país.

“Tenemos que dar un gran ejemplo al mundo, partiendo de este momento con las barras y las personas que se vinculan, tenemos que dar la mejor cara. Esta es una oportunidad muy bonita para aprovecharla”.

Higuita también habló del plantel profesional de Atlético Nacional y lo que representará para ellos poder compartir un terreno de juego con Lionel Messi.

“Uno en la vida tiene sueños y yo creo que para los muchachos tener a Messi es un gran sueño. Enfrentar al mejor del mundo, campeón del mundo, es esa gran satisfacción. Lo que nosotros proyectamos hacia el futuro, enfrentando al mejor del mundo, van a salir buenas cosas para lo más importante que es la Copa Libertadores”.

Por último, el exguardameta aprovechó para recordar momentos que vivió cuando era jugador profesional y enfrentó a Diego Armando Maradona, algo que describió como una “ganancia” para su vida.

“Yo teniendo la edad que tienen los muchachos, de poder enfrentarlo, yo no me quejo. Yo tuve la oportunidad de enfrentar al mejor del mundo que era Diego Armando Maradona, tuvimos la oportunidad de ganarle tras ser campeones del mundo. Eso es una satisfacción, eso no tiene pierde. Todo es ganancia cuando uno enfrenta a los mejores”.

Inter Miami es el actual campeón de la MLS - crédito Inter Miami

Además del título de la MLS, que ganó tras derrotar en la final a Vancouver Whitecaps en la final, Inter Miami tiene en Lionel Messi al dos veces MVP del torneo más importante de fútbol en Estados Unidos.

Sin embargo, los dirigidos por Javier Mascherano tendrán que afrontar un recambio generacional para 2026, puesto que tras la obtención del trofeo se confirmó que ese fue el último partido como profesional para Jordi Alba y Sergio Busquets.

Sumado a ello, el delantero uruguayo Luis Suárez no continuará en el club de Miami y se espera que termine su carrera en el fútbol uruguayo. Es por ello que se ha comenzado a hablar de posibles refuerzos que llegarán a Inter en la próxima temporada.