Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”

Mateo García junto a Carlos Darwin Quintero son los dos jugadores confirmados por Millonarios FC para reforzar el plantel en 2026 - crédito Millonarios FC

Millonarios FC oficializó la incorporación de Mateo García como nuevo jugador tras superar los exámenes médicos y completar la documentación requerida. El club adquirió sus derechos deportivos y firmó un contrato por tres años.

La llegada de García refuerza el mediocampo del equipo, aportando alternativas tanto en la construcción como en la recuperación del balón. El futbolista, nacido el 28 de agosto de 1998 en Bogotá, debutó profesionalmente en 2018 con Deportivo Pasto y posteriormente jugó en Unión Magdalena, Llaneros, Real Cartagena y, más recientemente, en Once Caldas, club del que procede.

Reconocido por su intensidad, capacidad de interpretación del juego y compromiso táctico, Mateo García se perfila como una pieza relevante en el proyecto deportivo de Millonarios FC. El confeso hincha del equipo Embajador es el segundo refuerzo para el 2026, luego de la confirmación de la llegada de Carlos Darwin Quintero.

El volante cumplió con un destacado ciclo en el Once Caldas, que avanzó hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

“Bueno, no, la verdad, mucha felicidad por, por volver al, al club donde iniciamos este proceso, donde arrancaron las divisiones menores. Esto era un sueño y bueno, la verdad estoy muy feliz con esta oportunidad. Aparte de la felicidad, sé la responsabilidad y sé el compromiso que significa vestir esta camiseta. Defender lo que es como institución Millonarios. Sé que el compromiso va a ser inmenso y, y esperamos, digamos, estar a la altura de lo que significa portar esta camiseta”, fueron las primeras palabras de Mateo García, ya vestido con la indumentaria de Millonarios.

Millonarios intentó fichar a James Rodríguez: esto dijo el presidente

James Rodríguez es jugador libre tras su paso por el Club León de México en el 2025 - crédito FCF

James Rodríguez, actualmente sin club tras su salida de Club León de México, recibió una propuesta de Millonarios FC para sumarse al equipo, pero las negociaciones no avanzaron debido a la elevada exigencia económica del entorno del jugador.

La oferta presentada para concretar la llegada de James Rodríguez a Millonarios FC asciende a USD 7 millones anuales, de los cuales USD 5 millones corresponden al salario y USD 2 millones a otros conceptos, según información obtenida por el periodista Melquisedec Torres del Canal 1. Esta cifra equivale a aproximadamente 26.451 millones de pesos colombianos y supera ampliamente los montos manejados en contrataciones previas del club.

El presidente de Millonarios FC, Enrique Camacho, confirmó en rueda de prensa que existieron contactos con el entorno del futbolista, pero reconoció que no prosperaron ante las ofertas superiores que maneja el capitán de la selección Colombia. “Sí, nosotros tuvimos una serie de contactos buscando a James, pero definitivamente esos contactos no avanzaron mucho. James es un jugador extraordinario, como cuando Millonarios quería a Falcao, lo buscamos hasta que pudimos lograrlo. James es un jugador maravilloso, que está capitán de la selección Colombia, que está en su plenitud, pero tiene alternativas muy interesantes todavía que explorar. Lo tendremos siempre en el radar”, expresó.

Así va Millonarios FC en la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay 2026

Millonarios adelanta su plan de fichajes para la temporada 2026, buscando que se termine de armar la plantilla con anticipación - crédito Millonarios FC

Deportes Tolima: 93 puntos / 51 partidos jugados / +27 diferencia de gol (Fase previa de Copa Libertadores 2026) Independiente Medellín: 89 puntos / 52 partidos jugados / +27 diferencia de gol (Fase previa de Copa Libertadores 2026) Atlético Nacional: 88 puntos / 51 partidos jugados / +31 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana 2026) Junior FC: 84 puntos / 51 partidos jugados / +17 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana) Independiente Santa Fe: 86 puntos / 53 partidos jugados / +13 diferencia de gol (Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026) América de Cali: 82 puntos / 51 partidos jugados / +20 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana) Atlético Bucaramanga: 74 puntos / 45 partidos jugados / +17 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana) Millonarios FC: 73 puntos / 46 partidos jugados / +11 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana)