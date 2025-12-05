Deportes

Estas serían las fechas y posibles ciudades en las que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

En el Center Kennedy de Washington se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo que arrojó a Portugal, Uzbekistán y la ganadora del Repechaje Internacional 1, conformado por Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo, como selecciones a los que la Tricolor se enfrentará

El sorteo se realizará el
El sorteo se realizará el 5 de diciembre en la ciudad de Washington D. C.

Se definió la suerte de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que se sortearan la cabeza de grupo, la balota de la selección Colombia fue sacada por la leyenda de la NBA Shaquille O’Neil, ubicándola en el grupo K.

El cabeza de grupo será la Portugal de Cristiano Ronaldo, que clasificó líder del grupo F de la Eliminatoria Europea con 13 puntos. Este será la última copa del mundo del histórico jugador portugués y será un duelo inédito, pues no hay registros de duelos previos entre cafeteros y lusos ni en amistosos ni en mundiales.

La selección del bombo 3 fue la selección de Uzbekistán, debutante en una Copa del Mundo y proveniente de la Eliminatoria Asiática. Los Lobos Blancos dominaron la segunda ronda de clasificación en el Grupo E de las Eliminatorias Asiáticas. La supremacía se repitió en la segunda ronda, en donde terminó segundo del Grupo A con 21 unidades, por detrás de los iraníes (23) y por delante de Emiratos Árabes Unidos (15, quedó afuera en quinta ronda), Qatar (13, sacó su boleto en cuarta ronda), Kirguistán (8) y Corea del Norte (3). Los últimos dos se quedaron afuera.

La selección Colombia deberá aguardar hasta marzo de 2026 para conocer la última selección a la que enfrentará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que la última bolilla del bombo fuera la del Repechaje Internacional 1 que conforman República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Día y posibles ciudades sedes de Colombia en la fase de grupos de Mundial

El calendario completo de la
El calendario completo de la Copa del Mundo 2026

Fecha 1: 17 de junio

  • Portugal vs. Repechaje Internacional 1 (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).
  • Uzbekistán vs. Colombia.
    • Sede: Ciudad de México o Houston.

Fecha 2: 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán.
  • Colombia vs. Repechaje Internacional 1 (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).
    • Sede: Guadalajara o Houston

Fecha 3: 27 de junio

  • Colombia vs. Portugal.
    • Sede: Miami o Atlanta
  • Repechaje Internacional 1 (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán.

Así quedaron los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

- crédito Mateo Riaños /
- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.

Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa D.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia Ghana y Panamá.

*Referencias:

Europa A: Italia/Irlanda del Norte o Gales/Bosnia y Herzegovina

Europa B: Ucrania/Suecia o Polonia/Albania

Europa C: Turquía/Rumania o Eslovaquia/Kosovo

Europa D: Dinamarca/Macedonia del Norte o República Checa/República de Irlanda

Repechaje 1: Nueva Caledonia/Jamaica o República Democrática del Congo

Repechaje 2: Surinam/Bolivia o Irak

Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Fase de grupos

Jueves, 11 de junio 2026

México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium

Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver

Haití vs. Escocia – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

Domingo, 14 de junio 2026

Alemania vs. Curazao – Grupo E - Philadelphia Stadium

Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Houston Stadium

Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium

Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

España vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Atlanta Stadium

Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Los Angeles Stadium

Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Seattle Stadium

Martes, 16 de junio 2026

Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium

Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

Ghana vs. Panamá – Grupo L - Dallas Stadium

Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium

Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium

Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium

Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver

México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium

Curazao vs. Ecuador – Grupo E - Kansas City Stadium

Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium

Japón vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Miami Stadium

Cabo Verde vs. Uruguay – Grupo H - Atlanta Stadium

Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

Egipto vs. Nueva Zelanda – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Noruega vs. Senegal – Grupo I - Philadelphia Stadium

Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium

Croacia vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium

Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

Repechaje 1 vs. Colombia – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium

Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver

Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium

Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Philadelphia Stadium

Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - New York New Jersey Stadium

Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Dallas Stadium

Japón vs. Europa B – Grupo F - Kansas City Stadium

Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium

Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium

Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium

Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Seattle Stadium

Egipto vs. Irán – Grupo G - BC Place Vancouver

Uruguay vs. España – Grupo H - Houston Stadium

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Guadalajara

Sábado, 27 de junio 2026

Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

Jordania vs. Argentina – Grupo J - Kansas City Stadium

Argelia vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium

Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

  • 16avos de final

Domingo, 28 de junio 2026

Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio 2026

Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey

Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium

Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium

Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium

Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium

Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium

  • Octavos de final

Sábado, 4 de julio 2026

Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium

Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Martes, 7 de julio 2026

Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

  • Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Viernes, 10 de julio 2026

Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio 2026

Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

  • Semifinales

Martes, 14 de julio 2026

Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio 2026

Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

  • Partido por el tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026

Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

  • Final del Mundial 2026

Domingo, 19 de julio 2026

Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

