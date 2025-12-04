Flamengo, con actuación estelar de Jorge Carrascal, se coronó campeón en Brasil: sumó nuevo título luego de ganar la Copa Libertadores

Jorge Carrascal tuvo un excelente remate de temporada con Flamengo, al conquistar la Copa Libertadores y el Brasileirao - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

La vida y el fútbol le sonríen una vez más al volante cartagenero Jorge Carrascal, que el miércoles 3 de diciembre alzó un nuevo título con uno de los clubes más poderosos del continente y, del que según dicen expertos, tiene la mayor cantidad de hinchas en el mundo: Flamengo de Río de Janeiro, que se coronó campeón del Brasileirao, al ser el elenco que más puntos hizo en las 37 fechas, de las 38 programadas, que ha hecho; y hacerse en consecuencia inalcanzable.

El Mengao venció a Ceará (1-0) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y con este triunfo llegó a los 78 puntos, frente a los 73 que tiene Palmeiras, con lo que sentenció el campeonato a su favor. En este duelo, el futbolista, que hace parte del proceso de la selección Colombia de mayores, protagonizó la asistencia que derivó en el gol de Samuel Lino (37′), para poner a celebrar a la numerosa parcial rubonegra, que hizo del mítico escenario mundialista toda una fiesta.

El mediocampista, tras proponer una pared con Lino, tiró un pase entre líneas que dejó al atacante en posición de gol. Así pues, confeccionó la jugada con la que su divisa confirmó su hegemonía en la escena local: pues llegó a su noveno título liguero y con ello rompió una sequía de cinco años, pues no ganaba a nivel local desde 2020. Antes también se había impuesto en 2019, 2009, 1991/1992, 1986/1987, 1982/1983, 1981/1982 y 1979/1980.

El aporte de Jorge Carrascal, el armador del campeón de América

Carrascal, que llegó en agosto de 2025 a Flamengo, procedente del Dínamo de Moscú, entró en el circuito del entrenador Filipe Luis: que le dio un lugar en el onceno titular gracias a su actualidad. Tanto así que el crédito del barrio Escallón Villa de la Heroica, disputó como inicialista la llave de la semifinal ante Racing de Avellaneda, tanto en Río de Janeiro como en Avellaneda; y los 90′ de la definición ante Palmeiras en el estadio Nacional de Lima, que le dio el cuarto trofeo para el club.

De hecho, en el choque ante la ‘Academia’ del 22 de octubre, marcó el gol del triunfo para su escuadra: cuando apareció a los 88′ y con un remate, que se desvió en la defensa, puso en ventaja a Flamengo. En la vuelta, la seguridad defensiva bastó para ir a la finalísima, en la que estelarizó una presentación que llevó ilusión a la numerosa hinchada y fue reconocida al final del compromiso. Como volvió a suceder, esta vez en casa, al ser llamado ‘Carrascraque’ por la crónica deportiva.

En la última jornada del torneo, en un encuentro con el que buscará cerrar con broche de oro su presencia en el certamen, el ‘Fla’ visitará a la revelación del certamen: Mirassol, que ocupa la cuarta plaza con 66 unidades y que disputará la Copa Libertadores en 2026. De esta manera se va bajando el telón para el jugador, que quiere poner a pensar al seleccionador nacional Néstor Lorenzo, de cara a una eventual convocatoria para la Copa del Mundo.

Y es que cada minuto acumulado por el futbolista de 27 años, con pasado en River Plate, será determinante para entrar en consideración del estratega, que para esta edición del evento orbital, por fortuna, tendrá 30 cupos disponibles. Es decir: más opciones para los que pretendan decir presente en la competición, de la que se sabrán los rivales en la primera fase del torneo el viernes 5 de diciembre; cuando se lleve a cabo el sorteo en Washington (Estados Unidos).