Futbolista colombiano fue reconocido como goleador y uno de los mejores jugadores en la Liga de Corea del Sur

Uno de los representantes colombianos que tiene el fútbol internacional es el delantero colombo-sirio Pablo Sabbag.

El exatacante del Deportivo Cali y La Equidad confirmó una buena temporada en la K-1 League, de Corea del Sur, tras confirmarse el 1 de diciembre de 2025 su galardón como máximo goleador de la liga, y uno de los jugadores del once ideal del campeonato.

En Instagram, el barranquillero de 28 años dedicó un emotivo mensaje a todos quienes lo apoyaron.

“Hoy es un día demasiado especial para mí 🏆⚽️Ganar la Bota de Oro de la K-League y estar en el Best Eleven significa muchísimo!! Es un momento que nunca voy a olvidar. Estoy increíblemente feliz y agradecido con Dios por darme fuerza cada día y por todas las bendiciones en mi camino.

Quiero agradecer a mi familia, que aunque está lejos, siempre ha estado conmigo en cada paso, caída y alegría. Han visto mi camino desde niño y me han dado la fuerza para seguir adelante. Este logro es de ustedes❤️

A todo el staff de Suwon FC: nuestro presidente, manager, entrenadores, el equipo médico, los kit managers, traductores y todos los que trabajan detrás de cámaras para que todo funcione. A mis compañeros: este premio no es solo mío, es de todos ustedes. Gracias por el apoyo durante todo el año.

Y a las personas que realmente me conocen… saben lo especial que es este momento para mí, después de todo lo que ha pasado en los últimos dos años. Todo esto lo hace aún más significativo y especial. Gracias a los fans, a la K-League y a Corea por tantos momentos increíbles. Estoy muy orgulloso de jugar en este país 🇰🇷⚽️

Y por último…Nani, sé que en el cielo estás celebrando. Este premio es para ti.Gracias por todo lo que hiciste por mí desde que estaba chiquitico. Sé que este era tu sueño y me hubiera encantado vivirlo contigo, pero sé que desde arriba estás feliz, orgulloso y celebrándolo conmigo. Te amo con todo mi corazón🕊️"

Once ideal de la K-1 League de Corea del Sur

Dentro del once ideal de la K-1 League de Corea del Sur, durante la temporada 2025, también se destacó la presencia de futbolistas que están en equipos históricos y grandes de dicho país como el Jeonbuk, el Ulsan HD (equipo que recientemente disputó el Mundial de Clubes de 2025 en los Estados Unidos), entre otros.

A continuación, este fue el once ideal del año en la primera división de dicho país:

Portero: Song Bum-keun (Jeonbuk)

Defensores: Lee Myung-jae (Daejeon Citizen), Yazan Al-Arab (Seúl FC), Hong Jeong-ho (Jeonbuk), Kim Moon-hwan (Daejeon Citizen)

Mediocampistas: Song Min-kyu (Jeonbuk), Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Park Jin-seob (Jeonbuk), Kang Sang-yoon (Jeonbuk)

Delanteros: Pablo Sabbag (Suwon FC), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD)

Estadísticas de Pablo Sabbag

Es importante destacar que Sabbag en la temporada 2025, con el Suwon FC, jugó un total de 34 partidos en 2.631 minutos, y allí anotó 17 goles, asistió dos veces y recibió la tarjeta amarilla en 6 ocasiones.

Su primer gol fue el 5 de abril de 2025, en el empate a un gol de su equipo frente al Pohang Steleers, mientras que su última anotación la marcó el 2 de noviembre de 2025, en el empate ante el Daegu FC.

Historia del Suwon FC, equipo de Pablo Sabbag

Suwon FC es un club de fútbol profesional con sede en Suwon, Corea del Sur. El equipo se fundó en 2003 bajo el nombre de Suwon City Football Club, operando inicialmente como un club semi-profesional vinculado a la administración de la ciudad de Suwon. En sus primeros años, el club compitió en la Korea National League, donde obtuvo notoriedad por su desempeño estable y competitividad.

En 2013, el club adoptó el nombre Suwon FC y se profesionalizó plenamente con la meta de ingresar en la K League, la máxima división del fútbol surcoreano. En 2015, después de varios intentos y buenas actuaciones en la K League Challenge (la segunda división), Suwon FC logró el ascenso a la K League Classic tras ganar los playoffs de promoción.

Desde entonces, Suwon FC ha alternado entre la primera y la segunda división surcoreana, consolidando tanto su base de aficionados como su presencia en el fútbol nacional. Sus colores tradicionales son el azul y el rojo, y el equipo disputa sus partidos como local en el Suwon Sports Complex, un estadio ubicado en la ciudad homónima.

Suwon FC se caracteriza por fomentar el talento local y consolidar una política deportiva enfocada en el desarrollo de jóvenes futbolistas. Aunque su trayectoria en la primera división ha tenido altibajos, el club ha mostrado estabilidad institucional y ha sido un referente de crecimiento progresivo en el fútbol coreano.