Deportes

Esta sería la ciudad de Estados Unidos donde la selección Colombia se sentiría local en el Mundial 2026

El viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde la Tricolor conocerá sus rivales y las ciudades que visitará en la Copa del Mundo

La afición colombiana fue protagonista
La afición colombiana fue protagonista en Brasil 201, Rusia 2018 y seguramente lo será en el Mundial 2026 - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La Selección Colombia volverá a la Copa del Mundo luego de ocho años de ausencia y el viernes 5 de diciembre conocerá a sus rivales en el sorteo de la fase de grupos que realizará la FIFA para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El Hard Rock Stadium de Miami se destaca como uno de los escenarios donde la presencia de aficionados colombianos será más notoria.

En esta ciudad residen más de 1,2 millones de colombianos, lo que equivale al 35% de los inmigrantes del país y al 5,8% de la población local.

El estadio tiene una capacidad para 75.540 espectadores, posicionándose como el segundo recinto más grande de la costa Este.

Los bombos del sorteo del
Los bombos del sorteo del Mundial 2026

La FIFA ha informado que la Selección Colombia se encuentra en el Bolillero 2 debido a su ubicación en el Ranking FIFA. El sorteo de las sedes y los horarios de los partidos se llevará a cabo el 6 de diciembre.

La ciudad de Miami albergará cuatro partidos de la Fase de Grupos: dos del Grupo H (lunes 15 de junio - M13 y domingo 21 de junio - M37), uno del Grupo C (miércoles 24 de junio - M49) y uno del Grupo K (sábado 27 de junio - M71).

Además, el Hard Rock Stadium, lugar donde se jugó la final de la Copa América USA 2024 que la Tricolor perdió contra Argentina, será escenario de un encuentro de dieciseisavos de final, uno de cuartos de final y el partido por el tercer puesto.

La afición colombiana fue una de las 10 que más solicitudes de entradas hizo a la FIFA y así mismo integró este top en la compra de boletas durante las primeras fases de venta. Los paquetes para seguir a la Tricolor en los tres partidos de la fase de grupos se encuentran agotados.

Así puede acceder a la reventa oficial de boletas para los partidos del Mundial 2026

La compra de entradas para el Mundial 2026 a través de la reventa oficial de la plataforma de FIFA presenta precios que pueden superar hasta diez veces el valor original, especialmente para partidos de alta demanda como el inaugural en México o la final en Nueva Jersey. Por ejemplo, el boleto más económico para la final, programada para el 19 de julio de 2026, tenía un precio inicial de USD 2.030, pero en la reventa oficial asciende a USD 7.000 (26.660.156 pesos colombianos).

El sistema de reventa oficial exige que el usuario acceda a la plataforma de FIFA, cree una cuenta o inicie sesión y seleccione la opción correspondiente en el menú principal. La disponibilidad de entradas se actualiza en tiempo real y puede variar en minutos, lo que obliga a completar el pago de inmediato al detectar boletos disponibles.

Para optimizar la compra y encontrar mejores precios, se recomienda revisar la plataforma en horarios de baja demanda, como temprano en la mañana o tarde en la noche, y actualizar la página con frecuencia. Buscar partidos con menor demanda o aprovechar caídas de precio tras la eliminación de equipos puede resultar en opciones más accesibles.

Portal de reventa oficial de
Portal de reventa oficial de las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA

El pago se realiza exclusivamente con tarjetas de crédito internacionales y algunas tarjetas débito autorizadas, quedando excluidos los pagos en efectivo o mediante plataformas de terceros. Si el comprador no puede asistir, la reventa de la entrada solo es posible dentro del sistema oficial, y los reembolsos dependen de la política vigente y el momento de la solicitud.

La plataforma informa en todo momento la diferencia entre el precio original y el de reventa. Para el partido inaugural en México, un boleto de categoría 2 pasó de USD 1.550 a USD 5.799 (22.700.000 pesos colombianos), mientras que en categoría 3 el precio subió de USD 895 a USD 3.550 (13.432.916 pesos colombianos).

