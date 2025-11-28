Jugador del Medellín culpó a la Dimayor por el mal momento en cuadrangulares y Carlos Antonio Vélez le respondió

Medellín completó tres partidos sin ganar en los cuadrangulares y último del grupo A, arriesgando el cupo a la final de la Liga BetPlay - crédito América de Cali

Independiente Medellín pasa por uno de sus peores momentos en la temporada 2025, pues luego de una buena actuación en la fase de Todos contra Todos en la Liga BetPlay, líder de la reclasificación y finalista de la Copa Colombia, ahora se encuentra a punto de ser eliminado en los cuadrangulares, con tres fechas para terminar.

Uno de los jugadores del Poderoso culpó a la Dimayor por el mal rendimiento del equipo, cuyas declaraciones sorprendieron a los aficionados porque señaló al formato de competencia, pese a que el cuadro antioqueño cuenta con la ventaja deportiva por ser líder en el campeonato.

Por ese hecho, el periodista Carlos Antonio Vélez le respondió al futbolista por lo dicho ante la prensa, llevando como ejemplo un caso polémico en el fútbol argentino de los últimos días y que también, al parecer, fue tocado por algunos dirigentes para aplicarlo en la temporada 2026.

“Nuestro fútbol es así”

Una de las sorpresas en los cuadrangulares es el rendimiento del Poderoso, que solo suma un punto en tres presentaciones, con dos derrotas y un empate, un gol anotado y tres en contra, que también provocó que perdiera el liderato de la reclasificación con el Deportes Tolima.

En charla con la prensa, el jugador Daniel Londoño señaló que el Medellín ha jugado muchos partidos en 2025 y debería ser coronado campeón, pero que debe competir al mismo nivel que otros conjuntos que, actualmente, pelean por el título sin importar que no estén en los primeros puestos de la tabla anual.

Daniel Londoño fue titular con el Medellín, en la derrota 2-1 ante el América en la Liga BetPlay - crédito Dimayor

“Es una de las razones por las cuales no siempre vamos a los torneos internacionales con los mejores equipos del año. Muchas veces el campeón no es el equipo que mejor juega o mejor hace las cosas y eso convierte que cualquiera de los ocho equipos sea merecedor del título. No le quito esfuerzo a ninguno, pero creo que nuestro fútbol es así”, afirmó.

Carlos Antonio Vélez, en el programa Palabras Mayores, criticó a Londoño y aseguró que, en ese orden de ideas, Medellín debería obtener un título en reclasificación como Rosario Central en Argentina, que causó escándalo porque lo coronaron por liderar la tabla anual de la Liga Profesional, generando rechazo.

Así va la tabla de la reclasificación, luego de la tercera jornada de los cuadrangulares - crédito Dimayor

“Tendríamos que hacer lo de Tapia. Que se siente la Dimayor y le den el título al Medellín como hicieron con Rosario Central. Antes de hablar hay que pensar. El problema no es del sistema. ¿Qué culpa tiene el sistema de que ustedes pierdan todas las opciones de gol que tienen? El doble remate que para Soto y, ¿por qué León Muñiz no la metió? ¿Es culpa del sistema esto?”, afirmó el comunicador.

“Teníamos que cambiar a los 11 jugadores”

En la rueda de prensa en Cali, el asistente técnico del Medellín, Giluano Tiberti, que reemplaza al suspendido Alejandro Restrepo, mostró su inconformismo por la derrota: “Todos estamos muy enojados por la forma en la que se compitió en el primer tiempo. En ese primer tiempo teníamos que cambiar a los 11 jugadores”.

“En el aspecto táctico sabíamos muy bien lo que ellos iban a plantear, y eso es lo que más bronca da. No supimos transmitir al equipo lo que tenía que hacer. No logramos salir bien desde el campo nuestro y no tuvimos una actitud ideal. El objetivo ahora es ganar los tres puntos y el equipo se va a comprometer en lograrlos”, añadió.

América superó al Independiente Medellín por 2-1 en Cali, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito América de Cali

El delantero Francisco Fydriszewski también se pronunció y mantiene la esperanza de clasificar: “El hincha de Medellín siempre nos acompaña. Sabe que, matemáticamente, podemos llegar a la final, hay que cambiar la actitud, obviamente”.

“No fue lo mismo lo que se vio en el segundo periodo, hay que ser autocríticos, porque no podemos regalar más un tiempo, ya nos costó la derrota y no nos puede volver a pasar. Y respecto al árbitro nos sentimos muy perjudicados porque pienso que no estuvo a la altura del partido. Ahora a nosotros nos toca seguir trabajando”, finalizó.