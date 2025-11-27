Así fue el golazo de Luis Suárez con el Sporting de Lisboa en la Champions: también desperdició una opción enorme

El avance del Sporting Lisboa en la Champions League se consolidó tras una victoria contundente por 3-0 frente al Brujas en el estadio José Alvalade, resultado que lo posiciona con diez puntos en el octavo lugar de la tabla y lo acerca a los equipos más destacados del torneo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aquel encuentro, correspondiente a la quinta jornada, mostró la eficacia ofensiva del conjunto portugués y la capacidad de sus jugadores para capitalizar los errores del rival, sobre todo con Luis Javier Suárez por su anotación, aunque también desperdició otra muy importante.

Luis Suárez lideró al Sporting a la victoria

El primer gol llegó a los veinticuatro minutos, cuando Geovany Quenda aprovechó una jugada iniciada por un remate de Luis Javier Suárez. Tras una transición ofensiva, Geny Catamo intentó definir, pero el arquero del Brujas dejó el balón en juego y Quenda, con un potente disparo de zurda, abrió el marcador.

Pocos minutos después, el propio Suárez amplió la ventaja para los lusos. Catamo filtró un pase preciso al delantero colombiano, quien se escapó en solitario y definió con una vaselina sobre el portero, logrando así su segunda anotación en la presente edición de la Champions.

En la segunda mitad, el Sporting sentenció el partido al minuto setenta. Una recuperación en campo rival permitió a Quenda habilitar a Francisco Trincao, quien ejecutó un zurdazo imparable para sellar el 3-0 definitivo. Este resultado refuerza la posición del Sporting en la competencia y lo deja a las puertas de la clasificación a la siguiente fase.

El próximo compromiso del Sporting en la Champions será el martes 9 de diciembre, cuando visite al Bayern Múnich en el Allianz Arena. El equipo alemán no contará con Luis Díaz debido a una sanción que lo mantiene fuera de la convocatoria para ese encuentro.

Luis Javier Suárez quiere ser la figura del Sporting en la temporada de Champions, ya suma dos goles en cinco partidos - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Bayern sufrió sin Luis Díaz

Por su parte, el Bayern Múnich experimentó su primera derrota de la temporada tras dieciocho partidos invicto (diecisiete victorias y un empate), al caer 3-1 ante el Arsenal en el Emirates Stadium, que también fue el primero de los tres juegos sin la presencia de Luis Díaz.

El conjunto inglés se adelantó en el marcador a los veintidós minutos, cuando Bukayo Saka ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y Jurriën Timber anticipó a su marcador para vencer de cabeza a Manuel Neuer, quien no logró una intervención efectiva.

La reacción del Bayern no se hizo esperar y, diez minutos después, Joshua Kimmich envió un pase largo desde la mitad del campo a la espalda de la defensa rival. Serge Gnabry controló el balón en el área y asistió a Lennart Karl, que definió de primera con potencia para igualar el marcador ante David Raya.

El Arsenal retomó la ventaja al minuto setenta, tras un error en la salida del Bayern y una rápida recuperación en su propio campo. Los dirigidos por Mikel Arteta articularon una jugada por la banda izquierda que culminó con un centro de Riccardo Calafiori para Noni Madueke, que remató para anotar el segundo tanto. Siete minutos más tarde, los ingleses ampliaron la diferencia en un contragolpe: Eberechi Eze lanzó un pase largo que conectó Gabriel Martinelli, quien superó a Neuer y definió tras ingresar al área.

Con este resultado, el Bayern Múnich descendió a la cuarta posición de la tabla con 12 puntos, mientras que el Arsenal se mantiene líder con puntaje perfecto de 15 unidades en cinco juegos y perfilándose otra vez como un férreo candidato a quedarse con el título, el primero en la historia de los londinenses que fueron finalistas en 2006.