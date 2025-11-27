Deportes

Así fue el golazo de Luis Suárez con el Sporting de Lisboa en la Champions: también desperdició una opción enorme

El delantero colombiano fue la figura en el triunfo 2-0 sobre el Brujas, en la quinta jornada del torneo europeo, en el que suma dos anotaciones

Guardar

El avance del Sporting Lisboa en la Champions League se consolidó tras una victoria contundente por 3-0 frente al Brujas en el estadio José Alvalade, resultado que lo posiciona con diez puntos en el octavo lugar de la tabla y lo acerca a los equipos más destacados del torneo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aquel encuentro, correspondiente a la quinta jornada, mostró la eficacia ofensiva del conjunto portugués y la capacidad de sus jugadores para capitalizar los errores del rival, sobre todo con Luis Javier Suárez por su anotación, aunque también desperdició otra muy importante.

Luis Suárez lideró al Sporting a la victoria

El primer gol llegó a los veinticuatro minutos, cuando Geovany Quenda aprovechó una jugada iniciada por un remate de Luis Javier Suárez. Tras una transición ofensiva, Geny Catamo intentó definir, pero el arquero del Brujas dejó el balón en juego y Quenda, con un potente disparo de zurda, abrió el marcador.

Pocos minutos después, el propio Suárez amplió la ventaja para los lusos. Catamo filtró un pase preciso al delantero colombiano, quien se escapó en solitario y definió con una vaselina sobre el portero, logrando así su segunda anotación en la presente edición de la Champions.

En la segunda mitad, el Sporting sentenció el partido al minuto setenta. Una recuperación en campo rival permitió a Quenda habilitar a Francisco Trincao, quien ejecutó un zurdazo imparable para sellar el 3-0 definitivo. Este resultado refuerza la posición del Sporting en la competencia y lo deja a las puertas de la clasificación a la siguiente fase.

El próximo compromiso del Sporting en la Champions será el martes 9 de diciembre, cuando visite al Bayern Múnich en el Allianz Arena. El equipo alemán no contará con Luis Díaz debido a una sanción que lo mantiene fuera de la convocatoria para ese encuentro.

Luis Javier Suárez quiere ser
Luis Javier Suárez quiere ser la figura del Sporting en la temporada de Champions, ya suma dos goles en cinco partidos - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Bayern sufrió sin Luis Díaz

Por su parte, el Bayern Múnich experimentó su primera derrota de la temporada tras dieciocho partidos invicto (diecisiete victorias y un empate), al caer 3-1 ante el Arsenal en el Emirates Stadium, que también fue el primero de los tres juegos sin la presencia de Luis Díaz.

El conjunto inglés se adelantó en el marcador a los veintidós minutos, cuando Bukayo Saka ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y Jurriën Timber anticipó a su marcador para vencer de cabeza a Manuel Neuer, quien no logró una intervención efectiva.

La reacción del Bayern no se hizo esperar y, diez minutos después, Joshua Kimmich envió un pase largo desde la mitad del campo a la espalda de la defensa rival. Serge Gnabry controló el balón en el área y asistió a Lennart Karl, que definió de primera con potencia para igualar el marcador ante David Raya.

El Arsenal retomó la ventaja al minuto setenta, tras un error en la salida del Bayern y una rápida recuperación en su propio campo. Los dirigidos por Mikel Arteta articularon una jugada por la banda izquierda que culminó con un centro de Riccardo Calafiori para Noni Madueke, que remató para anotar el segundo tanto. Siete minutos más tarde, los ingleses ampliaron la diferencia en un contragolpe: Eberechi Eze lanzó un pase largo que conectó Gabriel Martinelli, quien superó a Neuer y definió tras ingresar al área.

Con este resultado, el Bayern Múnich descendió a la cuarta posición de la tabla con 12 puntos, mientras que el Arsenal se mantiene líder con puntaje perfecto de 15 unidades en cinco juegos y perfilándose otra vez como un férreo candidato a quedarse con el título, el primero en la historia de los londinenses que fueron finalistas en 2006.

Temas Relacionados

Luis Javier SuárezLuis Javier Suárez golLuis Suárez Sporting LisboaChampions LeagueSporting Lisboa vs BrujasLuis SuárezColombia-DeportesColombia-ESPN

Más Noticias

EN VIVO Nacional vs. Junior de Barranquilla, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en Itagüí

Tanto los verdolagas como los tiburones suman cuatro puntos en el grupo A, el que gane tomará la punta y marcará el camino hacia la final del campeonato

EN VIVO Nacional vs. Junior

Independiente Santa Fe ofrecería renovación a una de sus máximas figuras: jugaría la Copa Libertadores en 2026

El cuadro Cardenal, que continúa en la disputa del torneo del segundo semestre en la Liga BetPlay Dimayor, busca conformar una nómina competitiva de cara a la próxima temporada

Independiente Santa Fe ofrecería renovación

Deportivo Pereira se despediría del fútbol colombiano: Superintendencia de Sociedades sellaría su destino

Pese a que el equipo anunció la venta a un grupo empresarial, la crisis por deuda salarial a sus jugadores lo tiene en la mira del Gobierno nacional

Deportivo Pereira se despediría del

Entrenador extranjero saltaría a un club de la Liga BetPlay tras finalizar el semestre en otro

Con el campeonato aun sin definirse, ya comenzaron a registrarse múltiples movimientos en el mercado de pases de cara a lo que será la temporada en 2026

Entrenador extranjero saltaría a un

Millonarios perdió la oportunidad de un fichaje de peso para el fútbol colombiano: “Tuve una experiencia maluquita”

Los azules venían buscando a un jugador que se destaca en el exterior, pero se cayó la opción por temas económicos y porque al futbolista tampoco le gusta la Liga BetPlay

Millonarios perdió la oportunidad de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

‘Culotauro’ reveló que se enamoró

‘Culotauro’ reveló que se enamoró de una “mula” del narcotráfico, la joven terminó presa

‘Desafío Siglo XXI’: Valentina aseguró que Lucho le terminó por WhatsApp y lo calificó de “inmaduro”

El encanto del champán: La película navideña que atrapa a la audiencia de Netflix Colombia

Salida de Mencho sacudió el ‘Desafío Siglo XXI’: la deportista reveló el dolor que sintió al ser reemplazada por Yudisa

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Deportes

EN VIVO Nacional vs. Junior

EN VIVO Nacional vs. Junior de Barranquilla, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en Itagüí

Independiente Santa Fe ofrecería renovación a una de sus máximas figuras: jugaría la Copa Libertadores en 2026

Deportivo Pereira se despediría del fútbol colombiano: Superintendencia de Sociedades sellaría su destino

Entrenador extranjero saltaría a un club de la Liga BetPlay tras finalizar el semestre en otro

Millonarios perdió la oportunidad de un fichaje de peso para el fútbol colombiano: “Tuve una experiencia maluquita”