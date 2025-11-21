Bucaramanga quedó “varado” en el aeropuerto El Dorado: en riesgo el partido contra Tolima por cuadrangulares de Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga reveló que no ha podido viajar a Ibagué para su partido ante Tolima, por problemas con su vuelo desde Bogotá - crédito Atlético Bucaramanga

Se viene la segunda jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, en la que el sábado 22 y domingo 23 de noviembre se vivirán cuatro partidos importantes, uno de ellos será un clásico del fútbol colombiano y otro con los líderes de la misma zona, con el objetivo de ser punteros en solitario.

Bucaramanga tiene encuentro programado ante Tolima, pero está en riesgo por problemas con el vuelo, debido a que la plantilla se quedó en Bogotá y sin soluciones para su viaje a Ibagué, lo que afecta seriamente la preparación de la plantilla para un compromiso tan importante.

Por lo pronto, se espera la respuesta de la Dimayor para definir si se cambia el horario del juego en la capital tolimense, recordando que es poco el espacio en el calendario para aplazarlo porque las fechas de los cuadrangulares se programaron de manera seguida, para que el campeonato acabe rápido.

“Pondría en riesgo la realización del encuentro”

A través de un comunicado, el club dio a conocer la situación que vivieron el viernes 21 de noviembre, en la que su vuelo a Ibagué se canceló por cuenta de las fuertes lluvias que se presentan en la capital de la República, las cuales provocaron afectaciones en el aeropuerto.

“Por causas de fuerza mayor, nuestra delegación se encuentra en el Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, sin haber podido avanzar hacia la ciudad de Ibagué para cumplir nuestro compromiso profesional ante el compromiso correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares ante el Deportes Tolima”, decía el texto.

Bucaramanga explicó que solo podría viajar a Ibagué el mismo día del partido contra Tolima - crédito Atlético Bucaramanga

La situación es más grave de lo esperado, pues el duelo está pactado para el sábado 22 de noviembre a las 7:30 p. m., en el estadio Manuel Murillo Toro, y solo existe la opción de que la delegación de los leopardos se trasladen ese mismo día, en horas de la mañana.

“Esta situación, completamente ajena al club, impide cumplir con la normativa que establece que los equipos deben estar en la sede del partido con al menos 24 horas de antelación, condición indispensable para la adecuada preparación y el normal desarrollo de la competencia”, informó Bucaramanga.

Los jugadores de Bucaramanga estaban listos para viajar a Ibagué, pero las lluvias en Bogotá acabaron con esos planes - crédito Atlético Bucaramanga

Mientras tanto, la institución está mirando opciones para el viaje de sus jugadores a Ibagué lo antes posible, sea por tierra o en un nuevo vuelo, para llegar en las mejores condiciones para un encuentro determinante en el grupo B porque el ganador será el nuevo líder.

Dura situación en El Dorado

Fuertes lluvias provocaron inundaciones en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá este viernes 21 de noviembre, afectando la movilidad en la ciudad y generando filtraciones de agua en la terminal aérea.

La Aeronáutica Civil informó que, aunque los servicios en la terminal aérea operan con normalidad, se implementaron medidas para regular el tráfico aéreo, incluyendo la restricción temporal de despegues hacia la capital. Además, advirtió que algunos vuelos podrían registrar demoras debido a la necesidad de aumentar la separación entre aeronaves.

La zona de salidas internacionales está inundada en medio de las lluvias que se registran - crédito @ricarospina/X

De acuerdo con el concesionario Opain, la emergencia se originó por la intensidad de las lluvias y la caída de granizo, lo que provocó que “algunos tragantes y sistemas de drenaje de las cubiertas de El Dorado se vieron desbordados”, ocasionando el empozamiento de agua en ciertas zonas. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el agua se filtró desde el techo, aunque no se reportaron personas afectadas en su salud.

Opain comunicó que equipos técnicos y profesionales trabajan para restablecer la integridad estructural del aeropuerto y limpiar los residuos generados por el fenómeno climático. Además, se activó “un plan de manejo de emergencia” para atender las afectaciones y controlar la situación.