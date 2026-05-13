Hora y dónde ver el partido Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima: definen el tercer clasificado a las semifinales

El entrenador español al mando de Deportivo Pasto expuso que todavía tiene fé en la clasificación de su equipo - crédito Dimayor

Deportivo Pasto y Deportes Tolima definirán este martes al tercer clasificado a las semifinales de la Liga BetPlay en un compromiso que se disputará desde las 6:00 de la tarde y que podrá verse a través de Win+ Fútbol y la plataforma Win Play. El encuentro promete máxima tensión luego del triunfo 1-0 conseguido por el conjunto pijao en el partido de ida.

La serie llega completamente abierta al estadio Departamental Libertad, donde el Deportivo Pasto intentará remontar la desventaja mínima ante un Tolima que ha mostrado una de las defensas más sólidas del campeonato. El equipo dirigido por David González sabe que un empate le bastará para avanzar, mientras que los nariñenses están obligados a ganar para mantenerse con vida en la lucha por el título.

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El entrenador colombiano al mando del equipo ibaguereño confía en mantener la ventaja en Pasto - crédito Dimayor

Cómo llega Deportivo Pasto

Aunque Pasto llega golpeado por una racha reciente de tres derrotas consecutivas, el panorama cambia considerablemente cuando juega como local. El conjunto volcánico ha construido gran parte de su campaña en casa y sus números en el estadio Libertad reflejan esa fortaleza: en sus últimos diez compromisos bajo esta condición logró seis victorias, dos empates y apenas dos derrotas.

Además, el cuadro nariñense consiguió marcar 14 goles y recibió solamente ocho en ese tramo, estadísticas que alimentan la ilusión de una remontada frente a su afición. El ambiente en Pasto será determinante, especialmente porque el equipo necesita imponer intensidad desde el primer minuto para buscar rápidamente el empate en la serie.

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Cómo llega Deportes Tolima

Sin embargo, al frente tendrá a uno de los equipos más equilibrados del campeonato. Deportes Tolima terminó segundo en la fase regular de la Liga BetPlay y llega a este encuentro respaldado por una campaña consistente tanto en ataque como en defensa. El equipo pijao acumula nueve victorias, siete empates y cuatro derrotas en la temporada, con un promedio de 1,4 goles anotados y apenas 0,9 recibidos por partido.

En sus últimos cinco encuentros, Tolima registra tres triunfos, un empate y solo una derrota, manteniendo una dinámica positiva que también ha trasladado al escenario internacional. El club ibaguereño lidera actualmente su grupo continental y la próxima semana afrontará un partido decisivo frente a Coquimbo Unido en busca de la clasificación a los cuartos de final.

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No obstante, el principal problema de Tolima aparece cada vez que sale de casa. El equipo arrastra tres derrotas consecutivas como visitante y completa siete partidos sin ganar fuera de su estadio en todas las competencias. Esa fragilidad lejos de Ibagué podría convertirse en un factor decisivo ante un Pasto obligado a asumir riesgos ofensivos.

Tolima llegó a siete puntos en la Copa Libertadores y se acerca a los octavos de final, tras cuatro jornadas - crédito Deportes Tolima

Desde lo táctico, el compromiso promete ser una auténtica partida de ajedrez. Pasto seguramente buscará el control de la pelota y tratará de adelantar líneas desde el inicio para presionar la salida rival. Tolima, por su parte, podría apostar por un bloque defensivo compacto, intentando administrar la ventaja y aprovechar espacios mediante transiciones rápidas y contragolpes.

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El primer gol podría cambiar completamente el desarrollo del partido. Si Deportivo Pasto logra marcar temprano, la presión pasará automáticamente al conjunto pijao y el estadio podría convertirse en un factor emocional importante. En cambio, si Tolima consigue anotar primero, obligaría al equipo local a marcar tres goles para clasificar, un escenario mucho más complejo.

El Tolima superó al Deportivo Pasto por 1-0 en el estadio Manuel Murillo Toro, por los playoffs de la Liga BetPlay - crédito Deportes Tolima

Las estadísticas también anticipan un duelo muy cerrado. Tanto Pasto como Tolima suelen protagonizar partidos de pocos goles y la tendencia del “menos de 2.5 goles” se ha repetido constantemente en sus encuentros recientes. De hecho, Tolima registró ese comportamiento en ocho de sus diez partidos como visitante.

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A eso se suma que los enfrentamientos directos entre ambos equipos suelen ser equilibrados. Deportivo Pasto acumula tres partidos consecutivos sin perder como local frente al conjunto pijao, aunque esta vez necesitará mucho más que mantener el invicto: deberá ganar sí o sí para avanzar a las semifinales.