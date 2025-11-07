Deportes

Comparan a Luis Díaz con Willington Ortiz, leyenda de la selección Colombia: “Se está acercando”

Las comparaciones crecen luego del doblete ante el París Saint-Germain, porque su habilidad, asistencias y goles lo ubican como uno de los grandes referentes colombianos en la historia

Peluffo comparó el nivel de
Peluffo comparó el nivel de Luis Díaz en talento, a lo hecho por Willington Ortiz en el Siglo XX - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

El reciente desempeño de Luis Díaz con el Bayern Múnich, el 4 de noviembre de 2025, generó comparaciones con figuras históricas del fútbol colombiano, en particular con Willington Ortiz, considerado por muchos como uno de los grandes futbolistas del país.

Su reciente participación en el triunfo ante París Saint Germain (campeón de Europa), y que contó con doblete de Luis Díaz para “Los Gigantes de Baviera”, aumentó las comparaciones con respecto a algunos históricos del fútbol internacional.

Uno de los jugadores históricos
Uno de los jugadores históricos del fútbol colombiano comparó a Luis Díaz con Willington Ortiz - crédito Diego Pineda / Colprensa

Uno de los exfutbolistas que opinó sobre sus logros es Nolberto Peluffo, que expresó en el programa Jugada maestra, de Ditu, que el nivel técnico y la versatilidad de Díaz evocan el legado de Ortiz.

“Luis Díaz se está acercando a lo que era Willington Ortiz, lo veo con mucha riqueza técnica, con habilidad, con inteligencia, con pase gol, se asocia, asiste, está haciendo goles”, afirmó Peluffo a Jugada maestra.

El arribo de Luis Díaz al club bávaro para la presente temporada, tras su traspaso desde el Liverpool de Inglaterra por 75 millones de euros, marcó un hito en su carrera.

Desde entonces, el colombiano ha sido protagonista en la ofensiva del Bayern Múnich, destacándose especialmente en la reciente victoria 2-1 frente al PSG en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

En ese encuentro, Díaz anotó los dos goles que aseguraron el triunfo de su equipo, aunque su actuación se vio empañada por una expulsión tras una falta cometida sobre el marroquí Achraf Hakimi.

