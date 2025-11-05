Alfredo Morelos reveló detalles sobre su renovación con Atlético Nacional: hay un problema con el goleador

Alfredo Morelos juega en Atlético Nacional desde agosto de 2024, en condición de préstamo proveniente de Santos y que se renovó en enero de 2025 - crédito Colprensa

Atlético Nacional avanza con paso firme a salir campeón nuevamente de la Copa Colombia y la Liga BetPlay en el mismo semestre, tal como ocurrió en la temporada 2024, usando la misma base de jugadores y con el técnico Diego Arias, que se acerca a hacer historia en su primera experiencia en los banquillos.

Alfredo Morelos, una de sus figuras, se pronunció acerca de su renovación, la cual parece que se ha demorado demasiado pese a ser un hombre determinante en la plantilla, además de que su actual contrato finaliza en menos de dos meses y no se ven avances en la negociación.

Queda por saber si la dirigencia llegará a un acuerdo con el delantero, que también es uno de los mejores pagados en la institución y que tiene proyección para la selección Colombia, además de que otros clubes en el exterior lo buscarían y los verdes se pueden asegurar una venta millonaria para el futuro.

El lío de Alfredo Morelos con su renovación

Los verdolagas no quieren dejar partir a su goleador, pero también es cierto que la operación no es sencilla por la cantidad de dinero que se debe mover por el futbolista, es por eso que no fue comprado en enero de 2025 junto a su compañero Marino Hinestroza, que sí se desligó del Columbus Crew.

En charla con los medios, Alfredo Morelos reconoció que sí quiere negociar, pero aún no conversa con su representante del tema, debido a que no está disponible en el momento, pese a que el tiempo pasa y los aficionados se preocupan porque no se adelanta nada en ese proceso.

Alfredo Morelos fue una de las figuras del partido de Atlético Nacional contra América de Cali en la Copa Colombia - crédito Colprensa

“Estamos en conversación. Toca ahorita hablar con el presi, con Gustavo, con mi empresario, que se me hace muy difícil hablar con él porque él está por allá en España, pero nada, tenemos tiempo todavía”, explicó el delantero, con respecto a uno de sus problemas para renovar contrato.

De otro lado, Morelos afirmó que sí quiere estar en Nacional, pero dependerá de la oferta de los antioqueños: “Las ganas están, como siempre he dicho, el querer quedarme acá; mi familia está feliz, yo soy feliz, y uno donde es feliz tiene que estar. Lo más importante es que está la motivación, que estoy jugando, que estoy marcando, que estoy ayudando a mi equipo y, bueno, eso es lo más lindo”.

Alfredo Morelos también ha sido polémico con Atlético Nacional por ciertas actitudes adentro y afuera de la cancha - crédito Jorge Silva/REUTERS

“Estamos hablando. El presi me pregunta que si ya hablé con mi empresario, pero bueno, estamos ahí y cuando todo se dé, lo van a saber de la mejor manera”, añadió el atacante, que sigue siendo determinante para volver a salir campeón en la temporada 2025 y llegar a cinco títulos en apenas año y medio.

Ventaja de los paisas en Copa Colombia

La ida de las semifinales dejó muchas emociones, con resultados sorprendentes y otros apretados que dejan la serie abierta, y dejando todo para los compromisos de vuelta en los próximos días, en los que se conocerán a los dos equipos que buscarán el título y cupo a la Copa Sudamericana 2026.

En el primer duelo, Atlético Nacional le dio una paliza al América de Cali, goleando 4-1 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con anotaciones de Juan Bauza, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos, mientras que Bayron Garcés marcó el descuento para los rojos.

Diego Moreno celebrando su gol con Medellín ante Envigado, en la ida de las semifinales de la Copa Colombia - crédito Colprensa

La otra llave de semifinales se jugó en el Polideportivo Sur, donde Medellín superó al Envigado por la mínima diferencia, con gol de Diego Moreno en los últimos minutos para el triunfo, que por poco no se consigue porque el portero Juan Pablo Montoya le atajó un penal a Leyser Chaverra.