Exjugador de Millonarios confesó su deseo por jugar en Atlético Nacional: “Es lo que queremos todos”

El clásico paisa disputado el 26 de octubre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot no solo dejó la contundente victoria 5-2 de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín, sino que también generó revuelo por la presencia de un exgoleador de Millonarios que expresó abiertamente su deseo de vestir la camiseta del conjunto verdolaga: Cristian ‘Chicho’ Arango.

El futbolista del San José Earthquakes, en la MLS de Estados Unidos, no ocultó su fanatismo por Nacional y se mostró alentando al equipo antes del encuentro.

Durante una dinámica en redes sociales con la cuenta DJ Pangua, Chicho Arango fue consultado sobre la posibilidad de sumarse a las filas de Atlético Nacional, y el delantero respondió sin reservas.

“Eso es lo que más quiero yo, pero todo a su debido tiempo. Por parte de las directivas se ha intentado, pero no se ha podido. Está la esperanza de poder vestirla con la ayuda de Dios”, dijo el jugador.

En la previa del clásico, Arango se dejó ver con la camiseta de Nacional y manifestó su entusiasmo por el equipo.

“Ganar, esto es a lo que vinimos. Apoyar al equipo, a darle aliento para que pueda vencer, eso es lo que queremos todos los hinchas”, declaró al mismo medio.

Su presencia en el estadio y sus palabras reforzaron la percepción de que su vínculo emocional con el club paisa es profundo.

Actualidad del Chicho Arango en el fútbol de Estados Unidos

El exfutbolista de Millonarios actualmente se encuentra en la temporada 2025 con un rendimiento destacado en la MLS (Major League Soccer de Estados .

En total jugó 30 partidos en 2.563 minutos, en donde lleva 13 goles y 3 asistencias.

1 de marzo de 2025 - MLS: 81 minutos y gol en Sporting Kansas 1-2 San Jose Eartquakes

15 de marzo de 2025 - MLS: 90 minutos y gol en el Colorado Rapids 1-2 San Jose Earthquakes

22 de marzo de 2025 - MLS: 90 minutos y gol en el Charlotte 4-1 San Jose Earthquakes

6 de abril de 2025 - MLS: 84 minutos y gol en el San Jose Earthquakes 6-1 DC United

19 de abril de 2025 - MLS: 90 minutos y doblete en el Sporting Kansas 3-5 San Jose Eartquakes

3 de mayo de 2025 - MLS: 90 minutos y gol en el San Jose Earthqueake 4-1 Portald Timbers

10 de mayo de 2025 - MLS: 90 minutos y gol en el Colorado 0-2 San Jose Earthquakes

25 de junio de 2025 - MLS: 88 minutos en el Dallas 2-4 San Jose Eartquakes

19 de julio de 2025 - MLS: 90 minutos y gol en el Seattle Sounders 3-2 San Jose Eartquakes

23 de agosto de 2025 - MLS: 79 minutos y gol en el Houston 1-2 San Jose Earthquakes

20 de septiembre de 2025-MLS: 90 minutos y gol en el St. Louis City 1-3 San Jose Earthquakes

Así le ha ido al Chicho Arango en Estados Unidos

La carrera de Cristian Arango se ha caracterizado por una notable regularidad y eficacia. A lo largo de 383 partidos oficiales, ha marcado 130 goles y ha entregado 36 asistencias, cifras que reflejan su capacidad goleadora y su aporte colectivo. Su formación futbolística se dio en Envigado FC, donde disputó 82 partidos, anotó 9 goles y sumó 8 asistencias. Posteriormente, su paso por Millonarios FC fue destacado, con 72 partidos jugados, 27 goles y 6 asistencias.

El salto internacional de Arango se consolidó en la MLS con Los Ángeles FC, club en el que registró 58 encuentros y 35 goles, un rendimiento que le permitió abrirse camino en el fútbol estadounidense. Actualmente, defiende los colores de Real Salt Lake City, donde ha jugado 52 partidos, ha convertido 25 goles y ha dado 7 asistencias, manteniendo un alto nivel de eficacia.