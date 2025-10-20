Deportes

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-17: duelo para aspirar a la clasificación

El equipo dirigido por Carlos Paniagua perdió ante España, favorita al título, en su primera salida, y está obligada a ganar para seguir con vida en el certamen que se juega en Marruecos

Camilo Zabaleta

La selección Colombia es dirigida por Carlos Paniagua, destacado entrenador de las selecciones juveniles - crédito FCF

Después de un debut complicado en el Mundial Femenino Sub 17 de Marruecos, la Selección Colombia enfrenta a Costa de Marfil en el estadio Football Academy Mohammed VI este miércoles 22 de octubre, un duelo clave por la segunda fecha del Grupo E.

El encuentro está programado para las 8:00 a. m. (hora de Colombia) y será transmitido por Caracol, DSports y RCN.

La necesidad de sumar puntos se vuelve primordial para el equipo colombiano, que llega a este partido tras una derrota por 4-0 frente a España en la jornada inaugural, resultado que le ubica en la última posición del grupo, sin unidades.

Por su parte, Costa de Marfil rescató un empate 1-1 ante Corea del Sur y figura en el tercer puesto, con un punto.

La Tricolor Femenina tuvo un flojo rendimiento en su primer partido de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA - crédito FCF
  1. España: 3 puntos / +4 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  2. Corea del Sur: 1 punto / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Costa de Marfil: 1 punto / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  4. Colombia: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 1 partido jugado.

Este enfrentamiento representa la primera vez que ambos equipos se miden en una cita mundialista de esta categoría, lo que agrega un matiz de expectativa al compromiso.

Para la escuadra nacional, una victoria es imprescindible para mantener opciones de avanzar a la siguiente fase y recuperar terreno en la tabla, tras un inicio adverso.

Entre las futbolistas a seguir, destaca María Baldovino, quien fue la goleadora de Colombia en el Sudamericano Sub-17 al convertir siete tantos, consagrándose como la segunda máxima artillera del certamen y consolidando su rol ofensivo en el equipo. En la delegación africana, la atención se centra en la capitana Rolande N’Guessan, quien resultó decisiva en la fase clasificatoria para el Mundial al marcar el gol que selló la participación de Costa de Marfil en el torneo.

El compromiso entre Colombia y Costa de Marfil se disputa sin precedentes anteriores, incrementando el interés por observar cómo responderán ambas selecciones bajo la presión de un partido que puede definir sus aspiraciones en el certamen.

Así fue el debut de la selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-17

La selección Colombia busca repetir el rendimiento del 2022, cuando llegó hasta la gran final - crédito FCF

La selección colombiana inició su participación en el Mundial Sub-17 femenino de Marruecos con una derrota contundente frente a España, vigente bicampeona del certamen, que impuso su dominio desde los primeros minutos en el estadio de Rabat. El equipo dirigido por Carlos Paniagua se vio superado en todas las líneas, y el marcador terminó mostrando las diferencias: 4–0 a favor de las europeas.

El desarrollo del partido mostró una clara superioridad de las españolas. Apenas a los 15 minutos, Anna Quer convirtió el primer gol tras aprovechar un error defensivo colombiano. Ese tanto golpeó de inmediato la confianza de la Tricolor, que no logró recomponerse ni hallar el ritmo de juego. La presión de España continuó y, en pocos minutos, Carlota Chacón amplió la ventaja con dos goles: el segundo, de remate al ángulo, y el tercero, mediante un cabezazo que culminó una jugada colectiva desde la banda derecha.

Colombia comparte grupo con España, Costa de Marfil y Corea del Sur - crédito FCF

Durante el primer tiempo, las colombianas rara vez cruzaron el mediocampo y la única aproximación peligrosa llegó en los instantes finales de la etapa. Antes del descanso, la arquera Isabella Tejada tapó un penal, evitando un marcador aún más abultado antes del entretiempo. El resultado parcial de 0–3 dejó a Colombia lejos de una posible remontada, con evidentes falencias en la coordinación defensiva y escasa presencia ofensiva.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica: España controló el balón, permaneció al frente y generó oportunidades de gol. Un dato que reflejó la diferencia fue la cantidad de disparos: quince intentos para España y solo uno para Colombia. En el minuto 80, Silvia Cristóbal, la capitana española, sentenció el encuentro al anotar el cuarto gol con un remate de derecha tras un tiro libre. La goleada dejó sin margen de reacción a las dirigidas por Carlos Paniagua.

